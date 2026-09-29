Caso Nancy Guthrie: surge una posible nueva nota de rescate ocho meses después de su secuestro

Las imágenes captadas por la cámara del timbre de la víctima muestran a un individuo enmascarado manipulando el dispositivo días antes del secuestro. El FBI las difundió sin lograr identificarlo (@FBI)

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Nancy Guthrie tiene 84 años, vivía sola en las afueras de Tucson y es la madre de Savannah Guthrie, la conductora del Today, el programa matutino más visto de la televisión estadounidense, según AP News.

El 1 de febrero de 2026, alguien entró a su casa en la madrugada y se la llevó. Desde entonces, no hay detenidos, no hay certezas sobre si está viva y el caso no tiene resolución.

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El caso de la mujer de 84 años sacudió a Estados Unidos desde el primer día. La investigación acumula meses sin detenidos, sin confirmación de vida y con más preguntas que certezas (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

Ahora, casi ocho meses después, la agencia de noticias informó que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó que investiga una posible nueva nota de rescate.

La institución y el Grupo de Trabajo del FBI asignado al caso fueron alertados sobre la existencia del documento, así como sobre comentarios en redes sociales vinculados a él.

Las autoridades trabajan para determinar su credibilidad y no revelaron detalles sobre el contenido ni sobre cómo llegó a sus manos.

Dos agencias, una sola pista nueva: el Sheriff de Pima y el FBI trabajan en conjunto para determinar si el documento hallado recientemente tiene relación real con el caso (REUTERS/Rebecca Noble)

Las dos notas anteriores describieron un secuestro y luego una muerte

En los días posteriores a la desaparición, dos notas de rescate llegaron a una estación de televisión local. La primera, recibida el 2 de febrero, estaba dirigida a Savannah Guthrie y afirmaba que su madre estaba “a salvo pero asustada”.

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El texto exigía USD 4 millones en Bitcoin antes de las 5 de la tarde del jueves 5 de febrero. “Si no se recibe el pago, el rescate aumentará a USD 6 millones”, rezaba la nota, tal como reprodujo la oficina del Sheriff. La amenaza era explícita: de no cumplirse ninguno de los plazos, Nancy sería asesinada.

Cuatro días después, el 6 de febrero, llegó una segunda nota. Esta vez, los remitentes sostenían que Guthrie había muerto poco después de ser tomada. “No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico. Nunca fue nuestra intención hacerle daño”, decía el texto, según informó el Departamento.

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El documento añadía que la causa probable fue un problema cardíaco y que había sido “enterrada en la naturaleza”. Las autoridades no pudieron verificar esa afirmación.

Entre el 2 y el 6 de febrero llegaron dos mensajes al mismo canal de televisión de Tucson: el primero pedía rescate, el segundo anunciaba una muerte. El caso nunca se resolvió (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

El Sheriff liberó ambas notas en julio para pedir ayuda al público

En julio de 2026, la oficina del Sheriff del Condado de Pima hizo públicas las dos notas con la esperanza de que alguien reconociera las características del texto. “Un amigo, familiar, compañero de trabajo o conocido puede reconocer estos patrones de expresión y contar con información que ayude a identificar al responsable”, señaló el Sheriff en un comunicado.

Las notas presentaban, según la institución, “características lingüísticas distintivas” que podrían resultar familiares para alguien del entorno del autor.

La divulgación generó un “leve aumento” en el volumen de llamadas al número de pistas, de acuerdo con lo que el propio Departamento del Sheriff transmitió a ABC News. Sin embargo, ninguna de esas comunicaciones permitió avanzar de manera concreta en la identificación de los responsables.

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La difusión de los documentos generó un leve aumento en los llamados de información, según confirmó la propia oficina del Sheriff, aunque ninguno resultó decisivo (REUTERS/Rebecca Noble)

La familia ofrece una recompensa de USD 1 millón por información

A lo largo de estos ocho meses, las imágenes de una cámara de seguridad colocada en la entrada del domicilio de Guthrie se convirtieron en uno de los pocos elementos visuales del caso.

El FBI difundió el video, que muestra a una persona enmascarada manipulando la cámara y cubriéndola con una planta.

Las autoridades también revelaron que el mismo individuo habría visitado la vivienda en al menos una ocasión anterior al día del secuestro, sin llevar mochila en ese primer acercamiento.

Con USD 1,1 millones en juego entre la familia y el FBI, la investigación sigue sin recibir el dato que cambie su rumbo. Las líneas de denuncia permanecen abiertas (FBI vía AP)

El caso sigue rodeado de interrogantes: cuántas personas participaron en el operativo, si la víctima fue elegida por alguien de su entorno y cuál fue el destino final del dinero exigido, que nunca fue pagado, de acuerdo con lo publicado por ABC News.

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El Sheriff Chris Nanos confirmó en marzo que conocen el móvil del crimen, aunque se negó a hacerlo público para no comprometer la investigación.

Chris Nanos lleva meses al frente de una investigación que, según él mismo admitió, acumula interrogantes sin resolver y ningún detenido a la vista (REUTERS/Rebecca Noble)

Savannah Guthrie mantuvo una presencia pública constante para reclamar respuestas. “Necesitamos que alguien dé un paso al frente”, escribió en una publicación de Instagram en julio.

En declaraciones previas, la conductora llegó a culparse a sí misma por lo ocurrido. “Nuestros corazones están en ruinas”, afirmó tras la divulgación de las notas de rescate.

La conductora del programa Today se convirtió en la cara pública de la búsqueda de su madre. Sus apariciones y publicaciones en redes fueron el principal canal de comunicación de la familia con el público (@savannahguthrie via Instagram/via REUTERS)

La familia Guthrie ofrece una recompensa de USD 1 millón por información que conduzca al paradero de Nancy.

El FBI suma USD 100.000 adicionales. Quienes cuenten con datos pueden comunicarse de forma anónima con la Oficina Federal de Investigaciones al 1-800-CALL-FBI o con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al 520-351-4900, de acuerdo con AP News.

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