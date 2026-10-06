Una estudiante latina de 16 años y un conductor que iba al trabajo murieron en el choque del autobús escolar en Florida

Dos muertos y más de 30 heridos en Florida: el video que muestra cómo un auto provocó el choque con un autobús escolar

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Dos personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un accidente múltiple ocurrido este lunes en Winter Haven, Florida. Este martes las víctimas fatales fueron identificadas como Adinaluz Guadalupe Prieto Oyola, de 16 años, y Deshawn Smith, de 26.

La adolescente, estudiante de décimo grado de Winter Haven High School, se dirigía a su primera práctica de porristas cuando murió, a las 6:13 de la mañana, en el accidente del autobús escolar en el que viajaba. Mientras que Smith conducía hacia su trabajo cuando el Jeep en el que se desplazaba fue embestido por el autobús y se incendió.

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Según el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, la conductora del autobús, Jessica Dye, de 34 años, circulaba dentro del límite de velocidad y en su carril cuando un Chevrolet Malibu blanco, conducido por Maria Jimenez, de 23 años, cruzó la doble línea amarilla e impactó las ruedas traseras del vehículo escolar.

El alguacil sostiene fotografías de las secuelas del choque. Del lado izquierdo, el Chevrolet Malibu blanco que desencadenó el choce en cadena. A la derecha, el autobús escolar siniestrado (Fox News)

El golpe provocó que el autobús perdiera tracción, invadiera el carril contrario, chocara de frente contra el Jeep y terminara volcado en una cuneta.

El autobús llevaba 39 personas, incluida la hija de 9 años de la conductora

El vehículo transportaba a 37 estudiantes de secundaria, a Dye y a la hija de 9 años de la conductora. Judd calificó el siniestro como “la tragedia de autobús más horrible en décadas” en el condado.

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Las imágenes captadas por las cámaras internas del autobús, exhibidas durante la conferencia de prensa de este martes, muestran la secuencia en fracciones de segundo: los faros del Malibu cruzando la línea central, el impacto en las ruedas traseras y la pérdida inmediata de control.

El autobús escolar yace volcado en una cuneta en el condado de Polk, Florida, después del siniestro de tránsito en el que murieron dos personas (Fox News)

El golpe inicial desprendió uno de los neumáticos traseros. El autobús cruzó hacia los carriles en sentido contrario y chocó de frente con el Jeep antes de volcar sobre la banquina. “Así de horrible y así de rápido ocurre”, dijo Judd al reproducir las imágenes frente a la prensa.

Qué se sabe sobre las víctimas fatales

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Polk, Frederick Heid, describió a Adinaluz Guadalupe Prieto Oyola como una alumna destacada, querida por sus docentes y compañeros.

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Adinaluz Guadalupe Prieto Oyola, estudiante de 16 años de la escuela Winter Haven High School, es una de las víctimas fatales (GoFoundMe)

Compañeros de Winter Haven High School señalaron que solía ayudar a otros y que procuraba que las personas a su alrededor se sintieran integradas. El martes 6 de octubre, estudiantes asistieron a clases vestidos de rosa y rojo, sus colores favoritos. En la entrada de la escuela colocaron flores y realizaron un acto de oración en su memoria, según reconstruyó la estación de televisión WKMG-TV (News 6).

Deshawn Smith, de 26 años, conducía el Jeep que fue embestido de frente por el autobús escolar después de que este invadiera el carril contrario. Murió en el lugar del siniestro cuando se dirigía a su trabajo. Por el momento, las autoridades no difundieron más detalles sobre su vida.

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El Jeep, en la fotografía de la derecha, quedó destruido tras el impacto frontal con el autobús escolar (Fox News)

La conductora quedó atrapada, logró salir y auxilió a los estudiantes

Pese a haber quedado aprisionada en su asiento tras la colisión frontal, Dye logró liberarse sin asistencia externa y regresó al interior del vehículo para auxiliar a los estudiantes. Judd destacó su actuación de forma explícita durante la conferencia de prensa. “Quiero presumir de ella. Quiero decirles lo maravillosa que fue esa conductora”, declaró.

La respuesta de emergencia fue inmediata. Veintidós estudiantes fueron trasladados al hospital en otro autobús escolar con un paramédico a bordo; siete alumnos, Dye y su hija fueron llevados en ambulancia; tres estudiantes fueron evacuados en helicóptero. Otros cuatro fueron trasladados por sus propias familias.

El alguacil Judd brindó una conferencia de prensa este martes 6 de octubre para informar los avances de la investigación (Fox News)

Al momento de las primeras declaraciones de las autoridades, una persona permanecía en estado crítico. Nueve pacientes continuaban internados en el Winter Haven Hospital.

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Una testigo ayudó a los chicos antes de que llegaran los paramédicos

Aniyah Urbaez, quien transitaba por el lugar, capturó video de la escena y detuvo su auto cuando vio a los estudiantes a un costado de la ruta. “Vi a los chicos desesperados y escuché que pedían ayuda”, declaró al canal Gulf Coast. Describió niños sin zapatos, con cortes y sangre.

Con un botiquín que llevaba en el auto, Urbaez atendió a varios heridos, los sentó en el suelo y dentro de su vehículo, y les ayudó a comunicarse con sus padres. A una estudiante que no podía caminar por el dolor en la pierna la cargó hasta su auto. “Solo me alegra haber podido ayudarlos”, dijo.

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La conductora del Malibu aún no enfrenta cargos penales

Según el alguacil Judd, María Jimenez, estudiante de enfermería que se dirigía a trabajar, permaneció en la escena tras el accidente y coopera con los investigadores. Entregó, en forma voluntaria, su teléfono y una muestra de sangre.

Al momento de la última conferencia de prensa, no enfrentaba cargos penales, aunque el alguacil no descartó que eso pudiera cambiar según el avance de la investigación por homicidio vehicular.

La carretera permaneció cerrada y el tránsito cortado durante varias horas, tras el siniestro vial (Polk County Sheriff's Office)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) se sumó a la investigación este martes, una intervención que Judd calificó de inusual dado que el organismo raramente interviene en accidentes de autobuses escolares. “Si hay algo positivo en esto, es que no hubo más víctimas fatales. Pero una sola ya es demasiado”, dijo Judd.

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El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Polk, Fred Heid, confirmó públicamente la muerte de Prieto Oyola y dijo que comunicar esa noticia había sido lo más difícil que le había tocado hacer en sus 14 o 15 años en el cargo.

“No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a una persona joven”, expresó Justin Sharpless, presidente del Consejo Escolar del condado. Las autoridades escolares confirmaron que los estudiantes, sus familias y otras personas afectadas tendrán acceso a servicios de apoyo para atravesar las consecuencias del accidente.