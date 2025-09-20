40 fotos: Alan Faena inauguró un nuevo hotel en Nueva York

Alan Faena en la gran fiesta de inauguración de Faena New York
El esperado destino cultural celebró su debut inaugural con una velada cargada de actuaciones y momentos memorables
Sting junto a Ozlem Onal y Chris Botti
Cher y Alan Faena
Facundo Garayalde, Alan y Grace Faena, y Wally Diamante
Iman Abdulmajid, viuda de David Bowie
Jabobs Lusk
Entre los invitados se encontraban Len Blavatnik, FKA Twigs, Jamie Foxx, Prabal Gurung, Sarita Choudhury, Fab 5 Freddy, Carole Radziwill,
Elizabeth Saltzman, Patricia Velásquez, Cassandra Grey, Brian Atwood, Waris Ahluwalia, Karen Dufy-Lambros, Darren Star, Isaac Mizrahi, Dominique Crews, Dustin Yellin, Jeffrey Deitch, Chloe Wise, Miles Chamley Watson, Mía Morretti, Tina Leung y Beverly Nguyen
Francis Mallmann
Faena New York abrió oficialmente sus puertas, marcando el inicio de un nuevo capítulo de hospitalidad impulsado por la cultura en el corazón de Manhattan
“Nueva York fue construida por pioneros y continúa prosperando gracias a la innovación, la creatividad y la audacia. Faena New York abraza y amplifica ese espíritu, ofreciendo experiencias que honran y enriquecen el vibrante legado de la ciudad”, señaló Alan Faena, fundador del Faena Group
Para celebrar el debut, Alan Faena recibió a 120 íconos influyentes de Nueva York —visionarios del arte, el diseño, la música, la danza y la gastronomía— en una velada que reimaginó la histórica tradición de los salones del siglo XX de la ciudad para una nueva era
Alan y Sebastián Faena
Facundo Garayalde, Astrid Muñoz de Novillo Astrada y Wally Diamante
La imponente fachada de Faena New York
Anna y Lucas Flores Piran
Alek Wek
Una de las invitadas posa delante de una de las famosas monas del artista argentino, Edgardo Giménez
Con próximas aperturas como Tierra Santa Healing House, en enero de 2026, y el Faena Theater, en la próxima primavera, Faena New York está destinado a convertirse en un epicentro cultural de una de las ciudades más icónicas del mundo
“Nuestro proyecto en Nueva York es más que un destino; es una carta de amor a la energía inconfundible de esta ciudad, un espacio donde convergen arte, cultura y conexión humana. No solo creamos momentos inolvidables, sino también lugares con alma que nutren la mente, el cuerpo y el espíritu", dijo Alan Faena
La noche comenzó en la imponente Faena Cathedral, donde los invitados se reunieron bajo techos majestuosos para presenciar la inauguración de The Sefirotic Journey, un mural monumental del artista argentino Diego Gravinese, que explora un camino espiritual y los diez canales divinos de energía de la mística cabalística
La hipnótica actuación de la icónica cantante alemana Ute Lemper, cuyo evocador jazz neoyorquino transportó a los invitados a la edad dorada del cabaret
Fai Kahdra y Sebastián Faena
Los detalles del look de Alan Faena
Con vistas al emblemático High Line, Faena New York ofrece 120 habitaciones y suites, todas con panorámicas del río Hudson y el skyline de Manhattan
Alan Faena bailando con su mujer, Grace
La elegancia de los invitados
Las bailarinas listas para salir a escena
Los invitados cenaron en La Boca, el restaurante insignia de Francis Mallmann en Nueva York, tributo al legendario barrio porteño donde confluyen fuego, memoria y mito
Facundo Garayalde, Alan y Grace Faena
La célebre procesión de los “Siete Fuegos” de Mallmann, un banquete elemental que recorrió la sala con ritual y espectáculo
Alan Faena y Francis Mallmann
Tras la cena, los invitados se trasladaron a The Living Boom, el corazón social de Faena New York, donde la energía se transformó de lo etéreo a lo eléctrico
Bajo el telón de fondo de los vibrantes murales de vidrio de Juan Gatti y la deslumbrante silueta de Manhattan, la celebración continuó con memorables presentaciones de Jacob and The Gabriels y de la artista ganadora del Grammy, FKA Twigs
Dos invitadas bailan en la gran apertura en Nueva York
Un grupo de invitadas felicitan a una de las cantantes que brillaron durante la velada
La noche vibró con el espíritu del descubrimiento, la creatividad y la conexión, una viva expresión de la misión de Faena: convertir cada momento en un lienzo cultural en movimiento
Los invitados en la apertura de Faena New York
El lujo y la sofisticación en cada detalle
Alan Faena inauguró un nuevo hotel en Nueva York /// Fotos: Gentileza Grupo Mass