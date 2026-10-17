El adolescente que mató a cuatro personas en una escuela de Oregón había sido alumno del mismo colegio

Griffin J. John II, de 16 años, cursó estudios en la escuela Silver Rail Elementary como alumno de educación especial antes de perpetrar el ataque (REUTERS/David Ryder)

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El adolescente que el jueves mató a tres niños y una maestra en la escuela primaria Silver Rail Elementary de Bend, Oregón, había cursado en ese mismo colegio como alumno de educación especial. Griffin J. John II, de 16 años, ya no estaba inscrito en el distrito escolar Bend-La Pine al momento del ataque, informó AP News.

El jefe de la Policía local, Mike Krantz, y el superintendente del distrito, Steven Cook, lo confirmaron en una conferencia de prensa el viernes. El aula que atacó —donde se encontraban cuatro niños y tres maestras— era el salón de necesidades especiales, ubicado justo a la izquierda de las puertas de ingreso al edificio, según precisó Krantz.

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Saltó una reja, disparó contra una camioneta y destruyó las puertas a tiros

Según la reconstrucción policial, el adolescente llegó al predio escolar poco antes de la 1 de la tarde, hora local. Lanzó la escopeta por encima de una reja perimetral y trepó hasta el terreno del colegio.

Antes de ingresar al edificio, disparó contra una camioneta cuyo conductor lo había confrontado verbalmente y alcanzó el vehículo al menos tres veces. Luego destruyó a tiros los paneles de vidrio de las puertas laterales cerradas con llave, una maniobra con la que eludió el sistema de seguridad de la entrada principal.

El agresor eludió la seguridad de la entrada principal tras trepar la reja perimetral y destruir a tiros los paneles de vidrio de una puerta lateral (REUTERS/David Ryder)

En 2020, la madre del atacante, Shauntai May Nickerson, habló ante NewsChannel 21, un canal de televisión local, sobre su hijo, que entonces tenía 10 años. Lo describió como un niño con necesidades especiales que quería volver a clases presenciales tras la pandemia de COVID-19.

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Efectuó hasta 15 disparos en total y llevaba 44 cartuchos más

Los tres niños asesinados —varones de 5, 8 y 11 años— y la docente Megan Lambert, de 25 años, murieron en ese salón. Una niña de 7 años resultó gravemente herida y fue hospitalizada en estado crítico pero estable. Otra maestra, Becky Drury, de 54 años, sufrió lesiones graves que, según las autoridades, no comprometían su vida.

Krantz precisó que John II utilizó una escopeta Maverick 88 de calibre 12, de acción por bombeo, y que efectuó hasta 15 disparos en total a lo largo del incidente. La cifra exacta todavía está bajo investigación. Cuando fue abatido, portaba 44 cartuchos adicionales en una mochila, con tres tipos de munición: perdigones, postas y proyectiles sólidos.

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La escopeta pertenecía a la madre del atacante

La investigación preliminar determinó que Nickerson adquirió el arma de forma legal alrededor del cumpleaños de su hijo en agosto, según múltiples fuentes policiales citadas por ABC News y NBC News. La mujer declaró desde el porche de su departamento que no sabía cómo su hijo obtuvo la escopeta, de acuerdo con The New York Times.

La policía confirmó que el tirador efectuó al menos 15 disparos con una escopeta Maverick 88 y guardaba 44 cartuchos adicionales en su mochila (REUTERS/David Ryder)

“Cómo el sospechoso consiguió el arma y la munición sigue siendo parte de la investigación criminal activa”, señaló Krantz. Las autoridades ejecutaron órdenes de registro en el domicilio del adolescente y recolectaron sus dispositivos electrónicos. Según el diario Statesman Journal, también se encontraron otras armas de fuego en la vivienda.

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Oregón no cuenta con leyes penales específicas que responsabilicen a los padres cuando sus hijos utilizan sus armas de fuego, a diferencia de estados como California y Florida. La legislación estatal, sin embargo, prohíbe que los adultos permitan a menores acceder a armas y exige un almacenamiento seguro.

Una maestra lo tacleó y un padre le disparó hasta matarlo

Dentro del aula, una tercera maestra arrojó su teléfono celular contra el agresor, lo tacleó y forcejeó para arrebatarle la escopeta. La docente, cuyo nombre no fue difundido, no resultó herida. Krantz afirmó que su intervención “casi con certeza ayudó a evitar más muertes”.

Mientras la maestra luchaba con el atacante, Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años y padre de dos alumnas de Silver Rail, ingresó al edificio. Conducía de regreso de su almuerzo cuando escuchó los disparos y vio al adolescente entrar a la escuela. Tenía un permiso de portación oculta y llevaba una pistola de calibre .40 en su vehículo.

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Giamanco estacionó su auto, siguió al tirador hasta el aula y, al ver a la maestra forcejeando con el agresor, abrió fuego y lo alcanzó varias veces. “Cuando alguien está dispuesto a arriesgar su propia vida por otros, lo reconocemos. La rapidez de pensamiento para observar, estacionar y seguir a alguien hasta dentro de la escuela es increíble y sin duda salvó vidas”, dijo Krantz.

Un padre de familia con permiso de portación oculta ingresó al edificio escolar y abatió al tirador (Facebook: Kaylub Giamanco)

Su hermano, Kyle Giamanco, confirmó su identidad a NBC News y dijo que, pese a ser considerado un héroe, Kaylub sentía culpa por no haber podido salvar a más niños.

“Estamos destrozados y perdidos”, dijo la madre del niño de 5 años

Las autoridades identificaron a dos de las víctimas con autorización de sus familias. Rhoam Summer, de 5 años, fue descrito por su abuelo Bryan Jolly como un niño “muy brillante, muy travieso y completamente sin miedo”, según recogió AP News. Su madre, Kelik Summer, escribió en redes sociales: “El jueves fue el peor día de mi vida. Mi hijo Rhoam fue asesinado en un tiroteo escolar. Estamos destrozados y perdidos, pero rodeados de amigos y familia que nos mantienen a salvo”.

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Lambert, la maestra fallecida, era oriunda de Bend y graduada de la Universidad Estatal de Boise en 2023. Su familia dijo en un comunicado que Silver Rail era “el trabajo de sus sueños”. “Siempre luchó por los desvalidos y por quienes tienen necesidades especiales”, indicaron. Las familias de los otros dos niños asesinados pidieron que sus nombres no fueran divulgados.

Más de 150 agentes de distintas agencias investigan el caso mientras el distrito escolar mantiene cerradas sus instalaciones (REUTERS/Rob Kerr)

La gobernadora Tina Kotek elogió la intervención del padre que abatió al tirador. “Sus acciones conllevan una pesada carga emocional y quiero que sepa que mis pensamientos están con usted”, dijo durante una conferencia en el Ayuntamiento de Bend.

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Más de 150 agentes de distintas jurisdicciones participan en la investigación, con apoyo del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Todas las escuelas del distrito Bend-La Pine permanecieron cerradas el viernes, con orientadores de crisis disponibles en la Biblioteca Central de la ciudad. Esa misma noche del jueves, miles de vecinos se congregaron en una vigilia con velas en Drake Park.