La Ruta 70 de Nueva Jersey quedará terminada antes de fin de año

Las autoridades proyectan terminar la remodelación de la Ruta 70 en el condado de Camden antes de que finalice el año (Captura de video)

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La obra de renovación de la Ruta 70 en Nueva Jersey entró en su etapa final tras cuatro años de trabajos, cortes de carriles y demoras para los más de 55.000 conductores diarios que circulan por esta vía del condado de Camden, informó CBS Philadelphia.

El proyecto, financiado por el estado y valuado en USD 155 millones, abarca unos 14,5 kilómetros de la carretera desde el límite con el condado de Burlington hasta el municipio de Pennsauken. Las autoridades locales comunicaron el viernes que prevén concluir las tareas antes de que termine 2026.

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La Ruta 70 acumula cuatro años de obras y demoras

El proyecto de renovación vial abarca 14,5 kilómetros y cuenta con una inversión estatal de 155 millones de dólares (Captura de video)

La intervención comenzó en 2022 y afectó una de las principales conexiones viales del condado de Camden, en Nueva Jersey. De acuerdo con la cobertura de CBS Philadelphia, los trabajos incluyeron la repavimentación de la calzada, la renovación de servicios públicos, mejoras en el drenaje, cambios en los semáforos y la construcción de veredas.

El concejal de Cherry Hill, William Carter, explicó que la extensión de las obras se vincula con la cantidad de tareas realizadas bajo el proyecto. “Cuando se tiene en cuenta que también trabajamos en los servicios públicos, además de la superficie de la carretera, fue mucho”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por el medio.

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Durante este período, conductores habituales de la Ruta 70 relataron que los cierres parciales y las reducciones de carriles alteraron sus desplazamientos cotidianos. Arthur Sharon aseguró que “siempre parece haber al menos un carril cerrado y las incorporaciones siempre llevan tiempo”.

La carretera concentra el tránsito de miles de residentes y clientes de los comercios instalados a lo largo de su recorrido. Esa combinación, junto con la ejecución sostenida de la obra, derivó en filas de vehículos en distintos momentos del día, describió la emisora estadounidense.

Los comercios de Cherry Hill también sintieron el impacto

Los comerciantes de Cherry Hill registraron cancelaciones de clientes y dificultades logísticas debido a la congestión vehicular (Captura de video)

Las consecuencias del proyecto alcanzaron a las empresas cercanas al corredor vial. Nav Aulakh, propietario de Cherry Hill Pizza, señaló que las demoras en el tránsito complicaron la entrega de pedidos y provocaron pérdidas económicas para su negocio.

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“Cuando las entregas llegan tarde, el cliente las cancela y muchas veces está en una reunión, por lo que no podemos entregar el pedido a tiempo”, aseguró Aulakh a CBS Philadelphia. El empresario vinculó esas cancelaciones con las dificultades para circular por los tramos sometidos a obras.

Kathleen Tizon, otra conductora que utiliza la vía, describió el problema desde la perspectiva de quienes deben atravesar la zona a diario. “Hay mucha espera para llegar adonde uno va. Hay muchos comercios aquí, así que el tránsito suele quedar detenido hasta el final”, manifestó.

Los testimonios muestran que los trabajos afectaron tanto la movilidad de quienes transitan por la carretera como la logística de las firmas que dependen de entregas rápidas. Las autoridades no detallaron si habrá nuevos cortes antes de la fecha prevista para el cierre de las tareas.

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El cierre de las obras prevé plantas y flores en la mediana

Tras completar las mejoras estructurales, los funcionarios del condado anunciaron una nueva etapa de embellecimiento sobre la Ruta 70. El plan contempla una cooperación entre el condado de Camden y el Departamento de Transporte de Nueva Jersey para plantar arbustos y flores en la mediana de la carretera.

El comisionado del condado, Louis Cappelli, sostuvo que la iniciativa busca mejorar la imagen del corredor. “Estas plantaciones demostrarán que sentimos un gran orgullo por nuestras comunidades del condado de Camden y ofrecerán una agradable puerta de entrada al estado de Nueva Jersey”, declaró.

La finalización proyectada para antes del 31 de diciembre pondría término a un proceso de cuatro años que transformó cerca de 14,5 kilómetros de una vía utilizada por decenas de miles de personas cada jornada. Las autoridades del condado indicaron que el paisajismo será parte de la última fase de la renovación.

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