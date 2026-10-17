Incendios forestales en California dejan viviendas afectadas y obligan a evacuar a miles de personas

Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 16.000 personas en San Clemente y San Juan Capistrano por el avance del incendio Norte. (REUTERS/Caroline Brehman)

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El incendio Norte afectó viviendas y obligó a evacuar sectores residenciales del condado de Orange, en el sur de California, el viernes 16 de octubre. Las llamas avanzaron cerca de San Clemente y San Juan Capistrano, mientras los equipos de emergencia trabajaban para proteger a la población y contener el fuego.

La emergencia ocurrió durante un episodio de condiciones meteorológicas que favorecieron la propagación de incendios en la región. Las autoridades también atendieron otros focos en Malibu y en la base militar de Camp Pendleton, aunque no confirmaron que los episodios compartieran una causa.

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Los operativos se desarrollaron en un contexto de vientos secos, baja humedad y temperaturas elevadas. Estos factores aumentaron las dificultades para combatir las llamas y proteger las zonas habitadas, mientras las autoridades mantenían medidas de seguridad y evaluaban la evolución de cada incendio.

Evacuaciones y daños en viviendas del condado de Orange

El incendio Norte comenzó poco después de las 11:30 del viernes, cerca de Portico del Norte y Eminencia del Norte, en San Clemente. El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) registró el avance de las llamas en una zona de vegetación próxima a áreas residenciales.

Las autoridades ordenaron evacuaciones en las zonas SCL12 y SCL13, en San Clemente, y SJC04, SJC05 y SJC10, en San Juan Capistrano. La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA, por sus siglas en inglés) desplegó equipos terrestres y recursos aéreos para combatir el fuego y proteger las propiedades expuestas.

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Durante el momento más crítico de la emergencia, alrededor de 16.000 personas quedaron bajo órdenes de evacuación, según informes de medios estadounidenses basados en información de las autoridades. La cifra correspondió a una etapa del operativo y pudo variar conforme los responsables modificaron los perímetros de seguridad.

Los primeros reportes indicaron que cuatro viviendas próximas a Via La Mirada, en San Juan Capistrano, habían sido alcanzadas por las llamas. Más tarde, las autoridades informaron que seis propiedades resultaron dañadas o destruidas. Sin embargo, los datos difundidos durante la jornada no especificaron cuántas quedaron completamente destruidas ni detallaron las pérdidas de cada inmueble.

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La emergencia también afectó las actividades de la comunidad. Las autoridades escolares del distrito unificado de Capistrano dispusieron la salida anticipada de alumnos y cancelaron actividades extraescolares como medida preventiva.

En cuanto a la extensión del incendio, las estimaciones cambiaron durante el día. Un reporte situó el área afectada en aproximadamente 231 hectáreas, mientras que una actualización posterior la redujo a unas 188 hectáreas. Estas diferencias pueden producirse cuando los equipos revisan el perímetro y ajustan las mediciones sobre el terreno. Para establecer la superficie definitiva, es necesario tomar como referencia el último parte oficial disponible.

El incendio Norte causó daños o la destrucción total en seis propiedades del condado de Orange. (REUTERS/Caroline Brehman)

Dos bomberos heridos durante el operativo

Dos integrantes de los equipos de emergencia sufrieron lesiones mientras trabajaban en el incendio Norte. Según los informes difundidos durante la jornada, ambos fueron trasladados a centros médicos y se encontraban estables. Uno recibió atención por agotamiento por calor.

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El esfuerzo físico, las temperaturas elevadas y las condiciones del terreno complicaron las tareas de extinción. Los equipos debieron distribuir sus recursos entre el combate directo de las llamas y la protección de las viviendas situadas cerca del perímetro.

Hasta los últimos informes consultados del viernes, no se habían comunicado lesiones entre los residentes evacuados. La causa del incendio permanecía bajo investigación, por lo que no existía una determinación oficial sobre el origen del fuego.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 16 de octubre que el estado había recibido asistencia federal para apoyar las labores de extinción. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) concedió una subvención destinada a cubrir parte de los gastos elegibles asociados con la respuesta.

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El programa permite solicitar el reembolso del 75% de los costos elegibles de extinción, de acuerdo con las condiciones establecidas por la agencia federal. La ayuda está dirigida a respaldar los gastos de las entidades que intervienen en el operativo y no implica una compensación automática para los propietarios de las viviendas afectadas.

Vientos de Santa Ana y riesgo de propagación

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) mantuvo una advertencia de bandera roja para sectores de los condados de Los Ángeles y Ventura hasta la noche del sábado 17 de octubre. El aviso respondió a la combinación de vientos fuertes, baja humedad y vegetación seca, condiciones que pueden favorecer el crecimiento rápido de un incendio.

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Una advertencia de bandera roja no significa que todos los sectores incluidos tengan llamas activas ni que un incendio esté necesariamente fuera de control. Se trata de una alerta meteorológica que señala un riesgo elevado de propagación si se inicia un fuego.

Los informes del organismo indicaron que las ráfagas alcanzaron entre 80 y 113 km/h en zonas montañosas y de estribaciones de Los Ángeles y Ventura. En los valles y sectores costeros, las velocidades se situaron entre 56 y 88 km/h. En algunos puntos, la humedad relativa descendió a valores de entre el 8% y el 15%.

Los vientos de Santa Ana se desplazan desde el interior hacia la costa del sur de California. Cuando el aire desciende por las montañas, se calienta y pierde humedad. Esto contribuye a secar la vegetación y puede acelerar la propagación de las llamas. Además, las ráfagas pueden transportar brasas a otras áreas y generar nuevos focos alejados del incendio principal.

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El NWS anticipó una disminución gradual de los vientos durante el sábado. Sin embargo, esa previsión no garantizaba que los incendios fueran a quedar controlados. La evolución de cada foco también dependía de la humedad, la topografía, el estado de la vegetación y la capacidad de los equipos para establecer líneas de contención.

Las condiciones meteorológicas ayudan a explicar por qué varias dotaciones tuvieron que intervenir simultáneamente en distintos puntos de la región. No demuestran, por sí solas, que los incendios Norte, Bryson y Henderson compartieran un origen o que uno hubiera provocado a otro.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de bandera roja debido a la sequedad ambiental y las ráfagas de los vientos de Santa Ana. (REUTERS/Caroline Brehman)

Incendio Bryson: evacuaciones en sectores de Malibu

El incendio Bryson comenzó el jueves 15 de octubre cerca de Encinal Canyon Road, en Malibu, dentro del condado de Los Ángeles. Durante las primeras horas, las estimaciones situaron la superficie afectada en unas 81 hectáreas. Posteriormente, una actualización redujo el área calculada a cerca de 59 hectáreas.

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La ciudad de Malibu informó el viernes por la tarde que el fuego presentaba el 39% de contención. Este porcentaje indica la proporción del perímetro en la que los equipos habían establecido líneas de control; no significa que esa parte del terreno estuviera completamente libre de riesgo.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para dos zonas y advertencias para otros sectores. También habilitaron un refugio en Agoura High School y un espacio para animales en el centro de atención animal de Agoura, con el objetivo de ofrecer alternativas a los residentes que debían abandonar sus hogares.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, en coordinación con otras agencias. Los informes de la jornada también señalaron que un bombero resultó herido.

La causa del incendio permanecía bajo investigación. Aunque el episodio coincidió con el avance del incendio Norte y con el mismo escenario meteorológico regional, las autoridades no habían presentado pruebas que vincularan directamente ambos focos.

Incendio Henderson: 842 hectáreas en Camp Pendleton

El incendio Henderson comenzó el jueves 15 de octubre en Camp Pendleton, una instalación militar del Cuerpo de Marines de Estados Unidos situada en el condado de San Diego. En una actualización publicada el viernes, CAL FIRE informó que el fuego había alcanzado unas 842 hectáreas y continuaba activo.

Las llamas y el humo afectaron la circulación por la Interestatal 5, una de las principales autopistas de la costa oeste. Las autoridades ordenaron cierres en ambos sentidos entre Vandergrift Boulevard y Basilone Road para reducir los riesgos para los conductores y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El incendio también motivó la evacuación inicial del sector conocido como Área 41 o Las Flores, dentro de la instalación militar. La orden fue levantada posteriormente, según los informes difundidos durante la jornada. El Departamento de Bomberos de Camp Pendleton estuvo a cargo de las operaciones en la base.

Una actualización de CAL FIRE publicada la noche del viernes situó la contención en el 20%. La cifra reflejaba los avances en el establecimiento de líneas de control, pero el fuego seguía activo y requería labores adicionales.

La situación de Henderson se desarrolló de manera independiente a la de los incendios Norte y Bryson. Aunque los tres coincidieron con condiciones meteorológicas desfavorables para la extinción, las autoridades no confirmaron una relación causal entre ellos.

La evolución de los incendios dependía de las condiciones locales y del avance de los equipos desplegados. Por ello, las autoridades pidieron a la población respetar las restricciones vigentes y consultar los avisos oficiales antes de regresar a las áreas evacuadas.