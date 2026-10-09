American Airlines equipará con Starlink a toda su flota principal a partir de 2027

American Airlines equipará más de 1.000 aviones de su flota principal con internet satelital de Starlink a partir de 2027 (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

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American Airlines anunció este jueves que instalará Wi-Fi de Starlink en toda su flota principal. El programa alcanzará más de 1.000 aeronaves y comenzará en el primer trimestre de 2027.

Las instalaciones cubrirán los modelos de pasillo único y de fuselaje ancho de Airbus y Boeing. El plan más que duplica el acuerdo que la aerolínea firmó en mayo, cuando se comprometió a equipar con Starlink a más de 500 aeronaves de la familia Airbus.

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El nuevo alcance suma más de 400 Boeing de pasillo único y más de 130 Boeing de largo radio. En total, la flota contemplada supera las 1.030 aeronaves, con más de 300 aviones nuevos previstos para los próximos años, según el comunicado oficial de la compañía.

Terminales de hasta 1 gigabit por segundo por aeronave

Cada aeronave recibirá la Performance Aero Terminal de SpaceX, el hardware satelital que puede alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps por terminal.

Con esa capacidad, American aspira a operar una de las mayores flotas conectadas a Starlink del mundo, informó Reuters.

Las aeronaves utilizarán la Performance Aero Terminal de SpaceX para alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps por terminal (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La compañía, con sede en Fort Worth, Texas, no precisó cuándo terminará el programa ni cuántas aeronaves intervendrán por año. Tampoco aclaró qué ocurrirá con los sistemas Viasat e Intelsat actualmente instalados en la flota ni si el Wi-Fi gratuito disponible para los miembros del programa AAdvantage, vigente desde enero con el patrocinio de AT&T, se mantendrá con la nueva infraestructura, según Reuters. Los vuelos regionales de American Eagle tampoco están incluidos en el anuncio.

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Qué dijeron los ejecutivos de American y SpaceX

“Nuestros clientes nos dijeron que una conectividad confiable puede marcar una diferencia real en cómo aprovechan su tiempo en el aire”, afirmó Heather Garboden, directora de experiencia al cliente de American Airlines, según recogió el sitio Teslanorth.

Lauren Dreyer, vicepresidenta de operaciones comerciales de Starlink en SpaceX, agregó que los pasajeros “tendrán internet rápido y confiable de puerta a puerta, ya sea para hacer streaming, trabajar o mantenerse conectados con familiares y amigos durante el viaje”, en declaraciones citadas por el mismo medio.

American y United presionan a Delta, que apostó por Amazon

La decisión de American se produce en medio de una disputa entre las principales aerolíneas de Estados Unidos por ofrecer la mejor conectividad a bordo.

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United Airlines lleva la delantera: comenzó a instalar Starlink en 2025 y opera el sistema en más de 600 aeronaves, con el objetivo de alcanzar las 1.000 antes de fin de año, según el Atlanta Journal-Constitution. Alaska Airlines y Southwest Airlines también avanzan en despliegues propios.

Delta Air Lines optó por asociarse con la red Amazon Leo para equipar 500 aeronaves a partir de 2028. (AP Foto/David Zalubowski)

Delta Air Lines, en cambio, descartó asociarse con SpaceX y firmó en marzo un acuerdo con Amazon Project Kuiper para equipar unas 500 aeronaves a partir de 2028. La decisión desató una polémica pública cuando Elon Musk aseguró en X que el CEO de Delta, Ed Bastian, “perderá su trabajo” por rechazar Starlink.

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Las negociaciones entre Delta y SpaceX se frustraron porque la aerolínea exigió que el acceso al Wi-Fi quedara detrás de su portal propio Delta Sync, condición que SpaceX rechazó, según informó el Deseret News.

Qué diferencia a Starlink de otros sistemas satelitales

La principal diferencia de Starlink frente a los proveedores tradicionales de conectividad aérea está en la ubicación de sus satélites. La red de SpaceX opera en órbita terrestre baja, a unos 550 kilómetros de la superficie, mientras que los sistemas geoestacionarios, como los de Viasat e Intelsat, se encuentran a aproximadamente 35.786 kilómetros.

La menor distancia que deben recorrer los datos permite reducir el retraso de la conexión. Starlink registra latencias de entre 20 y 50 milisegundos, frente a más de 600 milisegundos en algunos sistemas satelitales geoestacionarios. Esa diferencia resulta relevante para servicios que requieren respuesta casi inmediata, como las videollamadas, los videojuegos en línea o el uso simultáneo de varias aplicaciones durante un vuelo.

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Un informe de Ookla, firma especializada en el análisis de redes de internet, publicado en junio de 2025, registró velocidades medianas de descarga de 152,37 Mbps en vuelos equipados con Starlink, frente a 61,61 Mbps en aeronaves con conexión de Intelsat, según consignó Bloomberg.