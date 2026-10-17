Estados Unidos

Hallan muerto al músico venezolano Gus Ormo en una piscina de Florida: investigan "muerte sospechosa"

Las autoridades localizaron el cuerpo del cantante y pianista en su vivienda en Weston; el condado de Broward no confirmó arrestos ni la causa del fallecimiento

La Oficina del Sheriff de Broward activó a sus unidades de Homicidios y Escena del Crimen tras el hallazgo del cuerpo del cantante y pianista conocido como Gus Ormo. La causa de muerte permanece pendiente de autopsia. (Fuente: Univision)
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El cuerpo del cantante, compositor y pianista venezolano Gustavo Ormo, conocido en la escena musical como Gus Ormo, apareció sin vida en la piscina de una vivienda en Weston, Florida, la mañana del viernes 16 de octubre de 2026. La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) clasificó el hecho como una “muerte sospechosa” y activó a sus unidades especializadas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad de la víctima. Sin embargo, familiares del músico lo identificaron ante medios locales como Gustavo Ormo. Su hermana, Antonieta Ormo, confirmó el fallecimiento a CBS News Miami y señaló que la familia conocía pocos detalles sobre lo ocurrido.

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La causa de muerte permanece pendiente de los resultados de la autopsia, a cargo de la Oficina del Médico Forense del condado de Broward (BCMEO).

Las autoridades encontraron muerto a Gustavo Ormo en una piscina de Weston

La BSO respondió a una llamada al 911 que alertó sobre un posible ahogamiento en una residencia cercana a la cuadra 2100 de Quail Roost Drive, en Weston, alrededor de las 9:00 a.m., hora local. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a un hombre adulto sumergido en la piscina y lo declararon muerto en el sitio, de acuerdo con un vocero de la BSO citado por People.

Vista aérea de casas residenciales con piscinas, jardines, un lago y vehículos de emergencia estacionados en la calle
El cuerpo del músico venezolano Gustavo Ormo apareció sin vida en la piscina de su vivienda en Weston, Florida. (NBC6)

“Los detectives de las unidades de Homicidios y Escena del Crimen de la BSO fueron notificados y se encuentran en el lugar para investigar las circunstancias de este incidente sospechoso”, indicó el portavoz a Miami New Times, según recogió People. Registros públicos confirman que Ormo figuraba como propietario de la vivienda donde se produjo el hallazgo.

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Qué se sabe de la investigación por la muerte sospechosa de Gus Ormo

La BSO no ha revelado qué elementos llevaron a los investigadores a calificar la muerte como sospechosa. Hasta la fecha de esta publicación, no se han anunciado arrestos ni se han difundido conclusiones oficiales sobre las circunstancias del caso.

Las autoridades trasladaron el cuerpo a la Oficina del Médico Forense del condado de Broward, donde se practicará la autopsia que determinará la causa y el modo de la muerte, según CBS News Miami. La investigación continúa activa y las autoridades no han ofrecido una línea de tiempo estimada para dar a conocer resultados.

El reporte sobre una cuerda cerca de la piscina

NBC Miami informó que imágenes captadas desde un helicóptero mostraron lo que parecía ser una cuerda que se extendía hacia el interior de la piscina. La cadena difuminó las imágenes del cuerpo de la víctima. CBS News Miami, por su parte, describió que Ormo yacía boca abajo, rodeado por un cordón largo.

Un hombre calvo con barba entrecana, camiseta negra sin mangas y una cadena fina al cuello, situado frente a un área verde
El pianista originario de Maracaibo construyó una carrera en la música romántica y publicó el álbum Alquimia en 2025. (Gus Ormo)

Es necesario distinguir entre estos reportes periodísticos y la posición oficial. Las autoridades no han confirmado detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte ni han precisado si la cuerda guarda relación con la investigación, según consignó NBC Miami.

La cautela de la BSO al respecto subraya que el caso se encuentra en una fase temprana.

Quién era Gustavo Ormo, el músico venezolano conocido como Gus Ormo

Ormo era un pianista originario de Maracaibo, Venezuela, que construyó su carrera como cantante y compositor de temas románticos. En abril de 2026 publicó Alquimia, un álbum de nueve canciones, y sus videos acumulan millones de reproducciones en redes sociales, según People.

El cantautor y pianista venezolano, conocido popularmente como Gus Ormo, fue una destacada figura de la música romántica originaria de Maracaibo. Tras consolidar su carrera con millones de reproducciones en redes sociales y el lanzamiento del álbum Alquimia en 2025, el artista se encontraba promocionando AGAPE, una reciente producción instrumental concebida como un recorrido de introspección personal y artística. (Fuente: YouTube Gus Ormo)

En agosto de 2026 lanzó AGAPE, un disco de seis pistas que presentó como un recorrido instrumental por su vida y trayectoria. “En un mundo que nos hace experimentar adormecimiento emocional, el álbum es una invitación a sentir sin filtros ni necesidad de palabras”, expresó Ormo sobre su trabajo, según CBS News Miami. “Es mi forma de devolverle a la música todo lo que me ha dado”.

Un hombre con barba, gafas de sol y chaqueta deportiva sostiene el soporte de un micrófono de condensador con filtro antipop
El artista estrenó en octubre de 2026 su producción instrumental AGAPE y difundió contenido promocional el día previo a su deceso. (Gus Ormo)

Según People, su última publicación en Instagram, que compartió el día previo a su muerte, promocionaba el proyecto AGAPE Behind the Music. En enero de 2026, durante un evento en Aventura, habló sobre la satisfacción que le generaba su carrera y reconoció sus raíces venezolanas. También compuso un tema dedicado a Venezuela, centrado en la reconciliación y la unidad, según CBS News Miami.

La autopsia determinará la causa de muerte de Gustavo Ormo

El proceso forense a cargo de la BCMEO será clave para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta que se conozcan los resultados de la autopsia, no existe una determinación oficial sobre la causa de muerte.

La investigación de la BSO permanece abierta. Vecinos del sector expresaron sorpresa ante el hallazgo en una comunidad que describieron como tranquila. “Es triste lo que pasó, y no era algo que esperaba que sucediera en Weston”, declaró el residente Bruno Gedikinan a NBC Miami.

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