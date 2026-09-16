La gobernadora de Massachusetts presenta un plan para mejorar la atención médica posparto tras el caso Lindsay Clancy

La gobernadora de Massachusetts busca garantizar visitas de enfermeras a 68.000 familias con recién nacidos

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La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, anunció el martes un plan para ofrecer visitas domiciliarias gratuitas de enfermeras a todas las familias con recién nacidos en el estado, junto con nuevas inversiones en salud mental posparto. La propuesta, presentada en el hospital Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, llegó días después de que un jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime en el juicio contra Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos en 2023.

Healey pidió a los legisladores estatales que aprueben una asignación de USD 2 millones para extender el programa de visitas a las aproximadamente 68.000 familias que reciben un bebé cada año en Massachusetts. La participación sería voluntaria. “A cada mamá que ha luchado con su salud mental antes, durante o después del embarazo, quiero que sepa que la vemos — yo la veo”, declaró la gobernadora, según recogió Associated Press.

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Healey propone visitas gratuitas de enfermeras para nuevas madres en Massachusetts

El programa contempla que una enfermera visite el hogar de los nuevos padres para responder preguntas sobre alimentación, sueño y cuidados del recién nacido. Además, la profesional evaluaría la salud posparto de la madre y aplicaría controles para detectar depresión u otros problemas de salud mental.

La propuesta de Healey pide USD 2 millones para ampliar el programa a unas 68.000 familias que reciben un bebé cada año en Massachusetts. (Boston 25 News)

La iniciativa representaría la primera inversión estatal en un programa de financiamiento federal que, hasta ahora, solo llega a unas 3.000 familias por año en el estado. La brecha entre la cobertura actual y las más de 68.000 familias que tienen un bebé anualmente ilustra la escala del problema que Healey busca atender.

La gobernadora también propuso destinar USD 250.000 al Massachusetts Child Psychiatry Access Program for Moms (Programa de Acceso a Psiquiatría Infantil de Massachusetts para Madres) y ordenó al Departamento de Salud Pública de Massachusetts que actualice las normas estatales sobre controles de salud mental perinatal, tanto durante el embarazo como después del parto.

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El contexto judicial: el juicio de Lindsay Clancy y la psicosis posparto

El anuncio de Healey se produjo en el marco del caso judicial de Clancy, enfermera de Massachusetts cuyo juicio concluyó sin veredicto cuando el jurado no logró ponerse de acuerdo. Ambas partes coincidieron en que la mujer mató a sus tres hijos en 2023 y luego intentó quitarse la vida al arrojarse desde una ventana del segundo piso de su casa. Como consecuencia de esa caída, quedó paralizada de la cintura hacia abajo.

Massachusetts solo alcanza hoy a unas 3.000 familias por año con el programa federal que Healey busca complementar con inversión estatal. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La defensa alegó que Clancy no era penalmente responsable por psicosis posparto sin tratar, que puede causar alucinaciones, delirios y desconexión de la realidad. La fiscalía sostuvo que Clancy sabía que sus actos eran incorrectos y debía ser culpable. El tribunal anuló el juicio por falta de veredicto unánime.

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La salud mental, principal causa de muerte materna en Massachusetts entre 2019 y 2024

Los datos del comité estatal de revisión de mortalidad materna revelan la magnitud del problema que impulsa la propuesta de Healey. Según ese organismo, los trastornos mentales, incluido el consumo problemático de sustancias, fueron la principal causa subyacente de muerte entre mujeres embarazadas y madres recientes en Massachusetts entre 2019 y 2024, con una representación del 38% de los casos.

La gobernadora también propuso destinar USD 250.000 al Massachusetts Child Psychiatry Access Program for Moms y actualizar las normas sobre controles de salud mental perinatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comité también concluyó que el 85% de esas muertes era prevenible y que más de la mitad ocurrió entre siete días y un año después del parto, una ventana en la que el seguimiento médico suele ser escaso. “Para las nuevas madres, puede ser agotador, aislante y abrumador”, señaló Healey, según AP.

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Massachusetts amplía su histórico liderazgo en acceso a la salud

La gobernadora ya tiene antecedentes en esta área. En 2024, Healey promulgó una ley de salud materna que amplió el acceso a doulas, parteras y centros de parto, y obligó a las aseguradoras a cubrir controles de depresión posparto. “Necesitamos hablar de esto con más apertura”, afirmó la mandataria demócrata en declaraciones a AP.

Massachusetts tiene una larga tradición como referente nacional en cobertura sanitaria: su ley de salud de 2006, orientada a lograr una cobertura casi universal, sirvió de modelo para partes centrales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible federal. Sin embargo, las brechas en la atención materna persisten, y el nuevo paquete de Healey apunta a cerrar una de las más críticas.

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