Estados Unidos

Fue al médico por el corazón y le encontraron un cáncer de páncreas a tiempo para operarlo

Una bisabuela de Cape Cod recibió la noticia mientras visitaba a su hijo en Nueva York. El hallazgo fortuito la convirtió en una de las pocas pacientes elegibles para la cirugía que le salvó la vida

Una paciente en cama de hospital posa junto a dos personas de ropa civil y una médica con bata blanca y mascarilla
Una ecografía cardíaca de rutina realizada en Mass General Brigham detectó un tumor de páncreas en estadio temprano a Vicky Titcomb (Mass General Giving)
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Una ecografía cardíaca de rutina reveló un tumor de páncreas en estadio temprano en una mujer de 72 años que no presentaba síntoma alguno, informó CBS News. El hallazgo fue fortuito. La paciente aún era operable.

El estudio se realizó en marzo de 2025 en el sistema hospitalario Mass General Brigham, de Boston. Un año después, Titcomb recibió el alta sin evidencia de cáncer.

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Vicky Titcomb, propietaria de una librería en Cape Cod, Massachusetts, y bisabuela, se sometió al estudio cardíaco como trámite previo a un viaje a Nueva York. Fue en el último día de esa visita cuando su médico internista la llamó: había una anomalía en su páncreas. Los estudios posteriores confirmaron el diagnóstico.

La tomografía confirmó el diagnóstico más temido

El cáncer de páncreas es una de las formas más letales de la enfermedad. Su tasa de supervivencia a cinco años es del 13%, según datos de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), que en su informe de progreso oncológico de 2026 señaló que, a diferencia de otros tipos de cáncer, las estadísticas de supervivencia del pancreático registraron escasos avances pese a las mejoras generales en los tratamientos. La razón principal: la enfermedad suele diagnosticarse cuando ya se diseminó a otros órganos.

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En el caso de Titcomb, el hallazgo accidental cambió ese pronóstico. El tumor, todavía localizado, tenía aproximadamente el tamaño de una uva. Además del cáncer pancreático, los estudios revelaron un cáncer de mama en estadio 1 —era la segunda vez que lo padecía, tras un primer diagnóstico en 2012— y una masa ovárica que resultó benigna tras su extirpación.

Solo uno de cada cinco pacientes es candidato a la cirugía que recibió

Una mujer con gafas y bata médica sonríe recostada en una cama de hospital mientras sostiene un vaso de papel
Los controles médicos completados en marzo de 2026 confirmaron la ausencia de signos de enfermedad activa (Mass General Giving)

El equipo de oncología de Mass General Brigham diseñó un plan de tratamiento secuencial. Primero, quimioterapia y radioterapia para reducir el tamaño del tumor pancreático. La meta, tal como lo describió la propia paciente en declaraciones a CBS News, era convertir esa uva en una pasa.

Si la respuesta era favorable, seguiría una intervención quirúrgica conocida como procedimiento de Whipple, en la que se extirpan la cabeza del páncreas, la primera porción del intestino delgado, la vesícula biliar y el conducto biliar, para luego reconectar los órganos y preservar la función digestiva.

Solo alrededor del 20% de los pacientes con cáncer de páncreas reúne las condiciones para someterse a esa cirugía. El diagnóstico temprano de Titcomb fue lo que la habilitó para formar parte de ese grupo.

“Si no me hubieran hecho ese estudio en ese momento, el desenlace habría sido malo”, afirmó Titcomb en declaraciones recogidas por CBS News.

Ocho meses de quimioterapia y radioterapia antes del quirófano

El equipo médico aplicó meses de quimioterapia y radioterapia para reducir el tamaño del tumor previo a la intervención
El equipo médico aplicó meses de quimioterapia y radioterapia para reducir el tamaño del tumor previo a la intervención

La quimioterapia comenzó en junio de 2025, con ocho dosis administradas a lo largo de cuatro meses. Le siguieron tres semanas de radioterapia y ciclos adicionales de quimioterapia. El oncólogo quirúrgico Thomas Clancy, responsable del tratamiento, informó que Titcomb toleró el proceso muy bien y que la reducción del tumor fue suficiente para avanzar a la cirugía.

El 4 de noviembre de 2025, Titcomb se sometió a la intervención para tratar el cáncer de mama. Dos semanas y media más tarde, Clancy realizó el Whipple mediante técnica robótica, un abordaje que permite incisiones más pequeñas y acelera la recuperación. La operación fue programada para el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, una coincidencia según confirmó el propio médico, y resultó exitosa. Esa misma noche, la paciente ya caminaba.

En marzo de 2026, los estudios no mostraron rastros de la enfermedad

Una mujer con anteojos, cabello corto gris y suéter azul sonríe frente a la entrada de una casa de madera
Vicky Titcomb retomó la atención de su librería y colabora con la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas (Mass General Giving)

Tras varios días de internación y un período de recuperación domiciliaria, Titcomb completó dos meses adicionales de quimioterapia. En marzo de 2026, Clancy le confirmó que no había evidencia de cáncer. Continuará con controles de imagen cada tres meses.

“Hay avances que quienes dedicaron toda su carrera al cáncer de páncreas nunca habían visto. Me siento muy afortunada. La suerte lo supera todo”, dijo Titcomb al medio estadounidense.

Hoy retomó la dirección de su librería, que su familia mantuvo en funcionamiento durante el tratamiento. Participa en reuniones con legisladores en representación de la Sociedad Americana del Cáncer y colabora con la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas (Pancreatic Cancer Action Network) para difundir su historia y apoyar a otros pacientes.

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