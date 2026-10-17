Qué se sabe del opioide sintético camuflado en pastillas falsas en EEUU: es 10 veces más potente que el fentanilo y 1.000 más que la morfina

Las autoridades sanitarias advierten que la sustancia ya causó sobredosis fatales. Se comercializa en el mercado ilegal como remedio recetado, no la detectan los test comunes y la naloxona suele ser insuficiente para revertir sus efectos.(Fuente NBC)

Guardar

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron alertas por la presencia de ciclorfina, un opioide sintético vinculado con sobredosis fatales en múltiples estados del país. La sustancia, al menos 10 veces más potente que el fentanilo y 1.000 veces más potente que la morfina, fue detectada por primera vez en el suministro de drogas ilícitas de Estados Unidos en 2024, de acuerdo con la DEA y el Centro de Investigación y Educación en Ciencias Forenses (CFSRE).

El alcance de la crisis se extiende por buena parte del territorio. En el condado de Los Ángeles, se confirmó una muerte, y en San Francisco un adolescente de 16 años falleció en abril tras consumir la droga.

PUBLICIDAD

En Luisiana, el Departamento de Salud estatal confirmó al menos dos muertes con presencia de ciclorfina desde diciembre de 2025, según su alerta de octubre de 2026; NBC, por su parte, informó que un médico de Nueva Orleans contabilizó 16 muertes por sobredosis en ese estado en un solo mes, aunque no precisó cuántas fueron atribuidas exclusivamente a este compuesto.

Qué es la ciclorfina y por qué las autoridades sanitarias la consideran una amenaza

La ciclorfina es un opioide sintético fabricado en laboratorios clandestinos. No cuenta con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para ningún uso médico, según precisó la doctora Jannette Nesheiwat, especialista en medicina familiar y de urgencias, en declaraciones recogidas por CBS News. A diferencia de otros opioides que tienen aplicaciones terapéuticas reguladas, esta sustancia existe exclusivamente en el mercado ilegal.

PUBLICIDAD

El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)

Su peligrosidad radica en la potencia extrema. Una dosis muy pequeña basta para desencadenar una sobredosis, porque el compuesto deprime el sistema respiratorio con rapidez: la persona pierde la capacidad de respirar por sí misma, puede entrar en coma y morir en cuestión de minutos.

El riesgo se multiplica cuando la ciclorfina se combina con alcohol u otras sustancias, advirtió LeVay a CBS8. Cabe señalar que los informes revisados utilizan variantes del nombre —“cyclofene”, “cyclorphine” o “ciclorfina”—, aunque se refieren a la misma sustancia.

Pastillas falsificadas y la trampa del mercado ilegal de opioides sintéticos

Uno de los factores que agravan la situación es el modo en que la droga llega a los consumidores. La ciclorfina ha sido hallada en metanfetamina, cocaína y en pastillas falsificadas que se comercializan como medicamentos recetados —Xanax, Adderall, OxyContin y Percocet—, lo que significa que personas que no se consideran consumidoras de opioides pueden ingerirla sin saberlo.

PUBLICIDAD

Según describió Nesheiwat a CBS News, las pastillas se presentan con un aspecto casi idéntico al de medicamentos legítimos e incluso se comercializan por internet. Quienes creen que compran un ansiolítico o un analgésico recetado reciben, sin saberlo, un producto adulterado con ciclorfina, fentanilo o carfentanilo.

Los peritajes hallaron ciclorfina en comprimidos falsificados de medicamentos recetados y en mezclas con otras drogas. (DEA)

En San Francisco, la muerte del adolescente desató una investigación que derivó en cuatro arrestos y el decomiso de 20.000 pastillas ilegales, informó NBC. “Este trágico caso puso en marcha una investigación amplia para retirar estas pastillas de nuestras calles y arrestar a quienes lucran con ellas”, declaró un funcionario citado por 13WHAM ABC News.

PUBLICIDAD

Según esa misma cadena, la DEA sospecha que la droga llega al país a través de la frontera sur, con posible participación de dos cárteles mexicanos, aunque otras fuentes indican que la sustancia se adquiere principalmente en línea a través de proveedores internacionales.

Por qué la naloxona puede no ser suficiente ante una sobredosis de ciclorfina

La naloxona, conocida por su nombre comercial Narcan, es el fármaco de emergencia que revierte los efectos de una sobredosis de opioides. Sin embargo, la potencia de la ciclorfina obliga a administrar múltiples dosis para lograr la reversión, informó NBC.

Nesheiwat explicó a CBS News que algunos pacientes requieren incluso un goteo intravenoso continuo de naloxona. Las dosis que las personas suelen guardar en sus hogares o que los servicios de emergencia llevan consigo podrían resultar insuficientes, advirtió LeVay a CBS8.

PUBLICIDAD

A este problema se suma la dificultad para identificar la sustancia. Las tiras reactivas estándar para fentanilo no detectan la ciclorfina, según CBS8, y la droga no forma parte de los paneles de análisis toxicológico de rutina que se emplean en los hospitales, confirmó Nesheiwat a CBS News. Esa limitación implica que el número real de muertes atribuibles al compuesto podría ser superior al registrado oficialmente.

El debate legal y las medidas para clasificar la ciclorfina como narcótico

A nivel federal, la DEA publicó en julio de 2026 su intención de clasificar la ciclorfina como sustancia de la Lista I —la categoría reservada para drogas con alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado— y en agosto de 2026 formalizó esa designación, lo que convierte en ilegal su posesión y distribución en todo el país.

PUBLICIDAD

En el ámbito estatal, la situación legal varía. CBS8 informó que el fiscal de distrito de San Francisco instó a los legisladores de California a incluir la ciclorfina en la lista estatal de narcóticos, una medida que reforzaría la capacidad de las autoridades locales para presentar cargos por posesión y distribución.

Ante signos como respiración lenta o dificultosa, labios azulados, pérdida de conciencia o sonidos de ahogo, las autoridades sanitarias recomiendan llamar al 911 de inmediato, administrar naloxona si se dispone de ella y permanecer junto a la persona afectada hasta que llegue la asistencia de emergencia.