Estos estados y ciudades de EEUU aumentarán el salario mínimo en 2027: las nuevas tarifas superarán los USD 22 por hora

El salario mínimo de la ciudad de Seattle alcanzará los USD 22,14 por hora desde el 1 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Seattle elevará su salario mínimo a USD 22,14 por hora el 1 de enero de 2027, mientras que el estado de Washington aplicará una tasa de USD 17,73. Maine también prevé un incremento hasta USD 15,70, y la fórmula legal de Montana arroja una remuneración de USD 11,20. Los cambios afectarán a empleados y empleadores sujetos a las normas de cada jurisdicción. Según la Oficina de Normas Laborales de Seattle y el Departamento de Trabajo e Industrias de Washington, las tasas responden a mecanismos de actualización vinculados a la inflación.

Seattle aumentará su piso salarial en USD 0,84 frente a los USD 21,30 vigentes en 2026. Washington, por su parte, sumará USD 0,60 a su tasa estatal actual de USD 17,13. En Maine, la actualización anual prevista en la ley llevará el mínimo desde USD 15,10 a USD 15,70. De acuerdo con la Legislatura de Maine, el cálculo se basa en la evolución del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos, conocido como CPI-W, en la región Nordeste.

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Los incrementos locales y estatales contrastan con el nivel federal, que permanece en USD 7,25 por hora desde el 24 de julio de 2009. La legislación estadounidense permite que estados, ciudades y condados impongan montos superiores y obliga a los empleadores a pagar el nivel más alto que corresponda. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 30 estados y el Distrito de Columbia ya superaban el piso federal al 1 de julio de 2026.

¿Cuánto será el salario mínimo en Seattle en 2027?

El salario mínimo de Seattle llegará a USD 22,14 por hora desde el 1 de enero de 2027. La nueva tasa reemplazará los USD 21,30 establecidos para 2026 y será aplicable a los trabajadores que desempeñen sus tareas dentro de los límites de la ciudad. Según la Oficina de Normas Laborales de Seattle, la actualización se ajusta a la ordenanza municipal aprobada para regular los salarios mínimos locales.

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La norma entró en vigor el 1 de abril de 2015. Desde entonces, la ciudad revisa el monto cada año y comunica el importe siguiente durante el otoño. El ajuste de 2027 toma como referencia la variación del CPI-W para el área metropolitana de Seattle-Tacoma-Bellevue, de acuerdo con la Oficina de Normas Laborales de Seattle.

La ordenanza fija una tasa única para los empleadores desde 2025. Las empresas pequeñas ya no pueden contabilizar propinas ni aportes a planes médicos para completar la remuneración mínima requerida. Según la información municipal, el cambio eliminó el sistema anterior que distinguía entre compañías según su tamaño y sus beneficios laborales.

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La actualización de Seattle no depende de una decisión del estado de Washington. Se trata de una obligación de la ciudad, establecida en su propia ordenanza. La ciudad puede fijar una tasa superior a la estatal porque la legislación laboral estadounidense admite mínimos locales más altos, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

El piso salarial federal de Estados Unidos permanecerá en USD 7,25 por hora, nivel en el que se encuentra desde 2009. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál será el salario mínimo del estado de Washington en 2027?

El estado de Washington elevará su salario mínimo a USD 17,73 por hora a partir del 1 de enero de 2027. El aumento representa una suba del 3,5% respecto de la tasa vigente de USD 17,13. Según el Departamento de Trabajo e Industrias de Washington, el incremento surge de la fórmula estatal que vincula el salario mínimo con la variación anual del CPI-W.

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La agencia estatal compara los datos de inflación de agosto del año anterior con los de agosto del año en curso. El resultado determina la actualización que comienza a regir en enero. “Los empleadores de Washington deben pagar a la mayoría de los empleados al menos el salario mínimo por cada hora trabajada”, señaló el Departamento de Trabajo e Industrias de Washington al informar la nueva tarifa.

Las autoridades locales pueden establecer niveles superiores al estatal. Además de Seattle, el organismo identificó a SeaTac, Tukwila, Renton, Bellingham, Everett, Burien y áreas no incorporadas del condado de King entre las jurisdicciones que ya aplican importes más altos. Según el Departamento de Trabajo e Industrias de Washington, los empleadores deben revisar la tarifa que corresponde en función del lugar donde el empleado realiza su trabajo.

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El nuevo mínimo estatal también elevará los umbrales salariales para ciertos trabajadores exentos del pago de horas extra. Las empresas con 51 o más empleados deberán pagar al menos USD 1.773 semanales, equivalentes a USD 92.196 anuales, a determinados empleados ejecutivos, administrativos y profesionales que quieran mantener esa exención. De acuerdo con el Departamento de Trabajo e Industrias de Washington, las compañías de hasta 50 trabajadores tendrán un umbral de USD 1.595,70 por semana.

¿Por qué Maine elevará el salario mínimo a USD 15,70?

El salario mínimo de Maine será de USD 15,70 por hora desde el 1 de enero de 2027, frente a los USD 15,10 de 2026. La cifra responde al sistema de indexación previsto en la ley estatal. Según la Legislatura de Maine, la norma ordena una revisión automática anual a partir de la variación del CPI-W de la región Nordeste.

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El estatuto establece que el cálculo se realiza con la comparación entre los datos de agosto del año anterior y los del año en que se define el nuevo monto. El resultado debe redondearse al múltiplo de cinco centavos más cercano. De acuerdo con la Legislatura de Maine, la actualización entra en vigor cada 1 de enero.

La legislación también contempla una cláusula vinculada al salario federal. Si el Congreso aprobara una remuneración mínima nacional superior a la tasa estatal, Maine tendría que igualarla en la misma fecha de aplicación. Esa disposición no modifica el monto previsto para 2027 porque el mínimo federal se mantiene en USD 7,25, según el Código de Estados Unidos.

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El esquema de Maine evita que la Legislatura deba votar una ley específica para cada aumento. La evolución del costo de vida determina el ajuste anual, bajo una fórmula definida en el Título 26, sección 664, de la legislación estatal. Según la Legislatura de Maine, el mecanismo se aplica desde 2021.

La legislación laboral estadounidense autoriza a las ciudades y estados a decretar salarios mínimos superiores al estándar nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se calcula el salario mínimo de Montana para 2027?

La ley de Montana establece que el salario mínimo debe ajustarse antes del 30 de septiembre de cada año según el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos, conocido como CPI-U. El importe actualizado entra en vigor el 1 de enero siguiente. Según el Código Anotado de Montana, la cifra debe redondearse al múltiplo de cinco centavos más cercano.

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La tasa vigente en Montana es de USD 10,85 por hora. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que el CPI-U nacional subió de 323,976 puntos en agosto de 2025 a 334,980 en agosto de 2026. La variación anual fue de 3,4%.

Aplicada sobre el mínimo de USD 10,85, esa fórmula da un resultado de USD 11,22. El redondeo previsto por la ley deja el monto en USD 11,20 por hora para 2027. Según el Código Anotado de Montana, existe una tasa de USD 4 para negocios con ventas anuales de hasta USD 110.000, aunque esa excepción queda condicionada por las reglas federales de cobertura laboral.

¿Qué pasa con el salario mínimo federal de Estados Unidos?

El salario mínimo federal seguirá en USD 7,25 por hora. El monto está vigente desde julio de 2009, cuando entró en vigor la última fase de la Ley de Salario Mínimo Justo de 2007. Según el Código de Estados Unidos, los empleadores cubiertos por la ley federal deben pagar al menos esa cifra, salvo que una norma estatal o local establezca un importe mayor.

La tabla consolidada del Departamento de Trabajo de Estados Unidos indica que, al 1 de julio de 2026, 30 estados y el Distrito de Columbia tenían tasas superiores al mínimo federal. El Distrito de Columbia registraba USD 18,40 por hora y Washington lideraba entre los 50 estados con USD 17,13 antes de su aumento programado para 2027.

El proyecto S.2013, presentado en 2025 por los senadores Josh Hawley y Peter Welch, propuso elevar el mínimo federal a USD 15 y aplicar después ajustes anuales ligados a la inflación. Según el Congreso de Estados Unidos, la iniciativa fue enviada al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado y no se convirtió en ley.

Los trabajadores deberán consultar la norma aplicable en su ciudad, condado y estado antes de enero de 2027, ya que los mínimos locales pueden superar las cifras estatales. Los empleadores tendrán que actualizar sus sistemas de nómina para cumplir las tasas vigentes en cada jurisdicción, de acuerdo con las reglas publicadas por las autoridades laborales de Seattle, Washington, Maine y Montana.