Unos 32.000 inmigrantes legales de Georgia podrían perder Medicaid antes de 2034 por la nueva ley federal

La ley One Big Beautiful Bill Act podría dejar a unos 32.000 inmigrantes legales en Georgia sin cobertura de Medicaid para 2034 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Unos 32.000 inmigrantes con estatus legal en Georgia podrían perder la cobertura de Medicaid antes de 2034 por cambios previstos en la ley federal One Big Beautiful Bill Act, informó CBS News Atlanta.

La norma, firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025, modifica el esquema de financiación federal para ciertos grupos que acceden a Medicaid y al Programa de Seguro Médico para Niños, conocido como CHIP. En Georgia, este último funciona bajo el nombre de PeachCare for Kids.

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A partir de este jueves, los estados dejarán de recibir el financiamiento federal completo para mantener la cobertura de determinados inmigrantes que residen legalmente en el país. La medida podría afectar a refugiados de conflictos armados, personas que obtuvieron asilo tras escapar de persecuciones y sobrevivientes de trata sexual, detalló el medio estadounidense.

Más de 14.000 personas podrían quedar sin seguro médico

La Comisión Regional de Atlanta estimó que más de 14.000 personas quedarán completamente sin seguro médico tras la entrada en vigor de la norma

La Iniciativa de Salud de Georgia calculó que la modificación de las reglas podría dejar sin Medicaid a cerca de 32.000 residentes del estado para 2034. Por su parte, la Comisión Regional de Atlanta estimó que más de 14.000 personas pasarán a no tener seguro médico.

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La cobertura de Medicaid está destinada a personas de bajos ingresos y es financiada de manera conjunta por los gobiernos estatal y federal. CHIP, en tanto, ofrece asistencia médica a niños cuyas familias no cumplen los requisitos para Medicaid, pero tampoco pueden afrontar un seguro privado.

CBS News Atlanta precisó que los residentes permanentes legales, identificados habitualmente como titulares de una green card, conservarán sus beneficios. Sin embargo, las restricciones alcanzarán a otros inmigrantes habilitados para vivir en Estados Unidos que hasta ahora podían acceder a esos programas.

La directora ejecutiva de Mercy Care, Kathryn Lawler, manifestó su preocupación por el efecto que la medida puede tener sobre el acceso a tratamientos y controles preventivos en Atlanta. La organización brinda atención a personas sin cobertura médica, con seguros insuficientes y en situación de calle.

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Mercy Care advierte que la falta de cobertura posterga tratamientos

El centro Mercy Care continuará la prestación de servicios médicos primarios para los pacientes de Atlanta que queden sin cobertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lawler aseguró que la ausencia de un seguro médico suele alejar a las personas de los servicios de salud. “Sabemos que, cuando la gente no tiene seguro, recurre con menor frecuencia a la atención médica; y cuando accede menos, su salud empeora y el sistema termina enfrentando costos mayores”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News Atlanta.

La responsable de Mercy Care añadió que la reducción de las prestaciones “no es buena para las personas ni para la comunidad”. El centro ofrece consultas de atención primaria, odontología, oftalmología, psiquiatría, salud conductual, pediatría y servicios farmacéuticos.

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También recomendó a quienes actualmente tienen Medicaid que confirmen de forma anticipada cuál será su situación ante los cambios. “Lo peor es enterarse de que la cobertura no era la que se creía justo al llegar a una consulta o durante una emergencia”, sostuvo Lawler.

La entidad atiende, entre otros grupos, a personas que llegaron recientemente a Estados Unidos y que todavía no están integradas al sistema sanitario tradicional. De acuerdo con su directora, sus servicios seguirán disponibles para quienes pierdan el seguro o queden sin cobertura tras perder su empleo.

La Casa Blanca defiende el recorte como una protección de Medicaid

La administración de Trump argumentó que la ley busca preservar Medicaid para embarazadas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos. El mandatario afirmó que la iniciativa pretende eliminar el fraude, el abuso y el gasto innecesario dentro del programa.

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Además, el presidente sostuvo que la norma busca impedir que inmigrantes sin estatus legal accedan a Medicaid, reforzar los requisitos laborales y concentrar los recursos en quienes, a juicio de su administración, son más vulnerables.

Lawler planteó que el debate sanitario tiene consecuencias que exceden los números de cobertura. “El estrés y la ansiedad que atraviesan las personas influyen mucho en su salud general”, señaló. La organización indicó que continuará atendiendo a pacientes sin seguro en sus centros de Atlanta, mientras entran en vigencia las nuevas disposiciones.