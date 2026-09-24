Nueva York demanda a la plataforma de predicción Polymarket por operar apuestas sin licencia estatal

La presentación judicial señala que la aplicación permite la participación de usuarios de entre 18 y 20 años en un estado que prohíbe las apuestas deportivas para menores de 21 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).

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Nueva York demandó este jueves a Polymarket por presuntamente operar un negocio de apuestas sin licencia y solicitó a un tribunal que le prohíba continuar con la actividad dentro del estado, además de imponerle sanciones económicas y ordenar la restitución de fondos a los usuarios.

La acción fue presentada por la fiscal general estatal, Letitia James, ante un tribunal de Manhattan. La demanda contra Polymarket se suma a otras iniciativas impulsadas este año por la fiscalía contra Kalshi, Coinbase Financial Markets y Gemini Titan, detalló Reuters.

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó en una declaración difundida tras la presentación judicial: “Al operar un negocio de apuestas sin licencia, Polymarket no solo ha violado a sabiendas la ley estatal, sino que ha puesto en riesgo a los neoyorquinos, especialmente a los menores de edad, que son los más vulnerables a la ludopatía”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Polymarket por operar un negocio de apuestas sin licencia estatal (REUTERS/Jeenah Moon).

La fiscalía y Polymarket difieren sobre la regulación de los contratos de eventos

La plataforma sostiene que su modelo difiere del de una casa de apuestas tradicional porque los usuarios negocian entre sí “contratos de eventos” vinculados al resultado probable de un acontecimiento, de forma similar a un mercado financiero, reportaron Associated Press y EFE.

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Los precios se determinan a partir de esas operaciones y las empresas cobran una comisión por cada transacción. Las plataformas permiten operar sobre eventos deportivos, elecciones, condiciones meteorológicas y otros acontecimientos.

Polymarket argumenta que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) tiene jurisdicción federal sobre sus productos y que los estados no pueden regularlos como apuestas.

La propia CFTC se ha opuesto a la intervención estatal en este ámbito. No obstante, a fines de agosto, un tribunal federal de apelaciones concluyó que los estados tienen autoridad para regular los mercados de predicciones, informó EFE.

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En consecuencia, la demanda de Nueva York alega que esta modalidad constituye juego de azar según la legislación estatal, ya que sus resultados son inciertos y escapan al control de quienes apuestan o dependen del azar.

Según la presentación, la compañía no tiene una licencia de la Comisión de Juegos del Estado y habría evadido el pago de impuestos que sí abonan los casinos y las plataformas autorizadas de apuestas deportivas móviles, indicó ABC News.

Esos recursos financian escuelas públicas, programas deportivos para jóvenes de bajos ingresos y servicios de educación y tratamiento de la ludopatía.

Nueva York prohíbe las apuestas en partidos de equipos universitarios y las apuestas deportivas para menores de 21 años. Al respecto, la acusación señala que la aplicación está disponible para usuarios de entre 18 y 20 años.

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La fiscalía también sostiene que estas prácticas ponen en riesgo la salud financiera, emocional y física de las personas, precisó Reuters.

La empresa argumenta que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos posee la jurisdicción federal sobre sus productos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).

La empresa anticipó que impugnará la demanda

De acuerdo con ABC News, el director jurídico de Polymarket, Neal Kumar, anunció que la empresa enfrentará el caso: “Polymarket se fundó en un pequeño apartamento de Nueva York y ahora cuenta con más de 350 empleados, lo que demuestra por qué la gente y las empresas vienen aquí a triunfar. Creemos en Nueva York y nos quedamos”.

Kumar cuestionó la decisión de la fiscalía: “Si bien la decisión de la fiscal general de copiar y pegar una demanda reciclada es decepcionante, lucharemos por nuestros usuarios”.

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“Siempre que la oficina de la fiscal general quiera visitarnos, nuestra puerta estará abierta para conversar sobre cómo protegemos a los consumidores y ofrecemos mercados justos, transparentes y legales”, aseguró.