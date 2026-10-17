Estados Unidos

Retiran salmón ahumado noruego en seis estados de Estados Unidos por riesgo de listeria

La distribuidora Krasnyi Oktyabr, con sede en Brooklyn, activó el retiro voluntario de paquetes de la marca Starfish Seafood tras un hallazgo de posible contaminación bacteriana detectado por inspectores sanitarios de Nueva York

Tortilla de palta y salmón ahumado
Krasnyi Oktyabr retiró del mercado lotes de salmón ahumado noruego en seis estados por posible presencia de Listeria monocytogenes (Freepik)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que paquetes de salmón ahumado noruego de la marca Starfish Seafood, distribuidos en seis estados, fueron retirados del mercado por posible contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede provocar infecciones graves e incluso mortales en grupos vulnerables.

La distribuidora Krasnyi Oktyabr Inc., con sede en Brooklyn, Nueva York, activó el retiro voluntario tras una alerta emitida el 9 de octubre por las autoridades sanitarias.

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El producto llegó a Nueva York, Florida, Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania y Ohio

El retiro abarca los paquetes de 227 gramos del producto Starfish Seafood Premium Cold Smoked Norwegian Salmon Sliced, envasados al vacío en plástico. Se identifican con el código de lote D080-148, fecha de vencimiento 27 de noviembre de 2027, código UPC 4751048940099 y origen en Letonia. El método de conservación indicado es congelado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó el aviso el 16 de octubre —una semana después de que la empresa anunciara el retiro el 9 de octubre— luego de que inspectores del Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York detectaran la presencia potencial de la bacteria mediante un muestreo del producto. Hasta la fecha, no se han registrado enfermedades asociadas al consumo de estos paquetes.

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La empresa no fabricó el producto, solo lo distribuyó

Paquete negro de salmón ahumado noruego de la marca Starfish Seafood con una ventana transparente que deja ver las rebanadas de pescado
La compañía sumó un segundo retiro de alimentos tras apartar el paquete Seafood Trio por el mismo riesgo biológico (FDA)

La distribuidora con sede en Brooklyn opera como mayorista y no manufactura el salmón ahumado en cuestión. Tras conocer los resultados del análisis, notificó a todos sus clientes afectados y les solicitó que suspendieran de inmediato la venta y distribución del producto, identificaran cualquier inventario restante y alertaran a sus propios compradores.

La compañía coopera tanto con el Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York como con la FDA en la gestión del retiro.

Se trata del segundo retiro de la misma distribuidora en poco más de una semana

Este no es un caso aislado para la distribuidora. El mismo 9 de octubre, Krasnyi Oktyabr también retiró del mercado otro producto de la marca Starfish: el Seafood Trio, un paquete de 227 gramos que combina salmón, fletán y trucha ahumados en frío.

Ese lote, identificado con el número D139149161-153, se distribuyó en Nueva York, Florida, Georgia, Massachusetts, Carolina del Norte y Carolina del Sur, igualmente por riesgo de contaminación con Listeria monocytogenes. Las autoridades neoyorquinas también detectaron esa contaminación potencial.

Riesgo de aborto, parto prematuro y muerte fetal en embarazadas

La bacteria Listeria monocytogenes representa un riesgo particular para niños pequeños, adultos mayores de 65 años, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas.

En estas últimas, la infección puede derivar en abortos espontáneos, partos prematuros o muerte fetal. En personas sanas, los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, y suelen ser de corta duración.

La bacteria Listeria monocytogenes provoca complicaciones severas como abortos espontáneos y partos prematuros en mujeres embarazadas
La bacteria Listeria monocytogenes provoca complicaciones severas como abortos espontáneos y partos prematuros en mujeres embarazadas

Listeriosis: 1.250 casos y 172 muertes por año en Estados Unidos

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 1.250 personas contraen listeriosis cada año en Estados Unidos y unas 172 mueren por la infección. Casi la totalidad de los pacientes diagnosticados requiere hospitalización, y la tasa de letalidad ronda el 20%. En mujeres embarazadas, cerca del 25% de los casos asociados al embarazo derivan en la pérdida del feto o la muerte del recién nacido.

El propio CDC advierte que el pescado ahumado refrigerado figura entre los alimentos con mayor probabilidad de estar contaminados con la bacteria y recomienda a los grupos de riesgo evitar su consumo, salvo que el producto esté sellado herméticamente en envases que no requieran refrigeración antes de abrirse o que se consuma como parte de un plato cocido.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registran cerca de 1.250 contagios y 172 muertes por listeriosis al año en Estados Unidos (Elizabeth White/CDC vía AP, Archivo)
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registran cerca de 1.250 contagios y 172 muertes por listeriosis al año en Estados Unidos (Elizabeth White/CDC vía AP, Archivo)

Esta advertencia es relevante: los retiros de productos pesqueros por riesgo de listeria se han sucedido en los últimos meses, según el registro de alertas de la FDA.

La FDA insta a los consumidores que hayan adquirido cualquiera de los productos retirados a no consumirlos y devolverlos al punto de compra para obtener un reembolso completo. Quienes tengan consultas pueden comunicarse con Krasnyi Oktyabr al teléfono (718) 858-6720, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 17:00, hora del este.

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