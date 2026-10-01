Georgia registra 21 casos de sarampión en el año tras detectar cinco contagios en una familia

Georgia registró 21 casos de sarampión en 2026 tras confirmar cinco contagios en una misma familia del condado de Jasper (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Georgia confirmó cinco nuevos casos de sarampión vinculados a una misma familia del condado de Jasper, con lo que el estado elevó a 21 el total registrado en 2026. La cifra representa el mayor número de contagios notificados en la última década, de acuerdo con información del Departamento de Salud Pública de Georgia (DPH) recogida por CBS News.

Los nuevos diagnósticos corresponden a hermanos que no estaban vacunados o tenían un esquema de inmunización incompleto. Al menos uno de ellos había viajado recientemente fuera del estado, un antecedente que las autoridades sanitarias identificaron durante la investigación epidemiológica.

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El DPH informó que busca determinar quiénes pudieron haber estado expuestos al virus tras el contacto con los cinco pacientes. La dependencia pidió a quienes presenten síntomas o crean haber tenido exposición que se comuniquen primero con un profesional de salud, antes de asistir a un consultorio, hospital o clínica.

Georgia supera los registros de sarampión de los últimos diez años

El total acumulado de casos en el estado superó la cifra máxima de la última década que se registró en 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los cinco contagios incorporados al recuento, Georgia acumula 21 casos confirmados de sarampión en 2026. El dato supera los 18 reportados en 2019, que hasta ahora era el registro más alto de la última década, señaló el DPH a CBS News.

El estado había confirmado 10 casos en 2025, de modo que el total actual duplica el de todo el año pasado. Las autoridades no detallaron la edad de los integrantes de la familia ni precisaron los lugares que pudieron haber visitado mientras eran contagiosos.

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La investigación en el condado de Jasper se desarrolla de forma separada del brote detectado previamente en una guardería del condado de Cobb. El primer caso asociado a ese foco fue confirmado el 18 de agosto y, hacia mediados de septiembre, la cantidad de contagios vinculados había ascendido a 10, según la cobertura del medio estadounidense.

El DPH sostuvo que no existe relación entre ambos grupos de casos. La distinción resulta relevante para el rastreo de contactos, ya que los equipos de salud pública deben establecer las cadenas de transmisión y notificar a las personas que podrían requerir seguimiento médico.

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Los casos en Estados Unidos ya superan el total de 2025

Estados Unidos contabilizó más de tres mil contagios de sarampión en el año y tres muertes en Pensilvania (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento registrado en Georgia ocurre mientras Estados Unidos reportaba 3.659 casos de sarampión hasta el 25 de septiembre, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por CBS News. La mayoría de los pacientes tenía 19 años o menos.

Esa cifra equivale a cerca de 1.400 contagios más que el total informado durante todo 2025. Además, tres personas murieron por sarampión en Pensilvania, indicó el medio al citar los registros sanitarios disponibles.

El sarampión es una infección viral altamente contagiosa que se transmite por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda. Los CDC explicaron que el virus puede permanecer en el ambiente o sobre superficies durante un máximo de dos horas después de que la persona infectada haya abandonado una habitación.

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Los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición, aunque el período puede extenderse hasta 21 días. Entre las señales iniciales figuran fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos con lagrimeo. Después puede surgir una erupción de pequeñas manchas rojas, que comienza en la cabeza y se propaga al resto del cuerpo.

La vacunación reduce el riesgo de transmisión del virus

La aplicación de dos dosis de la vacuna triple viral eleva la protección contra el virus hasta un 98 por ciento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Georgia recordaron que una dosis de la vacuna triple viral, conocida como MMR por sus siglas en inglés, genera inmunidad contra sarampión, paperas y rubéola en más del 95 % de quienes la reciben. Una segunda aplicación incrementa la protección hasta alrededor del 98 %, indicaron los CDC.

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El organismo recomienda que los niños reciban la primera dosis entre los 12 y los 15 meses de edad, y la segunda entre los cuatro y los seis años. Para bebés de entre seis y 11 meses que viajen al exterior, la recomendación es una dosis previa al viaje y dos aplicaciones adicionales después del primer cumpleaños.

El DPH pidió a cualquier persona con síntomas compatibles con sarampión que llame de inmediato a su proveedor de salud y avise sobre su situación antes de presentarse en un centro médico. Los profesionales que sospechen un caso deben comunicarlo sin demora a las autoridades de salud pública, agregó la dependencia.

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