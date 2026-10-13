Estados Unidos

Un empleado municipal asesinó a un policía, hirió a 10 más y ahora enfrenta 76 cargos penales: fue capturado escondido en un árbol

Shane Seiber, veterano de la Fuerza Aérea y padre de dos hijos, murió tras recibir tres disparos en un porche de West Filadelfia; su compañero, baleado 12 veces, permanece hospitalizado

Fotografía policial de un hombre sonriente con barba, calvo y marcas visibles en la frente y el rostro
Eric Lewis, empleado municipal de 35 años, fue detenido con tres armas encima tras abrir fuego contra once policías en West Filadelfia (Philadelphia Police Department)
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La madrugada del sábado en West Filadelfia empezó como cualquier otra llamada de servicio: dos agentes respondieron al reporte de un hombre armado en un porche del barrio.

Lo que ocurrió a continuación derivó en la muerte de un oficial, 10 agentes heridos y un caso que volvió a poner en cuestión los límites del sistema de antecedentes penales en Estados Unidos, informó Fox News.

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El atacante fue identificado como Eric Lewis, de 35 años, empleado del Departamento de Aguas de Filadelfia. Según el fiscal del distrito, no tenía ningún impedimento legal para portar armas de fuego.

La pérdida más concreta la absorbió la Policía de la ciudad: Shane Seiber, un oficial con dos hijos pequeños y 10 años de servicio, no regresó a su casa esa noche. El episodio dejó a Lewis detenido con 76 cargos penales en su contra.

Un hombre uniformado de policía viste camisa azul, corbata negra, gorra oficial y placa dorada con el número 72581
Veterano de la Fuerza Aérea, diez años en la fuerza y padre de dos hijos: Shane Seiber murió en el Penn Presbyterian Medical Center horas después del ataque (Philadelphia Police Department)

La noche del ataque

El incidente se produjo alrededor de las 12:20 de la madrugada del sábado, cuando Seiber y su compañero acudieron a un reporte de hombre armado en la cuadra 100 de North 52nd Street.

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Según una fuente de las fuerzas del orden citada por The Philadelphia Inquirer, Seiber tocaba la puerta de una vivienda cuando Lewis se acercó por detrás y le preguntó por qué los policías estaban en su porche.

Un forcejeo breve precedió al estallido de los disparos. Seiber recibió tres impactos de bala y murió horas después en el Penn Presbyterian Medical Center.

Múltiples patrullas policiales con luces rojas y azules encendidas ocupan una calle nocturna junto a agentes armados
Los disparos comenzaron en un porche de West Filadelfia y no cesaron hasta que un equipo SWAT tomó control de la escena horas más tarde (@CBS Philadelphia)

Refuerzos policiales y un equipo SWAT llegaron poco después y hallaron a los dos agentes heridos. Los disparos continuaron, lo que llevó a las autoridades a declarar una situación de atrincheramiento.

Nueve policías más que acudieron como refuerzo también recibieron disparos, hecho que explica los 10 cargos adicionales por intento de homicidio de agentes que figuran en la acusación, detalló Fox News.

Lewis fue finalmente capturado y trasladado bajo custodia. Al momento de la detención, tenía en su poder dos pistolas y una escopeta; una de las pistolas pertenecía al oficial herido en el ataque.

Su compañero de patrullaje, de 33 años, padre de cinco hijos y con nueve años en la fuerza, recibió 12 disparos y fue ingresado en estado crítico. El comisionado de Policía, Kevin Bethel, advirtió que, aunque su condición se estabilizó, el agente todavía no estaba fuera de peligro.

El comisionado Kevin Bethel y otros oficiales de policía caminan con uniforme de gala blanco y gorras ceremoniales
El comisionado Kevin Bethel confirmó la muerte de Seiber y precisó que su esposa pudo estar a su lado antes del fallecimiento (@CBS Philadelphia)

La situación judicial

El domingo por la mañana, los cargos contra Lewis quedaron formalizados: homicidio, homicidio de un agente de la ley, intento de homicidio, agresión agravada y amenazas terroristas, entre otros.

Quedó detenido sin posibilidad de fianza en el Centro Correccional Curran-Fromhold y tiene representación de la Defender Association of Philadelphia. Su próxima audiencia está programada para el 26 de octubre.

El comisionado habló ante la prensa horas después del ataque. “Luchó con valentía, pero perdió la vida”, aseguró sobre Seiber, y añadió que su esposa pudo estar a su lado antes de que falleciera.

Vista aérea de un complejo penitenciario con edificios blancos geométricos, un estacionamiento con autos y una autopista al lado
Lewis quedó alojado en el Centro Correccional Curran-Fromhold, donde permanecerá hasta su próxima audiencia el 26 de octubre (@6abc Philadelphia)

Los antecedentes del atacante

Los registros judiciales del estado de Pensilvania revisados por Fox News muestran que Lewis tiene antecedentes desde 2012.

Ese año fue condenado por robo y recepción de bienes robados; en 2013, por delitos relacionados con armas y agresión simple.

En ambos casos, recibió libertad condicional. En 2018 se declaró culpable de alteración del orden público y volvió a recibir una pena de probatoria.

Fotografía policial de Eric Lewis, un hombre de tez morena con barba, bigote y calvicie parcial, vestido con una camiseta blanca
Tres condenas en seis años, todas con libertad condicional: el historial de Eric Lewis no fue suficiente para bloquearlo del sistema de armas (Philadelphia Police Department)

El fiscal del distrito, Larry Krasner, aclaró en conferencia de prensa que ninguno de esos antecedentes inhabilitaba legalmente a Lewis para obtener un arma de fuego.

Calificó el episodio como “un acto de violencia descarado y perturbador” contra las fuerzas del orden y aseguró que su oficina buscaría una rendición de cuentas completa.

Krasner también declinó precisar si Lewis había disparado con la pistola del oficial herido o cómo había conseguido las otras armas.

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