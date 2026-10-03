Estados Unidos

Murió la mujer brasileña sospechosa de matar a su hija de 4 años en Houston tras perder la custodia

Cibelle Savella falleció por una herida autoinfligida en Texas. La policía investiga un aparente homicidio-suicidio, ocurrido horas después de que un fallo judicial le otorgara la tutela exclusiva de la pequeña Vivian al padre

Cibelle Savella falleció en un centro médico de Texas a causa de un impacto de bala autoinfligido. Agentes del HPD indagan el caso como un aparente homicidio-suicidio, ocurrido el mismo día en que la justicia de Harris le otorgó la tutela del menor al padre. (Fuente: Univision)
Guardar

Cibelle Savella, de 35 años, la madre sospechosa de haber baleado a su hija Vivian Savella, de cuatro años, en una vivienda de Houston, Texas, murió el miércoles 30 de septiembre en un hospital de la zona. Había sido trasladada allí el día anterior con una herida que la policía describió como aparentemente autoinfligida, horas después de que ambas fueran halladas con heridas de bala en el tercer piso de un domicilio del oeste de la ciudad.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston declararon muerta a la pequeña Vivian en el lugar de los hechos, el martes 29 de septiembre. Cibelle murió al día siguiente sin haber sido imputada formalmente por ningún delito.

PUBLICIDAD

Una mujer de cabello castaño sonríe junto a una niña con coletas que tiene el rostro difuminado
La hija de la cantante estadounidense Wynonna Judd posa sonriente junto a su pequeña nieta.

El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) investiga el caso como un aparente homicidio-suicidio.

La muerte de la madre de Vivian Savella y cómo avanza la investigación en Houston

Agentes del HPD llegaron a la vivienda ubicada en el 322 de Terra Reserve Place, en el oeste de la ciudad, tras recibir un reporte de disparos a las 5:46 p.m. del martes 29 de septiembre. En el tercer piso encontraron a Vivian con una herida de bala en la cara y a su madre, de 35 años, con una herida que, según la policía, parecía haberse causado ella misma.

Una mujer con gafas de sol redondas y vestimenta multicolor sonríe frente a una zona arbolada
Cibelle Savella falleció en un hospital de Houston tras sufrir una herida de bala autoinfligida, un día después de la muerte de su hija Vivian.

La mujer fue trasladada a un centro médico cercano en estado crítico. El 30 de septiembre se confirmó su muerte. La División de Homicidios del HPD lleva adelante las pesquisas, que permanecían abiertas; las autoridades no habían hecho públicos más detalles sobre las circunstancias exactas del hecho ni descartado o confirmado ninguna hipótesis de manera definitiva.

PUBLICIDAD

La audiencia de custodia que precedió al hecho

De acuerdo con información preliminar del HPD citada por Univision, Cibelle y Vivian llegaron a la vivienda luego de una audiencia de custodia celebrada esa misma mañana. La audiencia, presidida por una jueza del condado de Harris, tuvo lugar el martes a las 9:30 a.m. y concluyó con la decisión de otorgar la custodia primaria de Vivian a su padre, Aaron Savella, de 37 años, abogado de capital privado, según documentos judiciales.

La resolución también le otorgó a Aaron autoridad exclusiva sobre las decisiones relativas a la educación, atención médica y salud mental de la niña.

Cibelle, de nacionalidad brasileña, quedó con derecho a ver a su hija únicamente bajo supervisión continua de la organización Guardians of Hope, con sede en Houston, que presta servicios de visita supervisada en casos de disputas de custodia de alta conflictividad.

La jueza le prohibió hablar con Vivian en portugués salvo ante una supervisora que dominara el idioma, asistir a actividades escolares de la niña y le ordenó pagar manutención a Aaron y el 50% de gastos médicos no cubiertos por seguro, según el expediente. Los documentos no explicaban las razones específicas.

Un hombre lleva a una niña sobre sus hombros. La niña sostiene una linterna encendida frente a un cuerpo de agua al atardecer
La familia de la menor difundió un comunicado en el cual solicitó privacidad durante el duelo y reconoció las acciones del padre.

Según el abogado del padre, consultado por ABC13, la orden no especificó cómo debía realizarse el traspaso de la niña. El letrado también aclaró que, dado que la resolución acababa de dictarse, la agencia encargada de supervisar las visitas ni siquiera tenía conocimiento del caso cuando ocurrieron los disparos. Fuentes cercanas a la familia, citadas por la filial de ABC en Houston, KTRK, señalaron que Vivian debía ser entregada a su padre esa misma noche.

La familia difundió un comunicado a través de sus representantes legales el 30 de septiembre. En él, Aaron fue reconocido por haber recurrido a los tribunales para proteger a su hija y haber cumplido cada orden judicial. “Nuestra familia está devastada. No hay palabras para describir lo que nos han arrebatado”, expresó la familia. Sobre el desenlace de esa noche, la familia fue escueta: “Nunca llegó”.

Quiénes estaban en la vivienda cuando ocurrieron los disparos

El padrastro de la niña y una niñera también se encontraban en el domicilio en el momento de los disparos. Investigadores de la División de Homicidios tomaron declaración a ambos, de acuerdo con ABC7.

Otros testigos presentes en la vivienda escucharon los disparos, forzaron la entrada a la habitación de la menor y alertaron a las autoridades.

El pedido de la familia de Vivian Savella

Los allegados de Vivian aprovecharon el comunicado para pedir mayor atención pública hacia los padres que, como Aaron, recurren a la justicia para proteger a sus hijos. La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó privacidad durante el duelo.

Quienes cuenten con información útil para los investigadores pueden comunicarse con la División de Homicidios del HPD al 713-308-3600 o con Crime Stoppers al 713-222-TIPS.

Temas Relacionados

HoustonHomicidiocustodiaTexasEstados UnidosJusticiaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La familia Trump celebró en Miami los 100 años de Marie Zelnickova, abuela de Ivanka, Erik y Don Jr.

Ivanka Trump comparte fotos del cumpleaños número 100 de su abuela, que muestran cuánto se parecen los nietos de Trump

La familia Trump celebró en Miami los 100 años de Marie Zelnickova, abuela de Ivanka, Erik y Don Jr.

“¿Por qué estás nervioso?”: revelan el video de la detención de Luigi Mangione cinco días después del homicidio de Brian Thompson

La difusión del material reservado ocurre después de que el acusado admitiera los cargos federales de acoso, mientras permanece imputado por asesinato en Nueva York y espera una nueva audiencia estatal en diciembre

“¿Por qué estás nervioso?”: revelan el video de la detención de Luigi Mangione cinco días después del homicidio de Brian Thompson

Wall Street cerró la semana al alza tras un débil informe de empleo en Estados Unidos

El S&P 500 rozó su récord y el Nasdaq lideró las ganancias, luego de que las nóminas no agrícolas sumaran 29.000 puestos, muy por debajo de los 90.000 previstos por analistas

Wall Street cerró la semana al alza tras un débil informe de empleo en Estados Unidos

Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales, está inconsciente y conectada a un respirador

La paciente recibe soporte mecánico en un hospital de Nashville, donde los médicos buscan sacarla del estado crítico tras la ejecución fallida

Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales, está inconsciente y conectada a un respirador

Retiran más de 41.000 autos de una popular marca por una falla en los faros que puede aumentar el riesgo de choque

El problema está relacionado con un chip LED contaminado que podría provocar que una o varias funciones de iluminación exterior dejen de operar

Retiran más de 41.000 autos de una popular marca por una falla en los faros que puede aumentar el riesgo de choque

TECNO

Cómo funciona el robot creado por un estudiante de 17 años que usa inteligencia artificial y un líquido magnético para retirar plástico del agua

Cómo funciona el robot creado por un estudiante de 17 años que usa inteligencia artificial y un líquido magnético para retirar plástico del agua

4 pasos para liberar espacio en WhatsApp sin borrar conversaciones importantes

Sony lanza una nueva PS5 Slim: que correcciones tiene esta versión

Adolescente con parálisis aprueba exámenes finales de secundaria gracias a tecnología de seguimiento ocular

Apple limitará acceso al disco de Mac debido al riesgo de los agentes de IA

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

El hermano y doble de cuerpo de Paul Walker descartó su regreso como Brian O’Conner en la saga: “Tuvo un final hermoso”

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

Karol G lleva “Tropitour” a Miami por dos noches: estos son los horarios y detalles de sus conciertos

MUNDO

Tras la tensión con Corea del Sur por las minas fronterizas, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil balístico al mar de Japón

Tras la tensión con Corea del Sur por las minas fronterizas, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil balístico al mar de Japón

La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista”

Qué pasó con las islas artificiales de Dubái y por qué aún no finalizaron los proyectos

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia

El copiloto de FlyDubai que casi provocó un accidente aéreo tenía antecedentes de inhabilitación por posibles posiciones extremistas