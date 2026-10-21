‘Un lugar tranquilo 3′ ya está en marcha con Jack 0’Connell, Cillian Murphy y una gran revelación: “Tiene un auténtico ambiente familiar”

Cillian Murphy en 'Un lugar tranquilo 2'

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La próxima entrega de una de las grandes sagas de terror moderno está en camino, y lo hace con Jack O’Connell, el regreso de Cillian Murphy y una gran revelación. El actor Jack O’Connell ha confirmado que interpretará al hermano de Cillian Murphy en Un Lugar Tranquilo Parte III, la tercera entrega de la franquicia de terror dirigida por John Krasinski. La revelación llegó en una entrevista exclusiva con Collider durante el Newport Beach Film Festival. El actor, que se consolidó como una de las nuevas figuras del género gracias a Sinners y la saga 28 años después, adelantó detalles sobre la trama familiar que tendrá la nueva película. También habló sobre otros proyectos en marcha y el momento que atraviesa el cine de terror en la taquilla.

Jack O’Connell confirmó que su personaje y el de Cillian Murphy en Un Lugar Tranquilo Parte III serán hermanos, un vínculo que refuerza el eje central de la saga: la supervivencia familiar frente a criaturas que cazan por el sonido. El actor adelantó la noticia en una entrevista exclusiva con Collider. “Un Lugar Tranquilo se sintió como familia. Se trata de familia, obviamente. Tiene a John Krasinski y Emily Blunt involucrados, y Cillian y yo interpretamos hermanos”, explicó O’Connell. Agregó: “Hubo una sensación familiar real en esa producción. Fue genial, hombre”.

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El actor también se refirió al presente del género de terror en la industria del cine. Consultado sobre su participación en distintos proyectos, destacó el buen momento que atraviesan las producciones de este tipo en las salas. “El terror está explotando. La gente está yendo a ver terror. Así que es genial. Sí, es increíble”, afirmó O’Connell.

Jack O'Connell en '28 años después' (IMDb/Sony)

El regreso de Emmett y el peso de su historia

La tercera película reúne nuevamente a Emily Blunt como Evelyn Abbott y a Cillian Murphy en el papel de Emmett, con Krasinski de vuelta en la dirección después de haber dirigido las dos primeras entregas de la franquicia. La confirmación de que Murphy y O’Connell interpretarán hermanos introduce un dato nuevo sobre el pasado de Emmett. En Un Lugar Tranquilo Parte II, su personaje había perdido a su esposa e hijos tras la invasión alienígena, lo que lo dejó aislado y, en un primer momento, reacio a ayudar a Evelyn Abbott y a sus hijos sobrevivientes. La aparición de un hermano en la tercera película abre una variante dentro de esa historia personal, que hasta ahora se había construido sobre la pérdida total del núcleo familiar de Emmett.

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Durante la misma entrevista, O’Connell se refirió a su participación en Godzilla x Kong: Supernova, otro de sus proyectos en desarrollo. El actor destacó el reencuentro con Delroy Lindo, con quien había compartido elenco en Sinners. “Creo que Godzilla fue muy divertido, un montón de diversión. Genial volver a hacerlo con Delroy, el tío Delroy. Sí, fue un grupo divertido para estar”, señaló O’Connell sobre la experiencia en el set.

La franquicia Un Lugar Tranquilo se convirtió en una de las sagas de terror más sólidas de los últimos años desde el estreno de su primera entrega. La película original, estrenada en 2018, recaudó aproximadamente 341 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de producción de apenas 17 millones de dólares, lo que la transformó en uno de los éxitos sorpresa de ese año. Su secuela, estrenada en 2021, sumó otros 297 millones de dólares en recaudación global. Por su parte, la precuela Un Lugar Tranquilo: Día Uno, lanzada en 2024, amplió el universo de la franquicia y recaudó cerca de 262 millones de dólares en todo el mundo. Un Lugar Tranquilo Parte III se encuentra actualmente en desarrollo, con Krasinski nuevamente a cargo de la dirección y el regreso confirmado de Blunt y Murphy en sus respectivos papeles.

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