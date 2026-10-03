Los Ángeles eleva el impuesto a las ventas al 10,25% por cinco años

El condado de Los Ángeles elevó el impuesto a las ventas al 10,25 % tras la entrada en vigor de la Medida ER (REUTERS/Mike Blake)

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El impuesto a las ventas del condado de Los Ángeles aumentó desde el 1 de octubre de 2026 de 9,75 % a 10,25 % durante los próximos cinco años, tras la entrada en vigor de la Medida ER, aprobada por los votantes en junio. La modificación equivale a cinco centavos adicionales por cada USD 10 de compras gravadas, informó CBS Los Angeles.

La medida se mantendrá vigente hasta 2031 y busca reforzar el financiamiento de la atención sanitaria y otros servicios esenciales del condado. La iniciativa fue promovida en respuesta a pérdidas de recursos vinculadas con cambios federales en Medi-Cal y otros recortes que afectan al sistema público de salud, detalló el medio estadounidense.

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Pese al incremento general, los alimentos, los medicamentos con receta y los equipos médicos permanecen exentos del impuesto a las ventas, de acuerdo con la información difundida por CBS Los Angeles.

La Medida ER apunta a recaudar USD 1.000 millones anuales

La Medida ER prevé una recaudación estimada en 1.000 millones de dólares anuales para financiar la red de salud pública del condado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Medida ER recibió el respaldo de los electores en los comicios del 2 de junio de 2026. La propuesta prevé una recaudación cercana a USD 1.000 millones por año, fondos que serán destinados a sostener la red de salud y otros servicios considerados prioritarios en el condado.

Las supervisoras Holly Mitchell y Hilda Solis impulsaron el proyecto. Ambas plantearon que las modificaciones federales en Medi-Cal, el programa de cobertura médica para personas de bajos ingresos, habían dejado al sistema de salud local ante una reducción de financiamiento.

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Los defensores de la iniciativa aseguraron que los recursos, estimados en USD 5.000 millones durante cinco años, resultan necesarios para reducir la pérdida de prestaciones esenciales. También señalaron que permitirían evitar el cierre de hospitales públicos y numerosas clínicas, además de limitar despidos entre los proveedores de atención médica.

El incremento se aplica a las adquisiciones sujetas al gravamen dentro del condado de Los Ángeles, aunque la carga total puede variar de una ciudad a otra por los impuestos locales ya existentes. Por ese motivo, el 10,25 % funciona como referencia general, no como una tasa uniforme para todos los municipios.

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Algunas ciudades alcanzan tasas de hasta 11,75 %

Ciudades como Lancaster y Palmdale alcanzan una tasa total del 11,75 % debido a los tributos municipales previos (REUTERS/Daniel Cole)

Varias localidades del área ya superan la nueva tasa general debido a sus propios impuestos municipales. CBS Los Angeles indicó que Azusa, Calabasas, Compton, Gardena y Santa Mónica se encuentran entre las ciudades con una tasa de 11,25 %.

Las mayores tasas del condado corresponden a Lancaster y Palmdale, donde el impuesto total a las ventas asciende a 11,75 %, afirmó la emisora. Esas diferencias responden a gravámenes aprobados en distintos momentos por las jurisdicciones locales y que se suman al cargo aplicado a escala condal.

La subida vigente desde octubre representa el segundo aumento reciente relacionado con decisiones sometidas a votación en el condado. En 2024, los residentes aprobaron la Medida A, que elevó el impuesto para financiar programas y servicios vinculados con la atención de personas sin hogar.

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La comparación regional también muestra una diferencia con el vecino condado de Orange. Allí, la tasa general es de 7,75 %, aunque el porcentaje final igualmente cambia según la ciudad, precisó el reporte.

El aumento reabre el debate por el costo para los consumidores

La Howard Jarvis Taxpayers Association, organización que se opuso a la Medida ER, sostuvo que el nivel de impuesto a las ventas del condado ya era demasiado elevado antes de la nueva suba. La entidad cuestionó el efecto que una carga mayor puede tener sobre los consumidores al momento de realizar compras sujetas al tributo.

Quienes respaldaron la medida defendieron, en cambio, que el financiamiento adicional es necesario ante las presiones presupuestarias del sistema sanitario. El debate enfrenta así la necesidad de preservar hospitales, clínicas y empleos de salud con las preocupaciones por el impacto de un gravamen más alto sobre el gasto cotidiano.

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La vigencia de la Medida ER se extiende hasta 2031. Durante ese período, la evolución de la recaudación y la asignación de los fondos determinarán el alcance del respaldo previsto para la red de atención médica y los demás servicios esenciales del condado de Los Ángeles.