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GTA 6 tendrá huracanes y tormentas tropicales: así será su nuevo sistema climático

El videojuego de Rockstar incorporará lluvias más realistas, nubes dinámicas, arcoíris y superficies mojadas que cambiarán con el paso del tiempo

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Siguen saliendo más detalles sobre cómo se verá GTA 6. (Rockstar)
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La espera por GTA 6 continúa y, a medida que se acerca su lanzamiento, aparecen nuevos detalles sobre las características que Rockstar Games está preparando para su esperado videojuego. Entre las novedades reveladas en la edición especial de Game Informer dedicada al título destaca un sistema meteorológico mucho más avanzado, capaz de recrear fenómenos propios de Florida, incluidos huracanes y tormentas tropicales.

El objetivo de Rockstar no es utilizar el clima únicamente como un elemento visual. La compañía ha desarrollado un sistema en el que las condiciones meteorológicas pueden variar según la zona del mapa y permanecer durante un determinado período, modificando la apariencia del entorno y generando efectos que podrán percibirse durante la exploración.

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El mundo de GTA 6 estará ambientado en Leónida, una región ficticia inspirada en Florida, con Vice City como una de sus principales localizaciones. Por ello, el equipo de desarrollo tuvo que considerar fenómenos habituales de esta zona de Estados Unidos.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
El mundo de GTA 6 se desarrollará en Leónida, Vice City, una ciudad fictícia inspirada en Miami. (Rockstar)

GTA 6 tendrá un clima más localizado y persistente

Owen Shepherd, vicepresidente de arte de iluminación y renderizado de Rockstar Games, explicó que el sistema meteorológico fue rediseñado para ofrecer condiciones más específicas según el lugar del mapa.

“Hemos rediseñado nuestro sistema meteorológico para que todo sea mucho más localizado y persistente”, explicó el ejecutivo. Según sus declaraciones, el mundo de GTA 6 contará además con formaciones nubosas dinámicas capaces de desplazarse por diferentes sectores del mapa.

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Esto significa que dos jugadores que se encuentren en puntos diferentes de Leónida podrían experimentar condiciones meteorológicas distintas. El sistema también permitirá que los efectos de una tormenta permanezcan después de que esta haya pasado.

GTA 6
El clima de GTA 6 será similar al de Florida de Estados Unidos. (Rockstar Games)

Uno de los ejemplos está en las superficies mojadas. Cuando el jugador llegue a una zona donde haya llovido recientemente, podrá encontrar charcos que permanecerán durante distintos períodos de tiempo, mientras el terreno se seca progresivamente.

La lluvia también tendrá efectos visuales más detallados. Rockstar ha trabajado para que puedan aparecer arcoíris cuando se cumplan determinadas condiciones de iluminación. Su visibilidad dependerá de factores como la posición del jugador, el lugar donde se encuentre y el ángulo desde el que observe el fenómeno.

Huracanes y tormentas tropicales afectarán a Vice City

La característica más llamativa del nuevo sistema climático será la capacidad de GTA 6 para representar huracanes y tormentas tropicales.

Estos fenómenos no serán simplemente una animación que aparezca en el cielo. Rockstar busca que tengan una presencia perceptible sobre las zonas de Leónida por las que pasen, con fuertes lluvias, viento y una atmósfera cargada.

Shepherd explicó que las tormentas combinarán nubes densas, vientos fuertes, lluvias intensas y diferentes efectos atmosféricos. El agua también tendrá un comportamiento visible en el escenario: podrá acumularse y caer desde estructuras como tejados y farolas.

Grand Theft Auto 6, de Rockstar
Grand Theft Auto 6, de Rockstar

Los rayos y truenos completarán la representación de estos fenómenos, con relámpagos capaces de iluminar las nubes durante las tormentas.

De esta manera, el clima de GTA 6 busca convertirse en un elemento dinámico del mundo abierto y no únicamente en un recurso destinado a mejorar los gráficos.

¿Cuándo sale GTA 6?

La evolución del sistema meteorológico se suma a otras características que Rockstar Games ha ido mostrando antes del lanzamiento. La escala de Leónida y la variedad de situaciones que podrán producirse buscan que la exploración del mapa sea diferente dependiendo de las condiciones que se presenten.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. Hasta entonces, Rockstar continúa revelando información sobre un juego que se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

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