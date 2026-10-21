Cierran la cafetería de un hospital de Chicago tras hallar más de 200 cucarachas

El Departamento de Salud Pública de Chicago clausuró de forma temporal la cafetería y la cocina del hospital Advocate Illinois Masonic tras una inspección sanitaria (Captura de video)

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La cafetería y la cocina para pacientes del Advocate Illinois Masonic Medical Center fueron cerradas de forma temporal después de que una inspección detectara más de 200 cucarachas vivas y residuos de suciedad en áreas destinadas a la preparación de alimentos. La revisión fue realizada por el Departamento de Salud Pública de Chicago el viernes, informó CBS Chicago.

El establecimiento afectado es el Rendezvous Café, junto con la cocina que abastece a los pacientes internados en el centro médico ubicado en Chicago, Estados Unidos. Los inspectores ordenaron tareas de limpieza, desinfección y control de plagas antes de que las instalaciones puedan retomar sus actividades.

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Las autoridades del hospital aseguraron que los pacientes continúan recibiendo sus comidas a través de un proveedor alternativo, mientras se corrigen las deficiencias detectadas durante la inspección.

Los insectos aparecieron en zonas de preparación, cocción y almacenamiento

Los inspectores hallaron más de 200 cucarachas vivas en sectores de cocción, parrillas, freidoras y áreas de lavado de vajilla (Captura de video)

Los registros del Departamento de Salud Pública, citados por CBS Chicago, detallaron que los inspectores hallaron más de 200 cucarachas vivas en distintas áreas de la cocina. Los insectos estaban presentes en espacios de preparación de alimentos, alrededor de la parrilla y la freidora, así como en sectores de almacenamiento en seco y lavado de vajilla.

La inspección también identificó una acumulación de una sustancia negra y viscosa en la máquina de hielo. De acuerdo con el informe difundido por el medio, ese residuo goteaba sobre cubos que se utilizaban para preparar alimentos.

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Entre las observaciones constan además el uso de cajones plásticos como estanterías, una junta rota en la puerta de una cámara frigorífica para alimentos, acumulación de grasa en equipamiento de cocina y una pérdida de agua en la pileta del área de preparación.

El documento citado por el canal local señaló que había infracciones anteriores vinculadas con limpieza y control de plagas que aún no se habían resuelto. Por ese motivo, la autoridad sanitaria exigió que se saniticen todas las superficies y que una empresa especializada elimine la actividad de plagas.

Una especialista advirtió sobre el riesgo para pacientes internados

La especialista Jasmine Davenport Murray advirtió que la magnitud del hallazgo expone una infestación severa con riesgos para la salud de los internados (Captura de video)

Jasmine Davenport Murray, especialista ambiental del grupo de consultoría alimentaria ARF Food Consulting Group, consideró preocupante la magnitud del hallazgo. “Encontrar una sola cucaracha en una cocina comercial ya es muy preocupante, especialmente en un hospital; encontrar más de 200 indica una infestación importante”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS Chicago.

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Davenport Murray sostuvo que la situación plantea interrogantes sobre el tiempo durante el cual pudo haberse mantenido el problema. La especialista remarcó que los hospitales deben cumplir estándares elevados en materia de inocuidad alimentaria debido a la condición de muchos de sus pacientes.

“Algo que provoca síntomas en la boca en una persona sana puede ser más grave para alguien hospitalizado”, aseguró. También recordó que la alimentación forma parte de la atención médica y que no debería sumar riesgos para quienes se recuperan de cirugías u otros tratamientos.

La experta añadió que el proceso de limpieza y corrección no suele resolverse en uno o dos días. Aun así, indicó que las inspecciones regulares son necesarias para evitar que problemas de plagas y falta de higiene se acumulen en cocinas comerciales.

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El hospital dijo que las comidas no fueron interrumpidas

El centro médico contrató a un proveedor externo alternativo para garantizar la entrega ininterrumpida de comidas a los pacientes durante los trabajos de desinfección (Captura de video)

En una declaración remitida al medio estadounidense, el Advocate Illinois Masonic Medical Center reconoció la importancia de cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria y afirmó que ya trabaja para solucionar las irregularidades.

“Reconocemos la importancia de mantener los estándares más altos de seguridad alimentaria y estamos tomando las medidas necesarias para abordar los hallazgos”, expresó la institución. El centro médico añadió que busca cumplir con todas las condiciones requeridas para reanudar de manera segura el funcionamiento de la cocina.

El hospital precisó que, durante el cierre de la cafetería y la cocina para pacientes, las comidas son elaboradas y distribuidas mediante un servicio alternativo. La institución sostuvo que esa medida permite mantener la atención alimentaria sin interrupciones para las personas internadas.

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