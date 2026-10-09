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Calendario lunar Estados Unidos: estas son las fases de la luna de la semana

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)
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Estas serán las fases de la luna que mostrará el satélite natural que rodea a nuestro planeta en los siguientes días desde Estados Unidos, de acuerdo con el calendario lunar.

El calendario lunar ocurre debido a la inclinación y forma de su órbita, así como al ángulo cambiante del sol a medida que la luna orbita la tierra. Estas variaciones son las llamadas fases de la luna y hay cuatro principales: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.

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Calendario lunar octubre

Estas serán las fases de la luna de las siguientes noches, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después del cuarto menguante viene la luna nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)
Después del cuarto menguante viene la luna nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto menguante

Actualmente y desde el pasado 03 de Octubre de 2026, estamos en la fase de cuartomenguante, esto significa que el satélite natural que rodea nuestro planeta parece estar medio iluminada, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Luna nueva

Para la siguiente semana, toda vez que termina la fase de cuarto menguante, la fase será de luna nueva. Esto significa que el astro se encontrará situado exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminado únicamente su cara oculta.

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Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la tierra.

Si la tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.

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