Estados Unidos

Por qué algunos hogares en California recibirán el crédito eléctrico en octubre y qué hacer si el descuento de USD 75 no apareció todavía

El estado repartió USD 886 millones entre los clientes de las tres grandes distribuidoras en agosto y septiembre, pero no todos los hogares californianos recibieron el crédito en los mismos meses

Un hombre caucásico de mediana edad, con barba y camisa vaquera azul, mira con preocupación una factura de electricidad. La luz natural ilumina su rostro.
Millones de hogares en California recibieron este verano un descuento automático de 75 dólares en su factura eléctrica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Millones de hogares en California recibieron durante el verano un descuento de USD 75 en su factura de electricidad. El crédito llega solo: aparece en el estado de cuenta sin que el usuario haga nada.

El beneficio alcanza a los clientes residenciales de PG&E, Southern California Edison (SCE) y San Diego Gas & Electric (SDG&E), las tres grandes distribuidoras eléctricas del estado.

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El gobernador Gavin Newsom lo anunció el 22 de septiembre durante la Semana del Clima en Nueva York. En total, el programa devuelve USD 886 millones a los hogares californianos este año, según informó el New York Post.

El crédito se repartió en agosto y septiembre; si no aparece, hay que actuar

El crédito beneficia a los clientes residenciales de las distribuidoras PG&E, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric (REUTERS/Carlos Barria)
El crédito beneficia a los clientes residenciales de las distribuidoras PG&E, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric (REUTERS/Carlos Barria)

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) distribuyó el beneficio en dos pagos durante agosto y septiembre, los meses de mayor consumo por el calor. Los montos varían según la distribuidora: USD 36,18 para los clientes de PG&E, USD 36 para los de SCE y USD 49,36 para los de SDG&E, de acuerdo con el cronograma oficial de la CPUC.

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Si el crédito no figura en ninguna de esas dos facturas, el cliente debe comunicarse con su distribuidora —PG&E, SCE o SDG&E— para verificar si reúne las condiciones de elegibilidad y confirmar si el beneficio fue aplicado.

Las distribuidoras pequeñas reparten el crédito en octubre y noviembre

Los clientes de distribuidoras menores —Bear Valley, Liberty y Pacific Power— no están incluidos en el esquema de agosto y septiembre. Este año recibieron el crédito en abril y lo harán en noviembre; a partir de 2027, el calendario cambia a octubre y noviembre, según la CPUC.

Antes de 2026, el crédito para las grandes distribuidoras también se entregaba en primavera y otoño. La CPUC modificó el calendario este año para que el alivio llegue en el período de facturas más altas.

Cómo se financia el descuento

El gobernador Gavin Newsom anunció la devolución total de 886 millones de dólares a los usuarios durante la Semana del Clima (REUTERS/Carlos Barría)
El gobernador Gavin Newsom anunció la devolución total de 886 millones de dólares a los usuarios durante la Semana del Clima (REUTERS/Carlos Barría)

El crédito proviene del programa Cap-and-Invest, administrado por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB). Bajo ese esquema, las empresas que emiten grandes volúmenes de contaminantes climáticos deben comprar permisos de emisión. Una parte de esos fondos se devuelve a los usuarios residenciales como crédito en la factura.

“California está haciendo que los contaminadores paguen y devolviendo ese dinero a millones de hogares cuando las facturas de verano están en su punto más alto”, sostuvo Newsom en un comunicado recogido por el New York Post.

California tiene los precios de electricidad más altos del país

El crédito llega en un contexto de tarifas récord. Un análisis del Instituto de Investigación de Energía (IER) y Always on Energy Research determinó que California tiene los precios de electricidad más altos de cualquier estado del país. En 2025, el costo promedio fue de 27,63 centavos por kilovatio hora (kWh), un 103% por encima del promedio nacional de 13,63 centavos.

Primer plano de manos sosteniendo un recibo de energía eléctrica con la etiqueta "Electric Bill", mientras un dedo apunta a una sección de cifras.
Las tarifas eléctricas residenciales de las principales empresas estatales registraron incrementos de hasta un 101 por ciento durante la última década (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La trayectoria que siguió el estado resulta alarmante: desde 2018, el precio minorista promedio de la electricidad aumentó 11,05 centavos por kWh, lo que representa el mayor incremento absoluto entre todos los estados”, señaló el informe, según consignó el New York Post. Durante ese mismo período, California dejó de ocupar el séptimo lugar entre los estados más caros y pasó a ser el segundo.

Según un informe de la Oficina de Defensores Públicos, brazo independiente de la CPUC, las tarifas residenciales escalaron un 97% en la última década para los clientes de SDG&E, un 101% para los de SCE y un 69% para los de PG&E, de acuerdo con lo publicado por el San Diego Union-Tribune. Solo Hawái supera a California en precio por kilovatio hora, con un promedio de 35,72 centavos en 2025.

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