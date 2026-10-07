Estados Unidos

Trump anunció un plan de USD 6.600 millones para la fabricación de componentes para submarinos nucleares

La empresa de defensa Anduril Industries destinará USD 3.700 millones a la construcción de Arsenal-2, un astillero con tecnología avanzada que se ubicará en el centro logístico Tradepoint Atlantic. La Armada estadounidense aportará otros USD 2.900 millones

Miembros de la Marina de los EE. UU. escuchan al presidente estadounidense Donald Trump durante un acto en el astillero Sparrows Point, con el USS Billings al fondo, en el condado de Baltimore, Maryland, EE. UU., el 6 de octubre de 2026 (REUTERS/Eric Lee)
Miembros de la Marina de los EE. UU. escuchan al presidente estadounidense Donald Trump durante un acto en el astillero Sparrows Point, con el USS Billings al fondo, en el condado de Baltimore, Maryland, EE. UU., el 6 de octubre de 2026 (REUTERS/Eric Lee)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una inversión público-privada de USD 6.600 millones para ampliar la producción de componentes destinados a submarinos nucleares, con la construcción de un nuevo astillero en el puerto de Baltimore, Maryland.

El proyecto prevé la creación de miles de empleos en la zona y forma parte del impulso de Trump a la industria naval, tanto para fines civiles como militares. El anuncio se produjo durante la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano pone en juego su mayoría en el Congreso.

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Hoy damos inicio oficialmente a la construcción del mayor astillero de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido nada como lo que estamos haciendo hoy”, enalteció Trump ante centenares de integrantes de la Armada, con un buque de guerra detrás del escenario.

La empresa de defensa Anduril Industries destinará USD 3.700 millones a la construcción de Arsenal-2, un astillero con tecnología avanzada que se ubicará en el centro logístico Tradepoint Atlantic. La Armada estadounidense aportará otros USD 2.900 millones a través de un contrato adjudicado a Anduril. La inversión total ascenderá a USD 6.600 millones.

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Las instalaciones producirán piezas fundamentales para los submarinos de propulsión nuclear de la clase Virginia, cuyo ensamblaje final se realiza en otros astilleros. El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, no asistió a la ceremonia. La Casa Blanca aseguró que lo invitó al acto, pero la oficina del gobernador afirmó que las autoridades le negaron la posibilidad de intervenir durante los discursos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en el astillero Sparrows Point, en el condado de Baltimore, Maryland (EE. UU.), el 6 de octubre de 2026 (REUTERS/Eric Lee)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en el astillero Sparrows Point, en el condado de Baltimore, Maryland (EE. UU.), el 6 de octubre de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

El puerto de Baltimore concentra la mayor actividad de Estados Unidos en el comercio de automóviles. Su funcionamiento sufrió el impacto del colapso del puente Francis Scott Key en 2024, que bloqueó el acceso marítimo principal durante más de dos meses.

Trump subrayó la importancia de expandir la capacidad naval estadounidense ante el crecimiento de la flota militar china. China ya cuenta con más buques militares que Estados Unidos, aunque las Fuerzas Navales estadounidenses mantienen un tonelaje desplegado superior al de Beijing.

Además, destacó las inversiones previstas para ampliar la construcción naval estadounidense y cuestionó la pérdida de capacidad del sector durante un acto en el astillero de Sparrows Point, en las afueras de Baltimore. “Este lugar resonará con el sonido de la fabricación de alta tecnología, construyendo barcos y submarinos que serán temidos por nuestros enemigos en todo el mundo”, afirmó Trump.

El mandatario republicano también resaltó la fortaleza de las Fuerzas Armadas estadounidenses y recordó que el año pasado ordenó pagos de USD 1.776 para integrantes del Ejército y mencionó la orden ejecutiva con la que rebautizó al Golfo de México como “Golfo de América”.

Un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear clase Jin (Tipo 094A) de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China (REUTERS)
Un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear clase Jin (Tipo 094A) de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China (REUTERS)

En paralelo al anuncio de Trump, el Ejército de EEUU en Okinawa, Japón, ordenó una pausa de 48 horas en sus operaciones y suspendió los permisos para que el personal salga de las bases después de la detención de un infante de Marina por la presunta muerte de una mujer japonesa.

La disposición, vigente desde este miércoles hasta el próximo viernes, prohíbe además el consumo de alcohol tanto dentro como fuera de los recintos militares. Durante ese período, los efectivos recibirán instrucción sobre disciplina, normas de conducta y obligaciones ante la comunidad local.

El teniente general Benjamin Watson, jefe de la III Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina, sostuvo que el episodio requiere “una pausa para la reflexión” y afirmó que el despliegue militar en Okinawa “conlleva una responsabilidad”.

La prensa japonesa informó que el cabo primero Devin Jacob Ballard, de 20 años, rechazó las acusaciones por el presunto estrangulamiento de Anna Yagi, de 39 años, en un hotel durante la madrugada del sábado. Las autoridades militares estadounidenses señalaron que este tipo de restricciones temporales suele aplicarse después de incidentes de esta naturaleza.

(Con información de EFE)

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