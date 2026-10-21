Quién es Stephen Hubbard, el prisionero estadounidense que Rusia liberó tras más de cuatro años detenido

Rusia liberó al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard tras más de cuatro años de detención por cargos de mercenarismo. (Moscow City Court Press Service/Handout via REUTERS)

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Rusia liberó este miércoles al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 74 años, tras más de cuatro años de detención por cargos de mercenarismo que él mismo negó. El presidente Vladimir Putin anunció la medida al inicio de una reunión con el enviado especial Steve Witkoff en San Petersburgo, mientras Donald Trump aseguró que había pedido la liberación de forma directa a Putin y que no fue necesario un intercambio de prisioneros.

Hubbard era el último estadounidense al que el Departamento de Estado había clasificado formalmente como detenido de manera injusta en Rusia. Maestro jubilado oriundo de Míchigan, veterano de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos, vivía en una pequeña ciudad del este de Ucrania cuando las tropas rusas lo capturaron en abril de 2022.

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Su caso se convirtió en un punto de fricción diplomática entre Washington y Moscú.

De Míchigan a Ucrania: la vida de Stephen Hubbard antes de la guerra

Stephen Hubbard creció en Big Rapids, una localidad rural de Míchigan. Sirvió en la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos, según registros militares citados por The New York Times. Obtuvo una maestría en inglés y se trasladó a Japón, donde enseñó el idioma durante 25 años. Más tarde vivió en Chipre y en 2014 se mudó a Izium, en el este de Ucrania, junto a una pareja ucraniana, según declaró su hermana, Patricia Hubbard Fox, a Reuters.

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Stephen Hubbard, maestro jubilado y veterano militar de Míchigan, residía en la ciudad ucraniana de Izium desde 2014. (Moscow City Court Press Service/Handout via REUTERS)

Fox contó a la agencia en 2024 que su hermano sobrevivía con una pensión de unos USD 300 al mes y tenía pocos vínculos con la comunidad local. La última vez que los hermanos hablaron fue en septiembre de 2021.

Cómo Rusia detuvo a Stephen Hubbard en 2022

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y capturó Izium dos meses después. Las fuerzas ucranianas recuperaron la ciudad en septiembre de ese año, pero para entonces Hubbard ya se encontraba bajo custodia rusa.

Medios estatales rusos afirmaron que había sido detenido en abril de 2022 mientras operaba un puesto de control militar ucraniano. Reuters precisó que no pudo establecer de forma independiente las circunstancias de su captura.

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Las fuerzas rusas capturaron a Hubbard en abril de 2022 durante los primeros meses de la invasión en el este de Ucrania. (Moscow City Court Press Service/Handout via REUTERS)

Fox reconoció a su hermano en un video publicado en YouTube en el que un hombre era interrogado sobre sus opiniones acerca de Putin y la guerra. Otra grabación lo mostraba con las manos atadas mientras era golpeado con una sandalia. La agencia indicó que no pudo verificar cuándo ni dónde se grabaron esos videos.

La condena por mercenarismo y las dudas de su familia

Tras un juicio a puertas cerradas, un tribunal de Moscú condenó a Hubbard en octubre de 2024 a seis años y diez meses de prisión por actuar como mercenario. El término, en el contexto del derecho ruso, designa a un combatiente extranjero que participa en un conflicto armado a cambio de una retribución económica sin pertenecer a las fuerzas regulares de ninguno de los bandos.

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Los fiscales sostuvieron que Hubbard se había incorporado a una unidad de defensa territorial ucraniana, había recibido entrenamiento, armas y munición, y se le había prometido un pago de USD 1.000 mensuales. Medios estatales rusos aseguraron que se había declarado culpable.

Un tribunal de Moscú condenó a Hubbard a casi siete años de prisión bajo la acusación de sumarse a la defensa territorial ucraniana a cambio de dinero. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Su hermana cuestionó esa supuesta confesión. Según Fox, Hubbard sostenía opiniones prorrusas y resultaba improbable que hubiera tomado las armas a sus más de 70 años.

Martin De Luca, su abogado en Estados Unidos, declaró a Reuters en junio de 2025 que Hubbard le había dicho que los cargos eran falsos, que no había participado en ninguna unidad militar ni en combate alguno y que soldados rusos simplemente lo habían sacado de su casa.

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Por qué Estados Unidos consideró injusta la detención de Hubbard

En enero de 2025, la administración del entonces presidente Joe Biden clasificó a Hubbard como detenido de manera injusta. Esa designación, conocida en la terminología diplomática estadounidense como wrongful detention, habilita al gobierno federal a emprender negociaciones formales para obtener la liberación de un ciudadano retenido en el extranjero por motivos que Washington considera ilegítimos.

El Departamento de Estado denunció que Rusia rechazó de forma sistemática el acceso consular a Hubbard. The New York Times informó en febrero de 2025 que el detenido había pasado por al menos cinco centros de detención rusos antes de su juicio.

El mensaje de Donald Trump en Truth Social sobre la liberación de Stephen Hubbard. (Fuente: Truth Social)

Su equipo legal supo recién en abril de 2025 que se encontraba recluido en una instalación de la región de Mordovia, al este de Moscú, según declaró De Luca a la agencia.

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La organización Hostage Aid Worldwide calificó los cargos contra Hubbard como fabricados. En agosto de 2026, el grupo publicó una carta abierta dirigida a Trump que atribuyó a Fox. En ese texto, la hermana de Hubbard elogió al mandatario, pero también denunció que su hermano había sido sometido a “golpizas constantes, tortura e inanición” durante su cautiverio, según reprodujo Associated Press.

Cómo se produjo la liberación de Stephen Hubbard en Rusia

La liberación se concretó durante la visita de Witkoff a San Petersburgo, en una jornada dedicada a las conversaciones sobre la guerra en Ucrania. Putin indicó que Hubbard se encontraba en el aeropuerto de Púlkovo, en esa misma ciudad. Trump escribió en Truth Social: “Bienvenido a casa, Stephen, es genial tenerte de vuelta”, y precisó que el exdocente estaba en camino a reunirse con su familia.

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La Casa Blanca sostuvo que la liberación no requirió entregar nada a cambio. Trump, sin embargo, vinculó el resultado con su decisión de suspender sanciones contra Rusia que debían entrar en vigor días antes, y afirmó que las negociaciones se habrían detenido por completo si esas medidas se hubieran aplicado. CBS News informó que Hubbard, en delicado estado de salud, sería trasladado a un hospital militar en Texas para recibir tratamiento.

El veterano Robert Gilman fue excarcelado por Moscú dos meses antes de la liberación de Hubbard en el marco de las conversaciones diplomáticas. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Su familia agradeció al mandatario y a su equipo “por abrir el diálogo con Rusia que condujo a este día de alegría”, según NBC News. Global Reach, una organización que trabaja por la liberación de estadounidenses detenidos en el exterior y que representa a otros cinco prisioneros en Rusia, celebró la noticia pero pidió que los demás casos reciban la misma atención.

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Hubbard es el segundo estadounidense liberado por Rusia en aproximadamente dos meses, tras la excarcelación en agosto del veterano de la Infantería de Marina Robert Gilman, quien se encontraba gravemente enfermo y cumplía una condena por cargos de agresión a un policía que también fueron cuestionados.