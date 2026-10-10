Estados Unidos

Día Mundial de la Salud Mental: por qué crece la preocupación por los jóvenes latinos y dónde pedir ayuda en Estados Unidos

Cada año, unos 243.000 hispanos en el país intentan quitarse la vida. Las cifras son peores entre adolescentes, el bullying escolar se suma como factor de riesgo y los terapeutas bilingües escasean

Adolescente con cabello rizado sentada en sillón rosa frente a mujer con gafas que sostiene libreta y bolígrafo. Fondo con estantes y plantas. Póster de salud mental.
Alrededor de 243.000 personas de la comunidad latina en Estados Unidos intentan quitarse la vida cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada año, alrededor de 243.000 latinos en Estados Unidos intentan quitarse la vida, según informó el Los Angeles Times. Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, los datos confirman que la crisis psicológica entre los jóvenes de origen latino se profundizó en los últimos años. El bullying escolar y la escasez de profesionales bilingües agravan un cuadro que ya era preocupante.

Un caso ocurrido en California durante los últimos meses ilustra esa realidad. Xavier Nungaray-Martínez, de 17 años, estudiante de la Franklin High School en Highland Park, murió el 30 de septiembre tras caer desde un corredor del cuarto piso del establecimiento.

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El examinador médico del condado de Los Ángeles determinó que se trató de un suicidio. El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga si el acoso escolar contribuyó a su muerte, aunque todavía no identificó pruebas que establezcan esa conexión. Su caso se convirtió en uno de los más citados por especialistas al hablar de la crisis de salud mental entre adolescentes latinos.

La crisis afecta desproporcionadamente a los jóvenes latinos

Las cifras que rodean a la comunidad latina son contundentes. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, las estudiantes latinas de secundaria tuvieron en 2023 un 17% más de probabilidades que otras alumnas de intentar suicidarse.

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El 18% de todos los estudiantes latinos de secundaria contempló seriamente quitarse la vida, y el 42% declaró sentirse constantemente triste o sin esperanza, según estudios del Congreso. Los estudios del Instituto Nacional de Salud (NIH) de 2024 y 2025 indicaron que la crisis de salud mental pediátrica afecta de manera desproporcionada a los latinos, con riesgos elevados de depresión, trastorno por uso de sustancias y ansiedad.

La psiquiatra infantil y adolescente Lisa Fortuna, profesora y directora del departamento de psiquiatría y neurociencia de la Universidad de California en Riverside (UC Riverside), alertó sobre un patrón que los equipos de salud mental ya detectaron en casos de suicidio entre menores: algunos niños dejaron notas explicando que tomaron esa decisión para no ser una carga para sus padres.

Dos personas sentadas a una mesa unen sus manos junto a tres láminas impresas y un rollo de cinta amarilla.
Las estudiantes latinas de secundaria registraron en 2023 un 17% más de probabilidades de intentar suicidarse que sus pares (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay comunidades que perdieron a niños por suicidio, con notas que decían ‘lo hice para que no tengas que preocuparte, para que no tengas que alimentarme’. Chicos de 12 años están muriendo por suicidio y eso genera una enorme tensión. Los niños se preocupan por sus padres; los padres, por sus hijos”, dijo Fortuna en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

Fortuna también señaló que el bullying por origen étnico creció de manera notable. “Escucho de terapeutas y familias que los niños se quejan de ser acosados, y que se abrieron las compuertas para que la gente sienta que puede hacerlo. Cuando los jóvenes reciben mensajes constantes que los deshumanizan y experimentan racismo o discriminación, eso se asocia directamente con problemas de salud mental”, afirmó.

Organizaciones comunitarias con terapeutas bilingües y trabajo territorial

Frente a ese cuadro, algunas organizaciones desarrollan intervenciones con resultados concretos. El trabajo con profesionales bilingües y biculturales que pueden reunirse con las familias en espacios seguros resultó clave, al igual que la participación de iglesias, escuelas y promotoras, profesionales de primera línea que conectan a las familias con los servicios de salud.

Un hombre de espalda coloca su mano sobre el hombro de un joven sentado a su lado que mira hacia abajo dentro de una sala con estanterías.
Solo el 7% de los psicólogos en Estados Unidos se identifica como latino frente a un 88% de profesionales blancos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de esas organizaciones es El Nido Family Centers, una organización sin fines de lucro de Los Ángeles que atiende a decenas de miles de angelinos por año. Patty Velasco, directora clínica de El Nido, subrayó que el bienestar emocional de los niños depende del entorno familiar: “Enfatizamos a los padres la importancia de su presencia y conexión con sus hijos. No podemos hacerlo sin ellos, porque el experto en ese niño son ellos”, dijo en declaraciones al Los Angeles Times.

El Nido también brinda asistencia básica a los hogares: alimentos y ayuda para pagar facturas, con el objetivo de reducir el estrés familiar antes de que afecte a los niños.

Recursos y líneas de ayuda para latinos en Los Ángeles y el resto del país

Pese a que el 88% de los trabajadores de salud mental en Estados Unidos son blancos y solo el 7% de los psicólogos se identifican como latinos, existe un número creciente de bases de datos, grupos de apoyo y líneas de ayuda bilingües orientadas a la comunidad hispana.

Las plataformas Latinx Therapy y Therapy for Latinx ofrecen directorios con más de 100 terapeutas latinos en Los Ángeles que aceptan distintos seguros médicos y atienden en persona o por videollamada.

El Centrito de Apoyo, parte de la red Project Return Peer Support Network, organiza talleres en español sobre salud mental y actividades de bienestar coordinadas por especialistas que atravesaron sus propias crisis. La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales —Los Ángeles Urbano (NAMI) y la Alianza de Apoyo para la Depresión y el Trastorno Bipolar (DBSA)— ofrecen grupos de apoyo en inglés y español, tanto presenciales como en línea.

Una mujer adulta de pie habla con siete adolescentes sentados alrededor de una mesa blanca, tomando notas con cuadernos y bolígrafos. Hay una ventana al fondo.
Los jóvenes latinos de la comunidad LGBTQ+ tienen hasta un 30% más de probabilidades de intentar quitarse la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para miembros latinos de la comunidad LGBTQ+, Mi Centro, del Centro LGBT de Los Ángeles, y Bienestar brindan consejería con terapeutas bilingües. Los jóvenes latinos LGBTQ+ tienen entre un 22% y un 30% más de probabilidades de intentar suicidarse que sus pares no latinos.

En situaciones de crisis, la Línea de Prevención del Suicidio 988 atiende llamadas y mensajes de texto en inglés y español las 24 horas, todos los días. La Crisis Text Line conecta a quienes envíen el mensaje HOME al 741741 con un orientador voluntario entrenado.

La California Peer Run Warm Line (855-600-9276) ofrece apoyo entre pares para ansiedad, depresión y consumo de sustancias, sin requerir que quien llame esté atravesando una crisis activa. La línea de ayuda de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), 1-800-662-4357, es gratuita, confidencial y opera todos los días del año.

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