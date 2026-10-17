Estados Unidos

Cartas con polvo blanco llegan al Congreso y oficinas electorales de Estados Unidos: el FBI investiga si contienen fentanilo

Más de 100 sobres con sustancias no identificadas llegaron a legisladores y autoridades de distintos estados. La pesquisa federal sigue abierta a tres semanas de las elecciones de medio término

El FBI investiga el envío de más de 100 cartas con polvo blanco a oficinas del Congreso y dependencias electorales de Estados Unidos. (EFE/Michael Reynolds/Archivo)
El FBI investiga el envío de más de 100 cartas con polvo blanco a oficinas del Congreso y dependencias electorales de Estados Unidos. (EFE/Michael Reynolds/Archivo)
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El FBI investiga el envío masivo de cartas con polvo blanco a oficinas del Congreso de Estados Unidos y a dependencias electorales de todo el país. La posibilidad de que contengan fentanilo surge de envíos similares de 2023 a esas oficinas, en los que las autoridades detectaron aparentes trazas del opioide.

Los análisis preliminares, sin embargo, no han confirmado la presencia de esa ni de ninguna otra sustancia peligrosa en los sobres examinados hasta ahora. Fuentes policiales citadas por ABC News indicaron que más de 100 cartas sospechosas podrían estar en circulación dentro del sistema postal.

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Los envíos se detectaron a solo tres semanas de las elecciones de medio término y han puesto en alerta a legisladores de ambos partidos, secretarías de Estado y comisiones electorales en al menos 15 estados.

Qué se sabe sobre las cartas con polvo blanco enviadas a oficinas del Congreso

Los primeros sobres se detectaron el martes 13 de octubre en oficinas electorales de Luisiana y Oklahoma, que evacuaron sus instalaciones tras recibir correspondencia con una sustancia pulverulenta. Dos días después, el jueves 15, el Sargento de Armas del Senado distribuyó una alerta interna —obtenida por The Associated Press— en la que advirtió que las fuerzas de seguridad trabajaban para interceptar las cartas, pero que “es posible que algunas lleguen a su destino”.

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Las oficinas electorales de Luisiana y Oklahoma evacuaron sus instalaciones tras la llegada de los primeros sobres con polvo blanco. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)
Las oficinas electorales de Luisiana y Oklahoma evacuaron sus instalaciones tras la llegada de los primeros sobres con polvo blanco. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

Al menos 36 congresistas informaron que sus oficinas recibieron correspondencia sospechosa, según CNN. Entre los senadores afectados figuran Ted Cruz, Susan Collins, Mike Rounds, Pete Ricketts y Amy Klobuchar, de acuerdo con The New York Times.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y las senadoras Kirsten Gillibrand y Lisa Blunt Rochester también fueron destinatarios de sobres interceptados antes de su entrega, según ABC News. La representante Gwen Moore precisó que, como consecuencia del incidente, “el correo ya no será clasificado en la oficina” de su distrito en Milwaukee.

¿Era fentanilo la sustancia hallada en los sobres?

Hasta el momento, ningún análisis vinculado a la investigación en curso ha confirmado que los sobres contengan fentanilo u otra sustancia tóxica. La hipótesis se apoya en un antecedente concreto: en 2023, cartas con polvo blanco dirigidas a oficinas electorales de al menos cinco estados aparentemente contenían trazas de ese opioide sintético, lo que llevó a varias dependencias a abastecerse de naloxona, el medicamento capaz de revertir una sobredosis, según informó The New York Times.

Los investigadores no han establecido una conexión formal entre los casos de 2023 y los actuales. El FBI señaló que trabaja para “identificar al individuo o individuos responsables”, sin ofrecer datos sobre sospechosos ni sobre la composición del polvo.

El antecedente de las cartas con ántrax y las amenazas a oficinas electorales

El envío de correspondencia con sustancias sospechosas tiene un precedente grave en la historia reciente del país. En 2001, semanas después de los atentados del 11 de septiembre, un remitente anónimo envió cartas con esporas de ántrax a oficinas de legisladores y medios de comunicación. Aquel ataque causó cinco muertes e infectó a otras 17 personas.

Al menos 36 legisladores reportaron la recepción o intercepción de correspondencia sospechosa dirigida a sus oficinas. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Al menos 36 legisladores reportaron la recepción o intercepción de correspondencia sospechosa dirigida a sus oficinas. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El contexto actual incluye un aumento sostenido de las amenazas contra funcionarios electorales. La Asociación Nacional de Secretarios de Estado y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales condenaron los envíos en un comunicado conjunto y afirmaron que “quienes administran las elecciones nunca deberían temer por su seguridad mientras cumplen con sus funciones esenciales”.

Ya en 2024, oficinas de 17 estados habían recibido paquetes sospechosos, de acuerdo con la BBC.

La investigación del FBI y las medidas de seguridad en el Congreso de Estados Unidos

La pesquisa está a cargo del FBI, el Servicio de Inspección Postal (USPIS) y la Policía del Capitolio. El inspector postal adjunto Brendan Donahue declaró que “cualquier amenaza o ataque contra funcionarios electorales es inaceptable” y que las agencias trabajan de forma coordinada para dar con los responsables.

En el Congreso, el Sargento de Armas de la Cámara de Representantes informó a los legisladores que podían redirigir la correspondencia de sus oficinas de distrito hacia el complejo del Capitolio para someterla a controles más rigurosos, según ABC News.

La alerta del Sargento de Armas del Senado indicó que las cartas sospechosas presentan múltiples marcas de franqueo, según el aviso descrito por ABC News. Hasta el momento, no se han registrado heridos ni se han identificado sospechosos.

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