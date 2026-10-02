Estados Unidos

Un exparamédico de California buscado por pornografía infantil habría fingido ahogarse para eludir la justicia

El FBI incorporó a Charles Johnathen Harris a su nómina de fugitivos tras determinar que su presunto naufragio en Suisun Bay, ocurrido días antes de una audiencia judicial, pudo ser una maniobra deliberada

Un hombre con cabello castaño corto, bigote y camiseta negra posa de frente ante una pared de bloques
El FBI incorporó a Charles Johnathen Harris a la lista de personas más buscadas por sospechas de haber simulado su muerte (FBI)
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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) incorporó el martes 29 de septiembre a Charles Johnathen Harris a su lista de personas más buscadas, según informó ABC7 News. El exbombero y paramédico del condado de Alameda, en California, desapareció en 2023 después de ser acusado de poseer material de abuso sexual infantil. Las autoridades creen que simuló su propia muerte con el objetivo de eludir a la justicia federal.

Harris, de 46 años, fue imputado por un gran jurado federal el 2 de marzo de 2023 por posesión de material de abuso sexual infantil, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

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El 7 de marzo de 2023 se entregó a las autoridades e hizo su primera comparecencia ante el tribunal. La causa se inició luego de que el DOJ recibiera un aviso del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).

Según el DOJ, la acusación sostiene que el exfuncionario subió imágenes de abuso sexual infantil a la plataforma de mensajería Kik. También habría realizado esas cargas mientras se encontraba de servicio en las estaciones de bomberos del condado.

Liberado bajo fianza, desapareció 15 días antes de su audiencia

Tras entregarse a las autoridades, Harris fue puesto en libertad bajo una fianza no garantizada de USD 100.000, con la condición de que su acceso a internet quedara restringido. Su próxima comparecencia ante el tribunal federal de Oakland, California, estaba fijada para el 19 de abril de 2023. Sin embargo, el acusado Harris no se presentó.

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Retrato de un hombre sonriente con camisa de cuadros sobre un fondo azul claro
La acusación indica que el exbombero difundió imágenes ilícitas en la red Kik mientras cumplía servicio en Alameda (FBI)

El 4 de abril, cuando faltaban 15 días para la audiencia, su hermano alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos. Los dos habían salido durante la noche a pescar en las aguas de Suisun Bay, cerca de Dutton Island, a unos 53 kilómetros (33 millas) al norte de Berkeley, y la embarcación en la que navegaban presuntamente había volcado.

Según el relato que el hermano ofreció a las autoridades, esa madrugada un residente ribereño recibió en su muelle a un hombre que llegó nadando y dijo que su bote se había hundido alrededor de las 23 horas.

El hermano aseguró que había permanecido ocho horas en el agua mientras buscaba a Harris. Durante los dos días que siguieron, helicópteros y embarcaciones de rescate rastrillaron la zona, pero no obtuvieron resultados. El cuerpo de Harris nunca fue hallado.

Búsqueda federal

El martes 29 de septiembre, el FBI afirmó que las circunstancias que rodearon ese episodio requieren un nuevo examen, incluida la posibilidad de que la muerte de Harris haya sido simulada, según consta en la ficha de buscado.

Un afiche digital con el logo del FBI, dos fotografías de un hombre, el nombre Charles Johnathen Harris y texto descriptivo
Los delitos que se le imputan a Charles Johnathen Harris conllevan una pena de hasta 20 años de prisión federal (FBI)

La agencia indicó que tomó la decisión de reabrir el caso después de que surgieran nuevas pistas durante la investigación. Entre los indicios que motivaron esa decisión, mencionó los testimonios de personas que aseguran haber visto a Harris con vida.

Harris enfrenta hasta 20 años de prisión

Los cargos por los que fue acusado conllevaban una pena máxima de 20 años de prisión federal y una multa de USD 250.000. El Departamento de Bomberos del Condado de Alameda confirmó que Harris era empleado de esa institución, aunque indicó que no contaba con información adicional acerca del caso.

Las autoridades describieron al hombre como una persona que presentaba cicatrices leves provocadas por quemaduras en las manos. También indicaron que era conocido por los alias “Chuck Harris” y “Charlie Harris”.

El FBI instó a cualquier persona que tuviera información sobre el paradero del hombre a que se comunicara con la oficina local del organismo en San Francisco, al número 415-553-7400, o a que enviara una pista por medio del portal tips.fbi.gov.

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