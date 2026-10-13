Un tiroteo en el Bronx dejó heridos a un hombre y a una niña de un año

Un tiroteo en el sector de Melrose en el Bronx dejó heridos a una niña de un año y a un hombre de 32 años (Captura de video)

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Una niña de un año y un hombre resultaron heridos durante un tiroteo registrado en el sector de Melrose, en el Bronx, durante la tarde del lunes 12 de octubre. La Policía de Nueva York busca al responsable de los disparos, que alcanzaron a un vehículo estacionado y dejaron lesiones de distinta gravedad en las dos víctimas, informó CBS New York.

El hecho ocurrió cerca de las 726 de Cortlandt Avenue, en una zona comercial del distrito neoyorquino. Fuentes policiales consultadas por el medio aseguraron que ni la menor ni la adolescente de 16 años que la llevaba en brazos eran los objetivos previstos del ataque.

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Los disparos impactaron un vehículo cerca de comercios de Melrose

La menor sufrió lesiones causadas por cristales del parabrisas y el adulto recibió un disparo en el tobillo (Captura de video)

Las autoridades indicaron a CBS New York que el agresor abrió fuego en plena tarde, en las inmediaciones de una fila de comercios ubicada en Cortlandt Avenue, en el área de Melrose. Uno de los proyectiles atravesó un automóvil Honda que estaba cerca del lugar, mientras otro alcanzó a un hombre de 32 años.

El adulto sufrió una herida de bala en el tobillo, precisaron las fuentes policiales. La niña de un año, por su parte, resultó lesionada por fragmentos de vidrio que se desprendieron del parabrisas del vehículo tras el impacto de una bala.

Imágenes de vigilancia difundidas por el canal muestran a una persona vestida de negro que aparentemente sacó un arma y comenzó a disparar. Segundos después, se observa a una adolescente salir del automóvil con la bebé en brazos, de acuerdo con la reconstrucción presentada por el medio estadounidense.

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La secuencia motivó la intervención de investigadores de la Policía de Nueva York (NYPD), que hallaron al hombre herido y a la menor afectada por los cristales. Las fuentes consultadas por la cadena afirmaron que los dos lesionados no se conocían entre sí.

La policía descarta que la bebé y la adolescente fueran los blancos previstos

La Policía de Nueva York descartó que la bebé y la adolescente de 16 años que la llevaba fueran el blanco del ataque (Captura de video)

Los investigadores consideran de manera preliminar que la adolescente y la niña no eran el objetivo del atacante. Esa hipótesis fue comunicada por fuentes policiales a CBS New York, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre quién habría sido el blanco de los disparos ni sobre un posible motivo.

Un vecino identificado como David Valentin relató al medio que escuchó una sucesión de detonaciones. “De repente se escucharon disparos, diría que entre ocho y diez”, declaró en un testimonio que fue traducido al español. Valentin sostuvo que la persona responsable debe ser localizada porque el episodio representó un riesgo para quienes estaban en la zona.

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Otro residente, Just Moore, aseguró ante las cámaras que el hecho generó preocupación en un sector que describió como relativamente tranquilo. “Es lamentable. Por fortuna, parece que van a sobrevivir, pero aun así es una situación peligrosa”, manifestó sobre las víctimas.

La información disponible no precisa si el tirador actuó solo ni si existió un enfrentamiento previo. Tampoco se conocieron reportes oficiales sobre detenciones vinculadas con el caso al cierre de la cobertura de CBS New York.

Las dos víctimas fueron trasladadas al Hospital Lincoln

El hombre de 32 años y la niña fueron llevados al Hospital Lincoln, según indicó la Policía de Nueva York a la cadena local. Las autoridades no detallaron públicamente el estado clínico de ambos, aunque los testimonios recogidos por el medio apuntaban a que las lesiones no parecían poner en riesgo sus vidas.

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La NYPD solicitó la colaboración de la comunidad para identificar al sospechoso. Quienes posean información pueden comunicarse de forma confidencial con la línea Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477). La institución también habilitó una línea en español, 1-888-57-PISTA (74782), además de canales digitales para recibir datos sobre el ataque.

La investigación continúa bajo responsabilidad de la policía neoyorquina, que revisa las grabaciones de seguridad y busca establecer las circunstancias que precedieron al ataque armado en el Bronx.