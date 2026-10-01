Una llamada por ruidos, un golpe sin aviso y cinco disparos: comenzó el juicio contra un exagente por la muerte del aviador Roger Fortson

Las imágenes muestran a Fortson con el cañón del arma dirigido hacia el piso y el brazo izquierdo levantado con la palma abierta. Duran disparó dentro de los dos segundos siguientes (Okaloosa County Sheriff's Office)

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La fiscalía sostiene que un policía mató a un soldado dentro de su propio hogar. Esa es la acusación que un jurado de Okaloosa, Florida, debe resolver.

Eddie Duran, exagente adjunto del sheriff, disparó cinco veces contra Roger Fortson —aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 23 años— la noche del 3 de mayo de 2024, cuando el joven abrió la puerta de su apartamento en Fort Walton Beach con un arma legal en la mano derecha, el cañón apuntando al piso y el brazo izquierdo levantado.

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El caso tensiona uno de los debates más persistentes en Estados Unidos: el uso de la fuerza letal por parte de la policía y los límites del derecho a la autodefensa dentro del propio hogar.

La investigación interna de la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa ya había concluido que la acción de Duran “no fue objetivamente razonable”, según consignó el Pensacola News Journal.

Un soldado de la Fuerza Aérea murió baleado en la puerta de su propio hogar. Dos años después, el hombre que apretó el gatillo se sienta frente a un jurado (REUTERS/Elijah Nouvelage)

Lo que muestra el video de la cámara corporal

De acuerdo con el video de la cámara corporal de Duran, publicado por la Oficina del Sheriff, el aviador abrió la puerta con su pistola —de tenencia legal— en la mano derecha, con el brazo extendido hacia abajo y el cañón apuntando al piso.

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Duran disparó a los pocos segundos de que la puerta se abriera, según informó WEAR TV.

Los proyectiles impactaron a Fortson en el pecho, el antebrazo y la mano. Murió a causa de las heridas.

En su descargo ante la investigación interna, Duran sostuvo que vio a Fortson armado, que el joven dio un paso hacia él y que tenía una expresión de agresión en el rostro.

El aviador llevaba el arma consigo por temor a lo que pudiera haber del otro lado de la puerta, no como gesto de amenaza, según sostuvo la fiscalía (Okaloosa County Sheriff's Office/via ReutersTV/Handout via REUTERS)

El testimonio de la única persona que estaba con Fortson esa noche

Tytiana Hendrix, novia del aviador, fue una de las nueve personas que declararon el primer día de testimonio. Confirmó que estaba en FaceTime con Fortson cuando comenzaron los golpes en la puerta.

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“No estábamos discutiendo”, aseguró ante el tribunal, según FOX10. Fortson preguntó quién era tras el primer golpe, pero no obtuvo respuesta.

Tras un tercer golpe, Fortson le dijo que iba a buscar su arma porque no sabía quién podía estar del otro lado, dejó el teléfono apoyado y fue a la puerta. Hendrix escuchó el disparo segundos después.

“Ya estaba en el suelo cuando el agente le gritó que soltara el arma. Roger dijo que no podía respirar”, declaró, según reprodujo WKRG. “No tenía el arma, y escuché al agente gritarle que la soltara, pero él ya no la tenía”, agregó.

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Hendrix testificó que Fortson no discutía con nadie esa noche: jugaba videojuegos y conversaba con ella cuando comenzaron los golpes en la puerta (@Okaloosa Court TV)

Dos versiones irreconciliables frente al jurado

El punto central del juicio es si el aviador conocía o no la presencia policial antes de abrir la puerta.

Mark Alderman, fiscal auxiliar a cargo de la acusación, fue directo en su alegato de apertura: “La prueba demostrará que, aunque Eddie Duran no sabía que Roger estaba solo, sabía o debía saber que sus acciones hacían difícil o imposible que la persona del interior supiera que había un oficial de policía en su puerta”, afirmó ante el tribunal, tal como recogió ABC News.

“Simplemente abrió su propia puerta con un arma a un lado, por si la necesitaba. La prueba demostrará que el disparo no estaba justificado”, completó Alderman.

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La fiscalía argumentó que las acciones de Duran hicieron imposible que el aviador identificara a un policía del otro lado de la puerta antes de abrirla (REUTERS/Alyssa Pointer)

La defensa sostuvo una versión opuesta. El abogado Rod Smith dijo que, antes de que Duran se anunciara como agente del sheriff, su cliente escuchó ruidos desde el interior y captó dos palabras: “maldita” y “policía”.

Con ese argumento, Smith buscó instalar la idea de que Fortson sabía de la presencia policial y, aun así, eligió abrir la puerta con el arma en la mano. “El agente Duran creyó, con razones fundadas, que su vida estaba en peligro y reaccionó como fue entrenado para hacerlo”, sostuvo el defensor, según WEAR TV.

Duran declaró el 30 de septiembre y aseguró que cumplió con su entrenamiento al golpear la puerta y al identificarse. Afirmó que, tras el primer golpe sin aviso, oyó una expresión obscena seguida de la palabra “policía”.

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El exagente sostuvo que el arma de Fortson apuntaba levemente hacia él cuando la puerta se abrió. Ante la fiscalía, que le mostró el video corporal con el cañón dirigido al suelo, respondió dos veces que no podía determinar si esa era la posición del arma en el momento de los disparos, de acuerdo con FOX10.

Duran dijo que disparó porque creyó que su vida corría peligro.

Duran afirmó en el estrado que, entre el primer y el segundo golpe, escuchó desde adentro una expresión que interpretó como reconocimiento de su presencia policial (@Okaloosa Court TV)

El largo camino del caso hasta llegar a un tribunal

La Oficina del Sheriff separó a Duran del cargo el 31 de mayo de 2024. En agosto de ese año, la fiscalía estatal presentó formalmente el cargo de homicidio culposo con arma de fuego, que lleva una pena máxima de 30 años de prisión.

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Antes del inicio del juicio, los abogados de Duran intentaron obtener su inmunidad bajo la ley Stand Your Ground de Florida, que permite el uso de la fuerza letal en situaciones de legítima defensa.

Pasaron más de dos años entre el disparo y el inicio del juicio. En ese lapso, Duran perdió su cargo, enfrentó cargos penales y vio rechazada su defensa por Stand Your Ground (Okaloosa County Sheriff's Office)

El tribunal rechazó el planteo, según el Pensacola News Journal. La propia norma, sin embargo, establece de forma explícita que ese amparo no aplica en enfrentamientos con policías que actúan en el ejercicio de sus funciones.

El juicio también reconstruyó el origen de la llamada. Una vecina del piso de abajo declaró que contactó a la administración del edificio porque escuchó ruidos de una discusión desde el apartamento de arriba.

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Para la familia del aviador, el juicio es la única vía para que el Estado reconozca que un hombre inocente murió en su propio hogar sin haber amenazado a nadie (REUTERS/Alyssa Pointer)

La administradora fue quien llamó al número no urgente del sheriff, y cuando se acercó al edificio antes de que llegara la policía, ya no escuchó ningún altercado, según informó FOX10.

El registro posterior del apartamento confirmó que Fortson estaba solo en el interior. El caso está en manos del jurado en el Tribunal de Circuito del condado de Okaloosa.