Estados Unidos

El adolescente que mató a cuatro personas en una escuela de Oregón había sido alumno del mismo colegio

Griffin J. John II asistió a Silver Rail Elementary durante su infancia y regresó armado con una escopeta al aula donde cursó de niño, según confirmaron las autoridades de Bend

Griffin J. John II, de 16 años, cursó estudios en la escuela Silver Rail Elementary como alumno de educación especial antes de perpetrar el ataque (REUTERS/David Ryder)
Griffin J. John II, de 16 años, cursó estudios en la escuela Silver Rail Elementary como alumno de educación especial antes de perpetrar el ataque (REUTERS/David Ryder)
Guardar

El adolescente que el jueves mató a tres niños y una maestra en la escuela primaria Silver Rail Elementary de Bend, Oregón, había cursado en ese mismo colegio como alumno de educación especial. Griffin J. John II, de 16 años, ya no estaba inscrito en el distrito escolar Bend-La Pine al momento del ataque, informó AP News.

El jefe de la Policía local, Mike Krantz, y el superintendente del distrito, Steven Cook, lo confirmaron en una conferencia de prensa el viernes. El aula que atacó —donde se encontraban cuatro niños y tres maestras— era el salón de necesidades especiales, ubicado justo a la izquierda de las puertas de ingreso al edificio, según precisó Krantz.

PUBLICIDAD

Saltó una reja, disparó contra una camioneta y destruyó las puertas a tiros

Según la reconstrucción policial, el adolescente llegó al predio escolar poco antes de la 1 de la tarde, hora local. Lanzó la escopeta por encima de una reja perimetral y trepó hasta el terreno del colegio.

Antes de ingresar al edificio, disparó contra una camioneta cuyo conductor lo había confrontado verbalmente y alcanzó el vehículo al menos tres veces. Luego destruyó a tiros los paneles de vidrio de las puertas laterales cerradas con llave, una maniobra con la que eludió el sistema de seguridad de la entrada principal.

El agresor eludió la seguridad de la entrada principal tras trepar la reja perimetral y destruir a tiros los paneles de vidrio de una puerta lateral (REUTERS/David Ryder)
El agresor eludió la seguridad de la entrada principal tras trepar la reja perimetral y destruir a tiros los paneles de vidrio de una puerta lateral (REUTERS/David Ryder)

En 2020, la madre del atacante, Shauntai May Nickerson, habló ante NewsChannel 21, un canal de televisión local, sobre su hijo, que entonces tenía 10 años. Lo describió como un niño con necesidades especiales que quería volver a clases presenciales tras la pandemia de COVID-19.

PUBLICIDAD

Efectuó hasta 15 disparos en total y llevaba 44 cartuchos más

Los tres niños asesinados —varones de 5, 8 y 11 años— y la docente Megan Lambert, de 25 años, murieron en ese salón. Una niña de 7 años resultó gravemente herida y fue hospitalizada en estado crítico pero estable. Otra maestra, Becky Drury, de 54 años, sufrió lesiones graves que, según las autoridades, no comprometían su vida.

Krantz precisó que John II utilizó una escopeta Maverick 88 de calibre 12, de acción por bombeo, y que efectuó hasta 15 disparos en total a lo largo del incidente. La cifra exacta todavía está bajo investigación. Cuando fue abatido, portaba 44 cartuchos adicionales en una mochila, con tres tipos de munición: perdigones, postas y proyectiles sólidos.

La escopeta pertenecía a la madre del atacante

La investigación preliminar determinó que Nickerson adquirió el arma de forma legal alrededor del cumpleaños de su hijo en agosto, según múltiples fuentes policiales citadas por ABC News y NBC News. La mujer declaró desde el porche de su departamento que no sabía cómo su hijo obtuvo la escopeta, de acuerdo con The New York Times.

La policía confirmó que el tirador efectuó al menos 15 disparos con una escopeta Maverick 88 y guardaba 44 cartuchos adicionales en su mochila (REUTERS/David Ryder)
La policía confirmó que el tirador efectuó al menos 15 disparos con una escopeta Maverick 88 y guardaba 44 cartuchos adicionales en su mochila (REUTERS/David Ryder)

“Cómo el sospechoso consiguió el arma y la munición sigue siendo parte de la investigación criminal activa”, señaló Krantz. Las autoridades ejecutaron órdenes de registro en el domicilio del adolescente y recolectaron sus dispositivos electrónicos. Según el diario Statesman Journal, también se encontraron otras armas de fuego en la vivienda.

Oregón no cuenta con leyes penales específicas que responsabilicen a los padres cuando sus hijos utilizan sus armas de fuego, a diferencia de estados como California y Florida. La legislación estatal, sin embargo, prohíbe que los adultos permitan a menores acceder a armas y exige un almacenamiento seguro.

Una maestra lo tacleó y un padre le disparó hasta matarlo

Dentro del aula, una tercera maestra arrojó su teléfono celular contra el agresor, lo tacleó y forcejeó para arrebatarle la escopeta. La docente, cuyo nombre no fue difundido, no resultó herida. Krantz afirmó que su intervención “casi con certeza ayudó a evitar más muertes”.

Mientras la maestra luchaba con el atacante, Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años y padre de dos alumnas de Silver Rail, ingresó al edificio. Conducía de regreso de su almuerzo cuando escuchó los disparos y vio al adolescente entrar a la escuela. Tenía un permiso de portación oculta y llevaba una pistola de calibre .40 en su vehículo.

Giamanco estacionó su auto, siguió al tirador hasta el aula y, al ver a la maestra forcejeando con el agresor, abrió fuego y lo alcanzó varias veces. “Cuando alguien está dispuesto a arriesgar su propia vida por otros, lo reconocemos. La rapidez de pensamiento para observar, estacionar y seguir a alguien hasta dentro de la escuela es increíble y sin duda salvó vidas”, dijo Krantz.

Retrato de un hombre de cabello castaño y barba que viste una camiseta oscura frente a la pared exterior de una casa
Un padre de familia con permiso de portación oculta ingresó al edificio escolar y abatió al tirador (Facebook: Kaylub Giamanco)

Su hermano, Kyle Giamanco, confirmó su identidad a NBC News y dijo que, pese a ser considerado un héroe, Kaylub sentía culpa por no haber podido salvar a más niños.

“Estamos destrozados y perdidos”, dijo la madre del niño de 5 años

Las autoridades identificaron a dos de las víctimas con autorización de sus familias. Rhoam Summer, de 5 años, fue descrito por su abuelo Bryan Jolly como un niño “muy brillante, muy travieso y completamente sin miedo”, según recogió AP News. Su madre, Kelik Summer, escribió en redes sociales: “El jueves fue el peor día de mi vida. Mi hijo Rhoam fue asesinado en un tiroteo escolar. Estamos destrozados y perdidos, pero rodeados de amigos y familia que nos mantienen a salvo”.

Lambert, la maestra fallecida, era oriunda de Bend y graduada de la Universidad Estatal de Boise en 2023. Su familia dijo en un comunicado que Silver Rail era “el trabajo de sus sueños”. “Siempre luchó por los desvalidos y por quienes tienen necesidades especiales”, indicaron. Las familias de los otros dos niños asesinados pidieron que sus nombres no fueran divulgados.

Más de 150 agentes de distintas agencias investigan el caso mientras el distrito escolar mantiene cerradas sus instalaciones (REUTERS/Rob Kerr)
Más de 150 agentes de distintas agencias investigan el caso mientras el distrito escolar mantiene cerradas sus instalaciones (REUTERS/Rob Kerr)

La gobernadora Tina Kotek elogió la intervención del padre que abatió al tirador. “Sus acciones conllevan una pesada carga emocional y quiero que sepa que mis pensamientos están con usted”, dijo durante una conferencia en el Ayuntamiento de Bend.

Más de 150 agentes de distintas jurisdicciones participan en la investigación, con apoyo del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Todas las escuelas del distrito Bend-La Pine permanecieron cerradas el viernes, con orientadores de crisis disponibles en la Biblioteca Central de la ciudad. Esa misma noche del jueves, miles de vecinos se congregaron en una vigilia con velas en Drake Park.

Temas Relacionados

TiroteoOregónArmas de fuegoEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué se sabe del opioide sintético camuflado en pastillas falsas en EEUU: es 10 veces más potente que el fentanilo y 1.000 más que la morfina

Autoridades sanitarias alertan sobre la ciclorfina, una droga vinculada con sobredosis mortales en Estados Unidos que los análisis toxicológicos habituales no siempre detectan

Qué se sabe del opioide sintético camuflado en pastillas falsas en EEUU: es 10 veces más potente que el fentanilo y 1.000 más que la morfina

Retiran salmón ahumado noruego en seis estados de Estados Unidos por riesgo de listeria

La distribuidora Krasnyi Oktyabr, con sede en Brooklyn, activó el retiro voluntario de paquetes de la marca Starfish Seafood tras un hallazgo de posible contaminación bacteriana detectado por inspectores sanitarios de Nueva York

Retiran salmón ahumado noruego en seis estados de Estados Unidos por riesgo de listeria

Elk Grove Village repartirá USD 200 por hogar con dinero de centros de datos

La venta de dos inmuebles tecnológicos generó USD 4 millones para el municipio de Illinois, mientras la medida recibe críticas por su cercanía con los comicios locales

Elk Grove Village repartirá USD 200 por hogar con dinero de centros de datos

Quién podría reemplazar a Katie Zacharia tras su salida de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca

La portavoz presidencial quedó apartada del cargo tras cinco días en funciones y al menos seis nombres suenan como sucesores, entre disputas internas y una autoproclamada candidata en redes sociales

Quién podría reemplazar a Katie Zacharia tras su salida de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca

La policía del condado de Cobb espera las conclusiones estatales sobre el fatal incidente en la montaña rusa de Six Flags

La investigación examina equipos, pruebas y registros de Goliath tras la muerte de un visitante, mientras la atracción permanece cerrada y el parque retoma sus operaciones

La policía del condado de Cobb espera las conclusiones estatales sobre el fatal incidente en la montaña rusa de Six Flags

TECNO

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 17 de octubre

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 17 de octubre

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Cuánto vale un Tesla Roadster en sus tres versiones: Rocket, Perfomance y Thrust

OpenAI admitió que sus modelos de IA vulneraron sitios y gastaron fondos de una billetera cripto ajena

Un conductor se durmió con el piloto automático de Tesla activado y chocó a dos policías

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

Siete películas que cambiaron de director antes de terminar el rodaje

Desestiman los cargos de abuso sexual infantil contra Timothy Busfield en Nuevo México

‘Vengadores: Endgame’ bate el récord de ‘Avatar’ como película más taquillera y James Cameron felicita a Marvel

MUNDO

La Unión Europea cerró filas contra Rusia luego de que Donald Trump suspendiera las sanciones: "Debemos hacer más"

La Unión Europea cerró filas contra Rusia luego de que Donald Trump suspendiera las sanciones: "Debemos hacer más"

Egipto advirtió que hará “todo lo necesario” para defender a Arabia Saudita en medio de las tensiones con los hutíes de Yemen

El papa León XIV salió del hospital tras ser dado de alta

Crece la tensión en Francia: disturbios, saqueos y más de 270 detenidos en una nueva jornada de violentas protestas

Volodimir Zelensky advirtió que Rusia busca dejar a millones de ucranianos sin luz ni calefacción antes del invierno