Retiran más de 77.000 latas de una popular bebida gaseosa por un error de etiquetado que ocultaba azúcar

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos clasificó la medida dentro de la categoría de riesgo Clase II. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 77.000 latas de 7UP Tropical fueron retiradas en Utah después de que se detectó que algunas unidades rotuladas como “Zero Sugar” contenían la versión con azúcar de la bebida. El retiro voluntario, iniciado el 20 de agosto de 2026 por Admiral Beverage Corporation, abarca 3.240 cajas de 12 unidades, un total de 77.760 latas. La medida afecta a consumidores que adquirieron el producto en Utah, en particular a quienes controlan la ingesta de azúcar por indicación médica, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La FDA clasificó el caso como retiro Clase II el 29 de septiembre de 2026. Esa categoría se aplica cuando el uso o la exposición a un producto puede causar efectos temporales o médicamente reversibles, o cuando la posibilidad de consecuencias graves es remota. El organismo federal indicó que el motivo del retiro es la posibilidad de azúcar no declarada en latas identificadas como una alternativa sin azúcar, de acuerdo con el Enforcement Report de la FDA, Event ID 99735.

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El caso se originó por una diferencia entre el contenido real de ciertas latas y la información impresa en su etiqueta. Los paquetes externos se comercializaron como 7UP Tropical, pero algunas de las latas en su interior fueron rotuladas como “7UP Tropical Zero Sugar” pese a contener gaseosa con azúcar. La FDA no informó contaminación, presencia de objetos extraños ni otro problema de seguridad alimentaria distinto del etiquetado incorrecto, según el registro oficial del retiro.

Qué latas de 7UP Tropical fueron retiradas en Utah

El retiro comprende una presentación de 7UP Tropical en latas de 12 onzas, equivalentes a unos 355 mililitros, agrupadas en paquetes de 12 unidades. La descripción del producto incluida en el expediente federal señala que se trata de una bebida estable a temperatura ambiente, identificada con el código UPC 0 78000 03798 2. La fabricación figura vinculada a Dr Pepper/Seven Up, Inc., con dirección en Frisco, Texas, mientras que Admiral Beverage Corporation aparece como la compañía que inició el retiro, según la FDA.

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La acción alcanza 3.240 paquetes, cada uno con 12 latas. La multiplicación equivale a 38.880 onzas de producto por caja y a 77.760 envases individuales afectados. La distribución se limitó a Utah, de acuerdo con el campo “Distribution Pattern” de la ficha oficial. La FDA no informó que el producto hubiera sido enviado a otros estados ni detalló qué cadenas comerciales, distribuidores o establecimientos recibieron las unidades alcanzadas.

La empresa responsable del retiro figura con domicilio en 2751 N 1000 W, Pleasant View, Utah. El informe indica que Admiral Beverage realizó una notificación inicial a los destinatarios mediante correo electrónico. La información oficial no precisa cuándo se enviaron esos avisos, cuántos comercios recibieron la comunicación ni cuántas cajas fueron recuperadas hasta el momento, según el Enforcement Report de la FDA.

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El problema se originó por un error de etiquetado en envases rotulados como versión sin azúcar que contenían la bebida regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar el lote de 7UP Tropical con azúcar no declarada

Los consumidores que compraron 7UP Tropical en Utah pueden verificar tres datos impresos en el producto o en el embalaje. La FDA identificó un código de lote, una fecha de consumo preferente y un código universal de producto asociados con la totalidad de las cajas incluidas en el retiro. Esos elementos permiten diferenciar los artículos afectados de otras presentaciones de la misma marca, según el expediente 99735 de la FDA.

Los datos a revisar son los siguientes:

Código UPC: 0 78000 03798 2

Código de lote: UT06176

Fecha de consumo preferente: 17 de marzo de 2027

Presentación: latas de 12 onzas en paquetes de 12

Área de distribución declarada: Utah

La descripción oficial establece que el envase externo corresponde a 7UP Tropical, mientras que el error aparece en algunas latas individuales identificadas como “7UP Tropical Zero Sugar”. El contenido de esos envases era la formulación con azúcar. La precisión es relevante porque el retiro no se refiere, de forma general, a todos los productos 7UP Tropical ni a todos los artículos de la marca que se comercializan en Estados Unidos, de acuerdo con la FDA.

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El motivo oficial figura como “undeclared sugar”, expresión que se traduce como azúcar no declarada. En este caso, el problema no deriva de que el azúcar estuviera ausente de la bebida, sino de que el rótulo de ciertas latas indicaba que se trataba de un producto sin azúcar cuando contenían la versión regular. La FDA no publicó una cifra sobre los gramos de azúcar presentes en cada lata involucrada, según el registro del retiro alimentario.

Por qué la FDA clasificó el retiro de 7UP como Clase II

La clasificación Clase II indica el nivel de riesgo que la FDA atribuye a un retiro. La agencia explica que esta categoría corresponde a situaciones en las que la exposición a un producto puede causar consecuencias adversas transitorias o médicamente reversibles, o cuando la posibilidad de efectos graves resulta remota. El organismo clasifica los retiros como Clase I, Clase II o Clase III para expresar el grado relativo de riesgo sanitario, según las definiciones oficiales de la FDA sobre retiros.

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La clasificación fue asignada el 29 de septiembre, más de un mes después del inicio de la medida. La ficha consigna como fecha de comienzo el 20 de agosto de 2026. La diferencia entre ambos momentos responde al proceso de evaluación de la autoridad, que puede recibir información de la compañía antes de fijar una categoría de riesgo. La FDA señala que, en muchos casos, establece la clasificación después de que la empresa presenta los elementos requeridos para evaluar el impacto potencial sobre la salud pública, de acuerdo con el Enforcement Report Information and Definitions.

El retiro Clase II no representa una prohibición general de la marca 7UP ni de la variedad Tropical. La medida está delimitada por el lote UT06176, el UPC consignado y la fecha de consumo preferente del 17 de marzo de 2027. También se limita a la distribución declarada en Utah. El alcance de la acción podría modificarse si la FDA actualiza el registro, pero la ficha disponible mantiene esos parámetros, según la FDA.

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La fabricación de la bebida figura vinculada a la firma Dr Pepper/Seven Up en Texas mientras que una distribuidora local gestionó el retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué informó la FDA sobre el estado del retiro y los comercios afectados

El expediente figura con estado “Ongoing”, por lo que el proceso de retiro continúa abierto. La ficha no registra una fecha de terminación y utiliza la referencia “N/A”, correspondiente a información no disponible. Esto significa que la autoridad no había informado, al momento de la última actualización disponible, el cierre formal de la medida ni la finalización de las acciones de recuperación del producto, de acuerdo con la FDA.

La agencia tampoco emitió un comunicado de prensa específico sobre el caso. El campo “Press Release URL(s)” del informe señala que no se publicó una comunicación de ese tipo. La ausencia de un comunicado no elimina la validez del retiro, ya que el expediente forma parte de los reportes de cumplimiento que la FDA monitorea sobre productos alimenticios retirados del mercado, según el Enforcement Report de la FDA.

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Tampoco hay información oficial sobre denuncias de consumidores, consultas médicas o reacciones adversas vinculadas con las latas alcanzadas. La ficha no incluye datos sobre incidentes de salud ni atribuye la medida a un caso concreto comunicado por clientes. Por ese motivo, no corresponde afirmar que hubo o que no hubo efectos entre quienes consumieron el producto, ya que la autoridad no aportó esa información, de acuerdo con el registro federal.

La causa del retiro se limita al error de rotulado. La FDA no menciona contaminantes, alérgenos no declarados distintos del azúcar, fallas de sellado o alteraciones en el envase. El producto contiene una bebida con azúcar que fue colocada en latas cuya presentación indicaba una fórmula sin azúcar. Esa diferencia puede incidir en las decisiones de consumo de personas que siguen dietas específicas o tratamientos que requieren control de glucosa, según la FDA.

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Qué deben revisar los consumidores que compraron 7UP Tropical

Las personas que hayan adquirido paquetes de 7UP Tropical en Utah deben comprobar si el producto coincide con el UPC 0 78000 03798 2, el lote UT06176 y la fecha de consumo preferente del 17 de marzo de 2027. La identificación de esos códigos permite establecer si el paquete está comprendido por el retiro iniciado por Admiral Beverage, según el Event ID 99735 de la FDA.

La información oficial disponible no incorpora instrucciones específicas sobre devolución, reembolso, descarte o contacto con un número de atención al cliente. La FDA registró que la empresa notificó a los destinatarios por correo electrónico, pero no difundió el contenido de ese mensaje ni una lista de comercios que deban retirar el producto de las góndolas. Cualquier actualización sobre esos aspectos deberá surgir de la compañía o de una modificación posterior del expediente federal, de acuerdo con la FDA.

El retiro seguirá bajo seguimiento mientras conserve el estado “Ongoing”. Para los consumidores, el dato central es que la medida se limita a un lote determinado distribuido en Utah y que el problema informado corresponde a una etiqueta “Zero Sugar” aplicada a latas con bebida azucarada. La FDA podrá actualizar la información si se modifica el alcance territorial, se suma una fecha de cierre o se incorporan medidas adicionales, según el registro oficial del retiro.