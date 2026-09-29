Agentes del NYPD utilizaron las cámaras Flock para rastrear vehículos pese a no tener contrato con la empresa

La red de la compañía Flock Safety administra 120.000 cámaras de reconocimiento automático de patentes en Estados Unidos (REUTERS/Cheney Orr)

Guardar

Al menos dos docenas de agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) realizaron más de 1.700 consultas en la base de datos nacional de las cámaras de vigilancia Flock Safety entre marzo de 2023 y diciembre de 2025, pese a que la fuerza de seguridad nunca tuvo un contrato formal con esa compañía.

El acceso se produjo a través de una prueba gratuita que representantes de Flock Safety ofrecieron directamente a los uniformados, según confirmó el propio departamento en un comunicado.

PUBLICIDAD

El hallazgo fue documentado por el Surveillance Technology Oversight Project (STOP) y LatinoJustice, una organización nacional de derechos civiles, a partir del análisis de registros públicos compilados en el sitio Have I Been Flocked. Estos datos fueron corroborados de manera independiente por The New York Times en su informe.

Agentes del NYPD realizaron más de 1.700 consultas en la plataforma de vigilancia Flock Safety sin un contrato oficial entre la policía y la empresa (REUTERS/Adam Gray)

Flock Safety opera 120.000 cámaras en todo el país

Flock Safety, con sede en Atlanta, administra una red de 120.000 cámaras de reconocimiento automático de patentes distribuidas en todo el territorio estadounidense.

El sistema usa inteligencia artificial para identificar y rastrear vehículos vinculados a delitos o de interés policial, y permite que agentes de fuerzas que no poseen cámaras propias de la compañía accedan igualmente a su base de datos nacional.

PUBLICIDAD

Flock Safety es una tecnología que generó controversia en múltiples jurisdicciones por sus implicaciones en materia de privacidad. El sistema alerta a las agencias de seguridad cada vez que una cámara detecta un vehículo buscado, y la información puede compartirse entre estados y jurisdicciones de forma prácticamente instantánea.

Entre las fuerzas que accedieron al sistema figuran sargentos y detectives de la unidad de delitos automovilísticos del NYPD, su división de colisiones viales y personal de la fiscalía del distrito de Queens.

La cúpula del departamento de policía confirmó que ningún mando superior autorizó la prueba gratuita ni el uso inicial de la tecnología (REUTERS/Mark Kauzlarich)

Los agentes justificaron la mayoría de las búsquedas con motivos vagos

De las 1.710 consultas registradas, casi 1.000 contenían justificaciones imprecisas —términos como “investigación”, “persona buscada” o “consulta”— o directamente ninguna explicación, según el análisis de STOP y LatinoJustice.

PUBLICIDAD

En al menos 16 casos, el campo de motivo fue dejado en blanco. Otras entradas incluían números aparentemente sin formato, placas de vehículos o acrónimos policiales cuyo significado no pudo determinarse.

El NYPD sostuvo que no hay pruebas de que las búsquedas se hayan realizado fuera de propósitos investigativos, y aclaró que ningún ejecutivo de rango superior —como un jefe o subcomisario— autorizó formalmente el uso de la tecnología. Más aún, el departamento admitió que desconoce quién aprobó el acceso inicial al sistema.

El NYPD indicó que los agentes utilizaron la base de datos principalmente para rastrear automóviles presuntamente robados o involucrados en accidentes con fuga que habían sido trasladados a otras jurisdicciones.

PUBLICIDAD

El NYPD descartó la adopción del sistema Flock porque renovó un contrato de tres años con la firma Vigilant Solutions (Reuters)

Ni un solo servidor fue autorizado formalmente

Una normativa aprobada en junio de este año establece que los supervisores deben obtener el aval del primer subcomisionado antes de reunirse con proveedores externos.

La dinámica que permitió el acceso a Flock —una oferta directa de la empresa a agentes individuales, sin pasar por los canales institucionales— habría contravenido ese espíritu regulatorio, aunque el NYPD sostuvo que el uso de la tecnología no violó ninguna regla vigente al momento de los hechos.

Andrew Case, abogado de LatinoJustice, advirtió que el caso pone de relieve la falta de cautela institucional frente a nuevas herramientas de vigilancia. “No hay ningún sentido natural de precaución o hesitación”, dijo en The New York Times. Además agregó: “Cada nueva tecnología de vigilancia se considera una ganancia neta”.

PUBLICIDAD

El departamento finalmente decidió no adoptar el sistema de Flock porque ya contaba con un contrato con Vigilant Solutions, otra empresa de rastreo de patentes con la que el NYPD trabaja desde al menos 2014. En 2025, ese vínculo fue renovado mediante un contrato de tres años por USD 565.000, según registros municipales.

La empresa Flock Safety modificó sus protocolos de auditoría tras los cuestionamientos sobre privacidad recibidos desde el Senado (REUTERS/Brian Snyder)

La administración de Mamdani revisó el contrato con Vigilant Solutions por vínculos con inmigración

A comienzos de este año, la administración del alcalde Zohran Mamdani abrió una revisión del contrato con Vigilant Solutions tras conocerse que autoridades federales de inmigración habían accedido a una base de datos gestionada por esa compañía.

La revisión concluyó que el uso del sistema por parte del NYPD se ajustaba a las leyes locales, que prohíben la cooperación entre la policía municipal y el gobierno federal en materia de control migratorio.

PUBLICIDAD

Los lectores de patentes fueron señalados por investigadores como una herramienta de alto valor para resolver crímenes graves.

Entre los casos más recientes, contribuyeron a identificar al responsable de la violación de una mujer de 21 años que fue agredida en junio por un hombre que se hizo pasar por conductor de una aplicación de transporte, y permitieron localizar y arrestar a dos sospechosos vistos saliendo de una boca de alcantarilla en el Upper East Side de Manhattan.

La administración del alcalde Zohran Mamdani revisó el acuerdo con Vigilant Solutions por posibles vinculaciones con agencias federales de inmigración (REUTERS/David Dee Delgado)

Flock endureció sus protocolos de auditoría tras la presión del Senado

La empresa de Atlanta también atraviesa un período de mayor escrutinio legislativo. En diciembre de 2025, Flock comenzó a exigir a sus usuarios seleccionar un tipo de delito estandarizado al momento de realizar una búsqueda.

PUBLICIDAD

Para fines de 2026, la compañía prevé requerir un número de caso para cada consulta policial, con excepción de las búsquedas de emergencia, que quedarán sujetas a revisión por parte de los administradores del sistema.

Esos cambios fueron detallados en una carta de ocho páginas dirigida al senador Josh Hawley, republicano por Misuri, quien había invitado al director ejecutivo de la firma, Garrett Langley, a declarar ante un subcomité judicial del Senado; Langley rechazó la invitación.

STOP y LatinoJustice presentaron una solicitud de acceso a la información pública para obtener los registros de auditoría del NYPD, sus comunicaciones con Flock, los materiales de capacitación y las políticas que rigen el uso del sistema.

PUBLICIDAD

Las organizaciones STOP y LatinoJustice solicitaron registros públicos para investigar los accesos del NYPD a las herramientas de vigilancia vehicular (REUTERS/Jordan Tovin)

La organización también investiga si alguno de los agentes accedió a la plataforma a través del contrato de otra dependencia.

“Exigimos que el NYPD explique cómo rastrea a los neoyorquinos en la vía pública”, sentenció Eleni Manis, directora de investigación del Oversight Project.