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Israel abatió a Izz al-Din al-Beik, jefe de la Brigada Norte del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, atribuyeron al miliciano la participación en la planificación de ataques y el reclutamiento de mujaidines

Israel abatió a Izz al-Din al-Beik, jefe de la Brigada Norte del grupo terrorista Hamas en Gaza
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Israel abatió a Izz al-Din al-Beik, jefe de una de las facciones del grupo terrorista Hamas en el norte de la Franja de Gaza, durante un ataque aéreo contra un edificio de apartamentos del barrio de Nasr, en Ciudad de Gaza, según responsables israelíes y palestinos. El bombardeo dejó además otra persona muerta a causa de las heridas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, atribuyeron a Beik participación en la planificación de ataques y el reclutamiento de milicianos. Hamas confirmó su muerte en un comunicado difundido tras el ataque ocurrido hacia el amanecer del martes.

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El ataque israelí tuvo como objetivo a Izz al-Din al-Beik, a quien las autoridades israelíes identificaron como comandante de la Brigada Norte de Hamas en Gaza. Israel sostiene que representaba una amenaza inmediata y que intentaba reconstruir la estructura de esa unidad, mientras Hamas denuncia que los bombardeos socavan el alto el fuego vigente.

La versión israelí sobre la operación

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet informaron que atacaron el norte de la Franja de Gaza durante la noche y mataron a Beik en una operación que calificaron de precisa.

Infografía con texto en hebreo, insignias militares y un retrato masculino cruzado por un cartel rojo
De acuerdo con los reportes de las fuerzas de Israel, Beik estaba a cargo de la planificación de ataques y el reclutamiento de milicianos del grupo terrorista Hamas.

Según el mensaje difundido por las FDI en la red social X, Beik asumió la jefatura de la Brigada Norte tras la muerte de Ahmed Ghandour. Antes había servido como oficial de inteligencia de esa unidad.

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El Ejército israelí aseguró que el dirigente era responsable de dirigir a integrantes de la brigada para promover y ejecutar ataques contra sus fuerzas y contra civiles israelíes. También afirmó que buscaba restablecer la capacidad operativa de la estructura de Hamas en el norte del territorio.

Las FDI señalaron que Beik “representaba una amenaza inmediata” para sus soldados y para la población de Israel. Añadieron que las fuerzas del Comando Sur permanecen desplegadas en la zona conforme al acuerdo vigente.

Muertes en Gaza y acusaciones por la tregua

Personal médico palestino informó que el ataque alcanzó un edificio residencial en el barrio de Nasr, en Ciudad de Gaza. Hamas confirmó que Beik murió en el bombardeo israelí.

El Ejército de Israel reportó la eliminación de al menos 20 miembros de Hamas durante el último mes. (AP/ARCHIVO)
El Ejército de Israel reportó la eliminación de al menos 20 miembros de Hamas durante el último mes. (AP/ARCHIVO)

Israel sostiene que el grupo terrorista Hamas ha intentado rearmarse y lanzar ataques, hechos que considera violatorios del alto el fuego alcanzado con la medicación de Estados Unidos. El Ejército israelí afirma haber matado este mes a al menos 20 miembros de Hamas, entre ellos mandos y personas vinculadas con los ataques del 7 de octubre de 2023 o con la retención de rehenes israelíes.

El acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos el año pasado, prevé la futura reconstrucción de la Franja de Gaza. Sin embargo, las negociaciones no han permitido definir las condiciones para el desarme de Hamas ni para la retirada de las tropas israelíes.

Los ataques aéreos israelíes continuaron mientras persisten esas diferencias. Las FDI indicaron que seguirán operando para eliminar “cualquier amenaza inmediata”.

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