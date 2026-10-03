Murió la mujer brasileña sospechosa de matar a su hija de 4 años en Houston tras perder la custodia

Cibelle Savella falleció en un centro médico de Texas a causa de un impacto de bala autoinfligido. Agentes del HPD indagan el caso como un aparente homicidio-suicidio, ocurrido el mismo día en que la justicia de Harris le otorgó la tutela del menor al padre. (Fuente: Univision)

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Cibelle Savella, de 35 años, la madre sospechosa de haber baleado a su hija Vivian Savella, de cuatro años, en una vivienda de Houston, Texas, murió el miércoles 30 de septiembre en un hospital de la zona. Había sido trasladada allí el día anterior con una herida que la policía describió como aparentemente autoinfligida, horas después de que ambas fueran halladas con heridas de bala en el tercer piso de un domicilio del oeste de la ciudad.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston declararon muerta a la pequeña Vivian en el lugar de los hechos, el martes 29 de septiembre. Cibelle murió al día siguiente sin haber sido imputada formalmente por ningún delito.

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El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) investiga el caso como un aparente homicidio-suicidio.

La muerte de la madre de Vivian Savella y cómo avanza la investigación en Houston

Agentes del HPD llegaron a la vivienda ubicada en el 322 de Terra Reserve Place, en el oeste de la ciudad, tras recibir un reporte de disparos a las 5:46 p.m. del martes 29 de septiembre. En el tercer piso encontraron a Vivian con una herida de bala en la cara y a su madre, de 35 años, con una herida que, según la policía, parecía haberse causado ella misma.

Cibelle Savella falleció en un hospital de Houston tras sufrir una herida de bala autoinfligida, un día después de la muerte de su hija Vivian.

La mujer fue trasladada a un centro médico cercano en estado crítico. El 30 de septiembre se confirmó su muerte. La División de Homicidios del HPD lleva adelante las pesquisas, que permanecían abiertas; las autoridades no habían hecho públicos más detalles sobre las circunstancias exactas del hecho ni descartado o confirmado ninguna hipótesis de manera definitiva.

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La audiencia de custodia que precedió al hecho

De acuerdo con información preliminar del HPD citada por Univision, Cibelle y Vivian llegaron a la vivienda luego de una audiencia de custodia celebrada esa misma mañana. La audiencia, presidida por una jueza del condado de Harris, tuvo lugar el martes a las 9:30 a.m. y concluyó con la decisión de otorgar la custodia primaria de Vivian a su padre, Aaron Savella, de 37 años, abogado de capital privado, según documentos judiciales.

La resolución también le otorgó a Aaron autoridad exclusiva sobre las decisiones relativas a la educación, atención médica y salud mental de la niña.

Cibelle, de nacionalidad brasileña, quedó con derecho a ver a su hija únicamente bajo supervisión continua de la organización Guardians of Hope, con sede en Houston, que presta servicios de visita supervisada en casos de disputas de custodia de alta conflictividad.

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La jueza le prohibió hablar con Vivian en portugués salvo ante una supervisora que dominara el idioma, asistir a actividades escolares de la niña y le ordenó pagar manutención a Aaron y el 50% de gastos médicos no cubiertos por seguro, según el expediente. Los documentos no explicaban las razones específicas.

La familia de la menor difundió un comunicado en el cual solicitó privacidad durante el duelo y reconoció las acciones del padre.

Según el abogado del padre, consultado por ABC13, la orden no especificó cómo debía realizarse el traspaso de la niña. El letrado también aclaró que, dado que la resolución acababa de dictarse, la agencia encargada de supervisar las visitas ni siquiera tenía conocimiento del caso cuando ocurrieron los disparos. Fuentes cercanas a la familia, citadas por la filial de ABC en Houston, KTRK, señalaron que Vivian debía ser entregada a su padre esa misma noche.

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La familia difundió un comunicado a través de sus representantes legales el 30 de septiembre. En él, Aaron fue reconocido por haber recurrido a los tribunales para proteger a su hija y haber cumplido cada orden judicial. “Nuestra familia está devastada. No hay palabras para describir lo que nos han arrebatado”, expresó la familia. Sobre el desenlace de esa noche, la familia fue escueta: “Nunca llegó”.

Quiénes estaban en la vivienda cuando ocurrieron los disparos

El padrastro de la niña y una niñera también se encontraban en el domicilio en el momento de los disparos. Investigadores de la División de Homicidios tomaron declaración a ambos, de acuerdo con ABC7.

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Otros testigos presentes en la vivienda escucharon los disparos, forzaron la entrada a la habitación de la menor y alertaron a las autoridades.

El pedido de la familia de Vivian Savella

Los allegados de Vivian aprovecharon el comunicado para pedir mayor atención pública hacia los padres que, como Aaron, recurren a la justicia para proteger a sus hijos. La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó privacidad durante el duelo.

Quienes cuenten con información útil para los investigadores pueden comunicarse con la División de Homicidios del HPD al 713-308-3600 o con Crime Stoppers al 713-222-TIPS.