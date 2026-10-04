El hotel Faena de Nueva York prepara un club secreto y un teatro estilo cabaret

El hotel Faena New York incorporará un club de acceso restringido y un teatro de cabaret a su oferta en el barrio de Chelsea (Cortesía de Faena New York).

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El hotel Faena New York sumará un club secreto y un teatro de cabaret a su oferta en el barrio de Chelsea, un año después de su apertura, con la intención de ampliar el proyecto que el empresario argentino Alan Faena desarrolló en la intersección de 11th Avenue y la 18th Street.

El establecimiento, inaugurado en septiembre de 2025, cuenta con 120 habitaciones en los pisos superiores del complejo y traslada a Nueva York una fórmula que Faena ya aplicó en Buenos Aires y Miami: alojamiento, gastronomía, espectáculos, arte y servicios de spa bajo una misma propuesta. La tarifa inicial de la estadía es de USD 1.395 por noche.

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El complejo fue elegido como Mejor Hotel Nuevo en la edición 2026 de los Virtuoso Global Awards (Gentileza Grupo Mass).

En agosto, el hotel fue distinguido como Mejor Hotel Nuevo en los Virtuoso Global Awards 2026. Faena New York compartió la selección con Airelles Palladio Venice, Hotel del Coronado, Park Hyatt Tokyo y Waldorf Astoria New York.

El Secreto y el Faena Theater son las próximas aperturas previstas

El medio New York Post informó que entre las nuevas incorporaciones anunciadas para el hotel figura El Secreto, un local de acceso restringido que funcionará dentro del complejo. El lugar tendrá una sala concebida por el artista conceptual chileno Sebastián Errázuriz y su ubicación no fue revelada.

El artista conceptual Sebastian Errazuriz intervendrá en la creación de El Secreto, un espacio de acceso restringido dentro del edificio (Cortesía de Faena New York).

Después abrirá un Teatro Faena a nivel de calle. El espacio seguirá el modelo del cabaret que la marca tiene en Miami y reunirá referencias al Hollywood clásico con obras del artista del argentino Andrés Reisinger.

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Faena definió la apuesta neoyorquina como una extensión del carácter creativo de la ciudad. “Nueva York ha sido históricamente un centro de innovación y creatividad; este hotel abraza y amplifica ese espíritu, y ofrece un toque de magia”, afirmó el empresario, en una declaración recogida por New York Post.

Alan Faena fundó la marca Faena en Buenos Aires hace más de dos décadas (Cortesía de Grupo Mass).

La quiebra de HFZ modificó el destino del proyecto

Según publicó New York Post, la llegada de la marca al edificio ocurrió después de una sucesión de cambios en el desarrollo inmobiliario. El complejo había sido diseñado por el arquitecto danés Bjarke Ingels para albergar un hotel Six Senses y residencias cuyos precios superaban los USD 50 millones.

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El plan original quedó interrumpido cuando la desarrolladora HFZ se declaró en quiebra, la construcción se detuvo y Six Senses se retiró del emprendimiento. El diario estadounidense señaló además que, durante ese período, salieron a la luz acusaciones sobre sobornos vinculados con la familia Gambino.

El proyecto original a cargo del arquitecto Bjarke Ingels sufrió interrupciones tras la quiebra de la desarrolladora HFZ (Cortesía de Faena New York).

El empresario inmobiliario Steve Witkoff intervino posteriormente en la operación con financiamiento de Access Industries, la compañía de Len Blavatnik. El grupo hotelero Faena también fue fundado en colaboración con Blavatnik, de acuerdo con New York Post.

La sustitución de Six Senses implicó un cambio de enfoque estético. El diseño minimalista previsto para el hotel anterior dio paso a una ambientación con predominio del rojo, referencias al Art Déco y obras de gran formato. Entre los asistentes a la apertura de septiembre de 2025 estuvieron celebridades como Cher y Nicole Kidman.

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Faena New York abrió su hotel en West Chelsea, Manhattan, en septiembre de 2025. El establecimiento forma parte de la expansión internacional de la marca creada por el argentino Alan Faena, con presencia previa en Buenos Aires y Miami Beach (Youtube: FAENA).

Murales, un restaurante y un spa forman parte de la propuesta actual

La entrada por 18th Street está atendida por personal con uniformes inspirados en otras épocas y sombreros de copa. En el vestíbulo, una escalera central está rodeada por murales del artista argentino Diego Gravinese.

El hotel también incorpora trabajos con ojos y huevos de apariencia cósmica, estampados animales, terciopelos, pisos de mármol travertino y una pieza de Keith Haring que se extiende a lo largo de un corredor.

El complejo inició sus operaciones en septiembre de 2025 en 11th Avenue y la 18th Street (Cortesía de Faena New York).

El hotel incluye el salón Living Room, el restaurante La Boca, dirigido por el chef argentino Francis Mallmann, y el spa Tierra Santa Healing House.

Este spa abrió en junio de este año y ocupa cerca de 1.580 metros cuadrados (17.000 pies cuadrados). Sus instalaciones incluyen un hammam, cinco piscinas de inmersión, 11 salas de tratamiento, sauna infrarrojo, estudios de ejercicio y terapias sudamericanas basadas en ingredientes de origen indígena, detalló New York Post.

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