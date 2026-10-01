Estados Unidos

Detienen a dos sospechosos de robo tras una persecución a alta velocidad en Los Ángeles

El vehículo alcanzó los 185 kilómetros por hora durante un operativo que atravesó autopistas y calles del valle de San Gabriel antes de terminar en Sierra Madre

Imágenes aéreas nocturnas muestran la persecución de un automóvil por parte de patrullas policiales. La secuencia finaliza cuando los vehículos oficiales bloquean el paso del automóvil y los agentes intervienen para realizar la detención.
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Dos hombres señalados como presuntos responsables de un robo fueron arrestados después de una persecución a alta velocidad que cruzó el valle de San Gabriel, en el área metropolitana de Los Ángeles. El automóvil alcanzó hasta 185 kilómetros por hora antes de detenerse en Sierra Madre, informó CBS LA.

El episodio ocurrió el martes por la noche y comenzó poco antes de las 20:20 cerca del cruce de Washington Boulevard y Vermont Avenue. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, conocido como LAPD, iniciaron el seguimiento del vehículo, cuyos ocupantes estarían vinculados con un robo, aunque las autoridades aún no divulgaron detalles sobre ese hecho.

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La persecución se extendió por varias autopistas en dirección al valle de San Gabriel. Imágenes aéreas citadas por el medio estadounidense mostraron al conductor con maniobras entre carriles y adelantamientos a otros vehículos mientras circulaba por la autopista 210.

La Patrulla de Caminos tomó el control del operativo en la autopista

Vista aérea nocturna de una calle con patrullas policiales con luces encendidas y otros automóviles estacionados en la vía
Dos sospechosos de robo terminaron arrestados tras una persecución policial que alcanzó los 185 kilómetros por hora en Los Ángeles (Captura de video)

A medida que el vehículo avanzaba por la autopista, la Patrulla de Caminos de California, identificada por sus siglas en inglés como CHP, tomó el control del procedimiento que había comenzado el LAPD.

La secuencia registrada desde el aire permitió observar que el automóvil llegó a circular a 185 kilómetros por hora. El conductor se desplazó entre los carriles y sorteó a otros vehículos durante el recorrido por la autopista 210, tal como mostró la cobertura de CBS LA.

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La intervención de la CHP se produjo mientras los agentes continuaban detrás del vehículo. No se informaron choques, personas heridas ni daños materiales durante el tramo de la persecución que transcurrió por las autopistas.

Cerca de las 20:50, el automóvil salió de la autopista en Pasadena, a la altura de Foothill Boulevard. La salida de la vía rápida no puso fin a la huida: el vehículo continuó por calles urbanas mientras las patrullas lo seguían a poca distancia.

El vehículo siguió por calles de Pasadena sin detenerse en las intersecciones

Vista aérea de una persona con las manos en alto cerca de un sedán negro con la puerta abierta y patrullas con luces encendidas
El vehículo salió de la vía rápida a la altura de Foothill Boulevard y avanzó por las calles de Pasadena sin detenerse en los cruces (Captura de video)

El conductor mantuvo una velocidad elevada aun después de ingresar en las calles de Pasadena. La transmisión televisiva mostró que el automóvil atravesó intersecciones sin detenerse, mientras los patrulleros seguían su recorrido.

La información disponible no precisó cuánto tiempo duró el operativo ni cuántos agentes participaron. Tampoco se conoció si la policía había identificado el vehículo antes del inicio de la persecución o si la investigación por el supuesto robo había comenzado esa misma noche.

Las imágenes describieron una secuencia que se trasladó desde una zona céntrica de Los Ángeles hasta comunidades situadas al noreste de la ciudad. El trayecto terminó en el área de Sierra Madre, cerca de las calles N. Mountain Trail y E. Laurel Avenue.

Allí, el vehículo finalmente se detuvo. El conductor descendió y huyó a pie, mientras que el acompañante optó por entregarse cuando los agentes llegaron al lugar. La policía detuvo al pasajero de inmediato, afirmó el medio.

El conductor escapó a pie, pero fue localizado a corta distancia

Vista aérea nocturna de una persona de pie junto a un vehículo negro con la puerta abierta frente a patrullas de policía
Los agentes desplegaron un rastreo a pie en el vecindario y capturaron al conductor a poca distancia del vehículo (Captura de video)

Tras la fuga del conductor, los agentes iniciaron una búsqueda en el vecindario. Los efectivos recorrieron las calles con linternas y armas desenfundadas para localizar al segundo sospechoso, de acuerdo con las imágenes difundidas durante la cobertura.

La búsqueda concluyó poco después con el arresto del hombre, que fue encontrado a corta distancia del punto donde el vehículo se había detenido. De esta forma, los dos ocupantes fueron puestos bajo custodia tras la persecución y el posterior operativo a pie.

Hasta la última actualización disponible, las autoridades no habían revelado las identidades de los detenidos. Tampoco comunicaron qué robo se les atribuye, cuáles serían los cargos preliminares ni si recuperaron objetos relacionados con la investigación.

La policía deberá precisar en las próximas horas las circunstancias que originaron el seguimiento y la situación judicial de los dos arrestados.

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