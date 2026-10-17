El Niño convierte a California en un acuario tropical con especies nunca vistas y una serpiente letal en la playa

Una joven encontró una serpiente marina, poco común en el sur de California, varada en una playa del condado de Orange. Junto a su familia, intentó ayudarla a regresar al agua sin saber que podía tratarse de una especie altamente venenosa

Guardar

Una serpiente marina venenosa llegó a la arena de una playa del sur de California en septiembre. Una bañista intentó devolverla al océano con una hoja de palmera sin saber que su mordedura puede ser letal. El episodio, grabado con un celular, condensó un fenómeno que los científicos observan con asombro: El Niño de 2026 arrastra hacia el norte especies tropicales nunca antes vistas en la costa oeste de Estados Unidos.

Los científicos identificaron al reptil como una serpiente de vientre amarillo (Hydrophis platurus), un ofidio completamente acuático cuyo veneno puede causar parálisis y, en casos extremos, la muerte.

PUBLICIDAD

El hallazgo ocurrió en Crystal Cove State Beach, en el condado de Orange, y según William Ludt, curador asociado de ictiología del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, fue apenas la sexta o séptima vez que se confirma la presencia de esta especie en California. Los avistamientos previos más recientes ocurrieron en enero y noviembre de 2018, también en el condado de Orange.

La serpiente no es agresiva, pero su veneno puede matar

Jackie Aguilar, la bañista que encontró al animal mientras caminaba con su familia la noche del 11 de septiembre, relató a CBS Los Ángeles que lo vio débil y desorientado sobre la arena. Sin conocer la especie, usó la base de una hoja de palmera para levantarla y arrojarla de vuelta al mar.

PUBLICIDAD

“Son muy venenosas, pero también muy torpes y lentas fuera del agua. No tienden a morder en absoluto, no son agresivas”, explicó el naturalista marino Chad Steffen al mismo medio. Los expertos, sin embargo, desaconsejan manipular al animal: aunque las mordeduras son infrecuentes y los colmillos pequeños, la cantidad de veneno inyectada puede resultar peligrosa.

Greg Pauly, especialista en reptiles del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, confirmó que cinco de las seis serpientes de vientre amarillo documentadas en California aparecieron durante episodios previos de El Niño.

Un tiburón ballena frente a Malibú y martillos cerca de la costa

Los avistamientos de tiburones ballena y tiburones martillo aumentaron frente a las costas de Malibú y Laguna Beach (CARL SBAROUNIS/AIRPILIKIA/via REUTERS)

La serpiente no es la única visitante inesperada. Tiburones ballena —el pez más grande del planeta— y tiburones martillo fueron avistados en las últimas semanas frente a los condados de Los Ángeles, Orange y Ventura. El piloto comercial y pescador Carl Sbarounis, con más de 40 años de experiencia como observador aéreo, fotografió un tiburón ballena juvenil de entre 4,2 y 4,8 metros entre la isla Santa Bárbara y Malibú, a unos 48 kilómetros de la costa.

PUBLICIDAD

“Los últimos dos que vi, uno estaba en Catalina y otro hacia la isla San Clemente”, dijo Sbarounis a Los Angeles Times. En agosto, un tiburón martillo fue filmado dando vueltas a menos de 1,6 kilómetros de la costa de Laguna Beach.

Tortugas anidaron por primera vez en la costa oeste de Estados Unidos

El fenómeno no se limita a depredadores marinos. Dos nidos de tortuga golfina fueron descubiertos en playas del condado de Orange en septiembre, un hecho sin precedentes: según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), son los primeros nidos de cualquier especie de tortuga marina registrados en la costa oeste de Estados Unidos. El primero fue hallado por un bañista en Seal Beach el 16 de septiembre; el segundo, por salvavidas en la vecina Huntington Beach tres días después.

PUBLICIDAD

También apareció por primera vez en California el pez bigeye de aleta larga, capturado por un pescador en el muelle de Venice, en Los Ángeles. A esos hallazgos se suman avistamientos de peces voladores, mantarrayas y dorados —conocidos también como mahi-mahi—, un pez verde de cabeza roma cuya pesca genera entusiasmo entre los deportistas.

Las autoridades de California declararon el estado de emergencia debido al aumento del nivel del mar y a la erosión en las playas (REUTERS/Mike Blake)

5.000 atunes de aleta amarilla donde antes se pescaban dos por año

El Niño también transformó el negocio pesquero. Donna Kalez, copropietaria de Dana Wharf Sportfishing & Whale Watching, informó a Reuters que en 2026 los pescadores deportivos capturaron 5.000 atunes de aleta amarilla, frente a solo dos en todo el año anterior. También están sacando wahoo y dorado con una frecuencia inédita.

PUBLICIDAD

“El dorado es muy emocionante porque son muy acrobáticos, saltan fuera del agua. Los atrapamos junto a los lechos de algas y es una experiencia increíble”, describió Kalez.

El Niño coincide con una emergencia estatal por huracanes y erosión costera

El fenómeno de 2026, sin embargo, no trae solo visitantes exóticos. Coincidió con una cadena de huracanes en el Pacífico oriental que alimentaron el aumento del nivel del mar y generaron grandes olas capaces de destruir viviendas y arrancar la arena de varias playas del sur de California. Las autoridades del estado declararon la emergencia ante la previsión de efectos más graves durante el invierno.

Una cadena de huracanes en el Pacífico oriental elevó el nivel del mar y desató un fuerte oleaje (REUTERS/Marco Bello)

“Hay una especie de efervescencia. Los pescadores lo disfrutan, sin duda. A mí me interesa tanto como a cualquiera. Son tiempos extraños”, reconoció Nate Jaros, vicepresidente de cuidado animal del Acuario del Pacífico, en Long Beach.

PUBLICIDAD

Los expertos advierten que el mayor daño será para los bosques de algas

Chris Lowe, director del Laboratorio de Tiburones de la Universidad Estatal de California en Long Beach, señaló que las aguas cálidas benefician a algunas especies de tiburones pero perjudican a otras. “Para los animales que no pueden moverse, eso es un problema mayor. La mayoría de los tiburones son muy móviles. Pueden simplemente desplazarse”, dijo a Reuters.

El perjuicio más serio a corto plazo recaería sobre los bosques de algas marinas, que prosperan en aguas frías y constituyen el hábitat de múltiples especies. Los científicos esperan que las condiciones se normalicen tras la conclusión de El Niño, prevista para 2027.

PUBLICIDAD

Los científicos advierten que la elevación en la temperatura marina amenaza la supervivencia de los bosques de algas (CINDY LOOY/UC BERKELEY/Europa Press)

El fenómeno es natural y anterior al cambio climático provocado por la actividad humana, aunque California ya experimentaba una ola de calor marina inusual antes de su llegada. “Todavía no atravesamos la totalidad del fenómeno. Sigue muy activo”, advirtió Ludt.