Frente frío amenaza al sur de Florida con tormentas y oleaje peligroso

Un frente frío cruzará el sur de Florida entre el sábado y el domingo con lluvias y ráfagas de viento (Photo by DAVID MCNEW / AFP)

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Un frente frío atravesará el sur de Florida entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, con aguaceros, ráfagas de hasta 48 km/h y un aumento del oleaje en el litoral atlántico, de acuerdo con los pronósticos divulgados por CBS News.

El sistema no provocaría un descenso marcado de las temperaturas, pero sí modificará las condiciones atmosféricas y marítimas durante el fin de semana. Las autoridades recomiendan precaución ante calles anegadas, tormentas aisladas y un riesgo creciente de corrientes de resaca en las playas.

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La meteoróloga Dainet Sierra, junto con su colega Erika Delgado, anticipó que el cambio principal se concentrará entre el sábado y el domingo, cuando el frente avance sobre la región. La jornada del sábado tendría intervalos sin lluvia durante la mañana, aunque el panorama cambiaría a partir de la tarde.

Las tormentas del sábado podrían afectar las áreas metropolitanas de la costa este

Las meteorólogas Dainet Sierra y Erika Delgado anticiparon que las precipitaciones afectarán la costa este desde la tarde del sábado (Archivo)

Los aguaceros y tormentas previstos para la tarde del sábado avanzarán hacia las zonas metropolitanas de la costa este del sur de Florida, tal y como informó el medio. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta la noche en algunos sectores.

El Centro de Predicción Meteorológica mantiene partes del sur del estado bajo un riesgo marginal de lluvias excesivas, que corresponde al nivel uno de una escala de cuatro. Esa clasificación no anticipa inundaciones extendidas, pero sí advierte sobre la posibilidad de acumulaciones rápidas de agua si varias tormentas descargan sobre una misma área.

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Las calles con sistemas de drenaje insuficientes figuran entre los puntos que podrían registrar mayores complicaciones. El medio aseguró que las lluvias intensas, incluso si son breves, pueden causar anegamientos repentinos y afectar la circulación vehicular.

Ante ese escenario, las autoridades públicas aconsejan no cruzar vías inundadas ni acercarse a sectores donde el agua haya cubierto el pavimento. También pidieron a los residentes seguir las indicaciones de los organismos de emergencia si se presenta una situación que amenace la seguridad de las personas.

El viento del noreste aumentará desde el domingo y se extenderá durante la semana

El viento rotará hacia el noreste a partir del domingo con ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora (Photo by DAVID MCNEW / AFP)

Tras el paso del frente, el viento cambiará de dirección y soplará desde el noreste. CBS News indicó que las ráfagas podrían ubicarse entre 32 y 48 km/h, equivalentes a 20 y 30 millas por hora, desde el domingo y durante la primera mitad de la semana siguiente.

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El incremento del viento ocurrirá incluso si las lluvias comienzan a perder intensidad. Esa combinación mantendrá condiciones variables en áreas costeras y en las aguas cercanas al litoral, por lo que quienes realicen actividades marítimas deberán atender los avisos meteorológicos vigentes.

El impacto más relevante se espera en las playas y en el Atlántico frente al sur de Florida. El oleaje, que este viernes se sitúa entre 0,6 y 0,9 metros, podría alcanzar entre 2,1 y 3 metros de altura, equivalentes a siete y diez pies, afirmó el periódico.

En algunos puntos, las olas podrían superar esos valores. Además, aumentará el riesgo de corrientes de resaca, un fenómeno que puede arrastrar mar adentro a bañistas incluso cuando el oleaje parece moderado desde la orilla.

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Las temperaturas bajarán, aunque se mantendrán por encima de los 26 ℃

El frente frío reducirá las temperaturas máximas, aunque el cambio será limitado. Las marcas pasarían de cerca de 32,2 ℃ a alrededor de 26,7 ℃ durante el fin de semana, precisó la información meteorológica.

Para los primeros días de la próxima semana, las máximas se moverían entre los 27 ℃ y 29,4 ℃, correspondientes a valores bajos y medios de los 26,7 ℃. Por ello, el descenso térmico no tendrá las características de una irrupción de aire frío intensa, pese a la denominación del sistema.

Las previsiones apuntan a que la evolución del viento y del estado del mar será el aspecto de mayor atención después del domingo. Mientras disminuyan las precipitaciones, las condiciones marítimas podrían continuar adversas debido a las ráfagas persistentes del noreste.

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