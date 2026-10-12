La envenenó con cadmio durante dos años: una cámara oculta reveló quién era y ahora busca que se anule su condena

Imágenes grabadas por una cámara oculta muestran a David Xu manipulando objetos en el escritorio de su compañera de trabajo. El material audiovisual forma parte del caso de investigación sobre una ingeniera química de Berkeley que descubrió que su colega la estaba envenenando con cadmio, un metal pesado tóxico, durante un periodo de casi 18 meses entre los años 2017 y 2019. (CBS News)

Guardar

Rong Yuan conectó una cámara espía al lado de su escritorio en las oficinas de Berkeley Engineering and Research (BEAR), una firma de ingeniería forense en California, en febrero de 2019. Llevaba dos años enfermándose sin que ningún médico pudiera explicar por qué. El 11 de febrero, a las 11:04 de la mañana, la cámara grabó a su compañero de trabajo, David Xu, de pie junto a su escritorio, con el brazo extendido hacia donde ella dejaba su botella de agua. Un segundo video, fechado el 4 de marzo, lo muestra vertiendo una sustancia desde un envase blanco pequeño dentro de la botella. Treinta segundos después, Xu regresa, gira la botella y se va.

La sustancia era cadmio, un metal pesado tóxico. Xu, de 41 años, fue arrestado y acusado de intento de asesinato premeditado y dos cargos de envenenamiento, delitos que le suponían prisión perpetua. Pero un acuerdo con la fiscalía del condado de Alameda redujo todo a un cargo de envenenamiento, dos años de libertad condicional y un día de crédito por tiempo cumplido. Este lunes, Xu pedirá a un juez que desestime su condena.

PUBLICIDAD

Yuan, de 50 años, ingeniera metalúrgica con doctorado por la Universidad de California en Berkeley, nunca había hablado en público sobre el caso. Ahora compartió los videos de vigilancia y habló por primera vez con The San Francisco Standard. “Este sistema legal ya me falló”, dijo. “Este es mi último recurso”.

Dos años de vómitos y hospitales

En enero de 2017, Yuan fue contratada por BEAR, donde Xu trabajaba como el único especialista en caracterización de materiales. Yuan recordó que su primer encuentro fue tenso: Xu le dijo que no podía usar el laboratorio de la firma. “Sé cómo usar todas estas herramientas”, le respondió ella. “Incluso las he reparado”. Yuan decidió no cruzarse más con él. “Simplemente haré mi trabajo y él puede hacer lo que quiera”, se dijo.

PUBLICIDAD

Pocas semanas después empezaron los síntomas. Primero, arcadas secas y pérdida de cabello. En julio de 2017, Yuan despertó, tomó unos sorbos de su botella de agua y sintió que se moría. Un vecino la llevó a urgencias. En octubre, le ocurrió dos veces más.

David Xu aparece grabado en 2019 por la cámara oculta que instaló su compañera de trabajo en Berkeley tras ser víctima de un envenenamiento continuado con cadmio (Captura)

Para finales de 2018, había acudido a las guardias médicas en repetidas ocasiones, había buscado la opinión de distintos especialistas y se había sometido a numerosos estudios. Incluso viajó a China para tratarse. Sospechaba que podía tener cáncer de estómago, pero una gastroscopia no encontró indicios de la enfermedad. Su estado empeoraba.

Sus padres viajaron desde China para cuidarla, temiendo que la enfermedad fuera terminal. El 27 de noviembre de 2018, Yuan envió un correo al equipo: estaba vomitando otra vez y no iría a la oficina.

PUBLICIDAD

“Deberías trabajar desde casa hasta que te sientas mejor. No hay razón para apurarse”, respondió Xu, y añadió una hipótesis: “Creo que BEAR tiene moho”.

En enero de 2019, la madre de Yuan bebió agua de la botella que su hija llevaba a la oficina y advirtió un sabor agrio. El episodio llevó a Yuan a sospechar que alguien podía estar contaminando su bebida. Poco después, compró una cámara espía en Amazon.

La sargento de homicidios ve el video por primera vez

Yuan entregó las grabaciones a la policía de Berkeley el mismo día en que revisó el segundo video. El caso fue asignado a la sargento Jennifer Wilson, de la unidad de homicidios.

PUBLICIDAD

“Fue impactante”, dijo Wilson al ver las imágenes. “Nadie en el mundo le habría creído que esto estaba pasando si ella no hubiera tenido pruebas. Eso lanzó el caso de inmediato”.

David Xu manipula una botella de agua sobre un escritorio en un video grabado con una cámara oculta que registró el envenenamiento de una compañera de trabajo (Captura)

Las muestras tomadas de la botella de Yuan contenían niveles de cadmio 3,5 millones de veces superiores al límite federal para agua potable, según un informe de laboratorio al que tuvo acceso The San Francisco Standard. El metal pesado tóxico también apareció en muestras de sangre de Yuan y de sus padres, después de que su madre utilizara agua de la botella para cocinar.

El 28 de marzo de 2019, la fiscalía del condado de Alameda presentó cargos contra Xu por intento de asesinato premeditado y dos cargos graves de envenenamiento.

PUBLICIDAD

Once cartas de recomendación y una fianza de dos millones

Xu contrató a Julia Jayne, una abogada penalista, quien calificó las acusaciones de “un incidente laboral aislado” en una moción para que su cliente saliera bajo fianza. Jayne adjuntó 11 cartas de la esposa, amigos y excompañeros de Xu. Algunas parecían cartas de recomendación laboral: “Es un placer escribir esta carta de recomendación para David Xu”, decía una. “Recomiendo ampliamente a David y creo de verdad que está calificado para cualquier desafío que se le presente”, decía otra.

David Xu fue detenido en marzo de 2019, después de que una cámara oculta registrara cómo manipulaba la botella de agua de su compañera de trabajo, Rong Yuan (Departamento de Policía de Berkeley)

Un juez fijó la fianza en USD 2 millones y Xu salió con monitoreo por GPS. En abril, el fiscal general Xavier Becerra presentó una moción en nombre de la junta estatal de ingeniería y llamó a Xu “un acusado criminal altamente capacitado e inusualmente sofisticado” que “usaba diversos químicos en su trabajo”. Un juez le prohibió ejercer con sus licencias de ingeniería mientras durara el caso.

PUBLICIDAD

En los meses siguientes, según reproducen medios locales, el tribunal le fue concediendo más libertad. En julio de 2019, obtuvo seis horas semanales fuera de casa para llevar a su hija a clases de ballet y gimnasia. En octubre, seis horas más los domingos. En junio de 2021, un día adicional con sus hijos. En septiembre, dos horas más cada día de la semana. En noviembre, el arresto domiciliario terminó. En abril de 2022, se le permitió viajar dentro de Estados Unidos.

“Extremadamente generoso, considerando todo en este caso”

En 2023, Pamela Price asumió como fiscal de distrito del condado de Alameda, elegida con una plataforma de reducción del encarcelamiento. Fue luego destituida por los votantes, en parte por sus acuerdos de culpabilidad considerados indulgentes.

PUBLICIDAD

Xu se enfrentaba a cadena perpetua en una prisión estatal, pero Price le ofreció un acuerdo de culpabilidad por un cargo de envenenamiento y un año de libertad condicional. El acuerdo sorprendió incluso a la jueza. En la audiencia de sentencia de marzo de 2024, la magistrada Kimberly Colwell dijo que era “extremadamente generoso, considerando todo en este caso” y duplicó la libertad condicional a dos años. Ordenó a Xu mantenerse alejado de Yuan y sus padres, y añadió: “Por favor, no toque ningún veneno en absoluto. Nunca. Nunca”.

Yuan había pedido casi USD 500.000 en restitución. El tribunal le otorgó USD 7.058, basándose en un informe que la defensa presentó de un toxicólogo que concluyó que el envenenamiento por cadmio no causaría efectos de salud a largo plazo. Yuan dijo que el informe se apoyaba en ciencia defectuosa. Consideró demandar a Xu en la vía civil, pero abogados le advirtieron que sería un proceso largo, costoso y sin garantía de cobro.

PUBLICIDAD

El padre que cargaba bolsas de arroz y murió postrado

Xu completó su libertad condicional en marzo de 2026. La ley de California establece que un juez debe conceder la desestimación de la condena si el acusado cumplió todas las condiciones de su libertad condicional, y el envenenamiento no figura en la lista de excepciones.

La fiscalía se opone, pero la jurisprudencia estatal sostiene que los jueces no pueden rechazar esas peticiones. La desestimación no borraría el caso: el arresto y la condena seguirían visibles para las fuerzas de seguridad y podrían usarse en su contra ante nuevos cargos. Xu también tendría que declarar la condena en solicitudes de licencias estatales.

Yuan planea asistir a la audiencia de este lunes en el Departamento 109 del Tribunal Superior del condado de Alameda. Tiene derecho a ser escuchada bajo la Ley Marsy, una iniciativa que buscó fortalecer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos.

Su mayor preocupación es que, si se concede la desestimación, la condena de Xu no aparecerá en una verificación de antecedentes de un futuro empleador. Yuan dijo que sufre efectos de salud a largo plazo por el envenenamiento y no puede trabajar a tiempo completo.

Publicó un artículo científico sobre las consecuencias que el cadmio tuvo en su familia. Lo dedicó a la memoria de su padre, que murió el año pasado a los 78 años de insuficiencia cardíaca. “Antes del envenenamiento, mi padre solo tenía hipertensión controlada, caminaba 10 kilómetros diarios y podía cargar una bolsa de arroz de 23 kilos hasta el segundo piso”, escribió Yuan. Al final, estaba postrado, incapaz de comer.

La sargento Wilson, que trabajó con víctimas como detective de homicidios durante más de 20 años, dijo a The San Francisco Standard que Yuan le dejó una impresión duradera. “Él nunca la debilitó: incluso cuando estaba tan enferma, ella siguió peleando”, dijo Wilson. “Y aquí está”.