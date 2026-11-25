La agente policial Lasacia Gore enfrenta seis cargos penales en el estado de Michigan tras mentir sobre un incidente en su casa (Macomb County Prosecutor's Office)

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Una agente policial del estado de Michigan, en Estados Unidos, fue acusada de disparar contra su amante y presentarlo ante las autoridades como un desconocido que había irrumpido en su casa. El episodio ocurrió después de que su novio regresara al domicilio sin previo aviso y encontrara al hombre dentro de la vivienda. Según un comunicado emitido por la Fiscalía del Condado de Macomb (FCM), los hechos se registraron el 16 de noviembre en la ciudad de Eastpointe.

De acuerdo con People, la acusada, Lasacia Gore, de 34 años, se desempeñaba como agente de la Oficina del Alguacil del Condado de Wayne (OACW) y estaba fuera de servicio en el momento de los hechos. Tras concluir que su relato ante la policía era presuntamente falso, la FCM presentó seis cargos penales en su contra.

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Gore invitó a su amante, dejó la puerta sin llave y su novio los encontró

Según la reconstrucción de los investigadores, la pareja de Gore había salido del domicilio esa mañana. Durante su ausencia, la agente habría invitado a su amante a la casa y habría dejado la puerta sin llave para que pudiera entrar.

El novio regresó antes de lo previsto y encontró al hombre dentro de la vivienda. Como no lo conocía, creyó que había ingresado sin permiso y lo enfrentó. La discusión derivó en una pelea entre ambos en la cocina.

Gore llamó a la policía de Eastpointe y afirmó que un extraño había irrumpido por la fuerza en su domicilio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el forcejeo, Gore tomó un arma y, de acuerdo con la Fiscalía del Condado de Macomb, disparó en dirección a su amante. El proyectil impactó en una pared, por encima del lugar donde los dos hombres peleaban, según declaró el jefe de la Policía de Eastpointe, Corey Haines, al canal WXYZ. Ninguno resultó herido.

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Gore llamó al 911 y dijo que el hombre era un extraño que había entrado por la fuerza

Tras el disparo, Gore se comunicó con el Departamento de Policía de Eastpointe para denunciar lo que describió como una invasión a su domicilio. Sostuvo ante las autoridades que un hombre al que no conocía había irrumpido en la vivienda y estaba peleando con su novio. La investigación posterior puso en duda esa versión.

El fiscal del condado de Macomb, Pete Lucido, indicó a FOX 2 Detroit que, mientras Gore llamaba a la policía para decir que no conocía al hombre, el amante la contradijo. Según el fiscal, él le respondió: “¿De qué estás hablando? Tú fuiste quien me dijo que dejara la puerta abierta, que yo iba a entrar”.

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La fiscalía sostiene que Gore habría organizado el encuentro y luego intentó encubrirlo ante la policía al presentar el ingreso como una intrusión no autorizada.

La agente enfrenta seis cargos que van desde denuncia falsa hasta uso ilegal del arma

El 18 de noviembre, Gore fue presentada formalmente ante la justicia en una audiencia inicial, donde se leyeron los cargos y se fijó su situación procesal. La FCM la acusó de disparar un arma de fuego dentro o contra un edificio; cometer una agresión con un arma peligrosa; realizar una denuncia falsa de un delito grave; mentirle a un agente policial; y usar un arma durante la comisión de un delito grave, en dos cargos.

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La justicia impuso una fianza de 30.000 dólares junto con medidas de arresto domiciliario y rastreo por GPS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal fijó una fianza de USD 30.000, con la posibilidad de abonar el 10 % de ese monto para recuperar la libertad. La fianza es una garantía económica que la acusada deposita ante la justicia para asegurar su presentación a las audiencias futuras; si no puede pagarla, permanece detenida.

En caso de quedar en libertad, Gore deberá cumplir arresto domiciliario y llevar un dispositivo GPS con una tobillera de acero para que las autoridades rastreen su ubicación en todo momento. Además, tiene prohibido consumir alcohol o drogas, portar armas de cualquier tipo y tener contacto con el hombre que figura como denunciante en la causa.

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La Oficina del Alguacil la puso en licencia administrativa mientras avanza el proceso judicial

La OACW confirmó que Gore era una de sus agentes y emitió un comunicado en el que informó que fue puesta en licencia administrativa. La identidad del amante y la del novio no fueron divulgadas por las autoridades.

“La Oficina del Alguacil toma este asunto con seriedad y mantiene su compromiso con el profesionalismo, la responsabilidad y la confianza pública”, señaló la institución en un comunicado citado por People.

El organismo aclaró que, dado que el expediente continúa abierto ante los tribunales, no hará declaraciones adicionales por el momento. La próxima audiencia judicial de Gore está programada para el 2 de diciembre.

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