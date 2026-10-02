El Ayuntamiento de Minneapolis aprueba control humano obligatorio para taxis autónomos

El Concejo Municipal de Minneapolis aprobó una ordenanza que exige la presencia de un supervisor humano en taxis autónomos (REUTERS/Mike Blake)

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El Concejo Municipal de Minneapolis aprobó una ordenanza que obligaría a incorporar un supervisor humano en cada viaje de taxi autónomo que circule por la ciudad. La medida, que obtuvo siete votos a favor y seis en contra, enfrenta el anuncio de veto del alcalde Jacob Frey y podría abrir una disputa política sobre el futuro de los vehículos sin conductor.

La propuesta, denominada Workers Drive Minneapolis, surgió después de la llegada de vehículos autónomos de Waymo a la ciudad en noviembre de 2025. Sus defensores sostienen que la regulación busca evitar riesgos de seguridad y proteger los puestos laborales de miles de conductores que trabajan en plataformas de transporte.

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El supervisor exigido por la norma tendría que contar con licencia de conducir y ocupar el asiento del conductor durante todos los trayectos realizados por los vehículos automatizados. Si la disposición entra en vigor, los taxis autónomos no podrían operar sin una persona habilitada dentro del automóvil.

CBS Minnesota informó que el Concejo prevé que la ordenanza comience a aplicarse en el otoño de 2027. Sin embargo, el veto anticipado por Frey obligará a los concejales a reunir una mayoría más amplia si quieren sostener el texto.

La ordenanza fue aprobada por un margen de un voto

La concejal Robin Wonsley defendió la medida como un mecanismo para proteger la seguridad vial y los empleos de conductores inmigrantes

La líder de la minoría en el Concejo Municipal, Robin Wonsley, defendió la iniciativa al asociarla con la seguridad vial y el empleo de los conductores inmigrantes. “Workers Drive Minneapolis trata de la seguridad pública y de proteger a los trabajadores inmigrantes para que no pierdan sus empleos a causa de la automatización”, afirmó la concejal, de acuerdo con declaraciones recogidas por CBS Minnesota.

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Wonsley aseguró además que los conductores de plataformas y sus familias forman parte de la vida económica y social de la ciudad. “Los conductores de transporte por aplicación y sus familias están comprometidos con nuestra ciudad y nuestras comunidades. Las grandes compañías tecnológicas no lo están”, sostuvo.

Los ediles que respaldaron el proyecto consideran que la presencia de una persona al volante permitiría responder ante imprevistos y reduciría el impacto de la automatización sobre quienes dependen de los servicios de transporte para obtener ingresos. La votación dejó expuesta una división estrecha dentro del Concejo sobre la forma en que Minneapolis debe regular esta tecnología.

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Waymo considera que el requisito equivale a prohibir los taxis autónomos

La empresa Waymo afirmó que la exigencia de un supervisor en el vehículo representa una prohibición de facto de los taxis autónomos (REUTERS)

La empresa Waymo cuestionó previamente el proyecto y manifestó que la exigencia de un supervisor humano convertiría la ordenanza en “una prohibición de facto de los vehículos autónomos”. La compañía indicó que busca colaborar con las autoridades locales para atender cuestiones de seguridad y movilidad en Minneapolis.

La firma también señaló que no existe una norma equivalente en las otras 15 ciudades donde ya opera. Su posición apunta a que obligar a una persona a ocupar el asiento del conductor elimina, en la práctica, la característica central de los taxis sin conductor.

La compañía no realizó comentarios sobre el argumento laboral planteado por los defensores de la ordenanza, señaló CBS Minnesota. El debate, por tanto, quedó concentrado en dos ejes: el control público sobre la seguridad de los viajes y el efecto de la automatización sobre el empleo de los conductores.

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Jacob Frey anticipó un veto y el Concejo necesitará nueve votos

El alcalde Jacob Frey anticipó que vetará la norma para mantener la ciudad abierta a las nuevas tecnologías de movilidad

El alcalde Jacob Frey anunció que vetará la medida aprobada por el Concejo. “Exigir un conductor dentro de un automóvil sin conductor no tiene sentido”, expresó el jefe comunal, según el medio local.

Frey afirmó que Minneapolis debe mantenerse abierta a las nuevas tecnologías y a distintas alternativas de movilidad. “La regulación reflexiva en materia de seguridad es necesaria, pero no mediante una prohibición encubierta”, aseguró al explicar su postura.

Para dejar sin efecto el veto, el Concejo Municipal deberá alcanzar nueve votos, dos más que los obtenidos durante la aprobación inicial. Ese requisito plantea un obstáculo para los impulsores de la ordenanza, dado que el texto salió adelante por una diferencia mínima.

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El desacuerdo local se produce después de que los legisladores de Minnesota no lograran aprobar, durante la sesión legislativa de primavera, una ley estatal sobre vehículos autónomos. Con ese vacío normativo, la disputa por los taxis sin conductor continúa en el ámbito municipal.