Estados Unidos

Georgia suspende el impuesto a los combustibles por el alza de precios

Brian Kemp ordenó una exención temporal hasta el 19 de octubre, mientras el precio promedio de la gasolina alcanzó los USD 4,19 por galón en el estado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gobernador Brian Kemp ordenó la suspensión del impuesto estatal a la gasolina y al diésel en Georgia hasta el 19 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenó la suspensión temporal del impuesto estatal a la gasolina y al diésel ante el incremento del costo de los combustibles. La medida comenzará a regir después de la medianoche del martes y permanecerá vigente hasta el 19 de octubre, informó CBS Atlanta.

La orden ejecutiva incluye la declaración de emergencia estatal y busca reducir el gasto de los conductores y de las pequeñas empresas. Además, el gobernador dejó sin efecto de forma transitoria los límites de peso para vehículos comerciales, una decisión que apunta a abaratar el traslado de productos, tal como detalló el medio estadounidense.

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El tributo suspendido equivale a 33,3 centavos de dólar por galón de gasolina y a 37,3 centavos por galón de diésel. Un galón corresponde a cerca de 3,8 litros. Por lo tanto, la exención tiene incidencia directa sobre el valor final que pagan los usuarios en las estaciones de servicio.

El precio promedio llegó a USD 4,19 por galón en Georgia

El precio medio de la gasolina en Georgia alcanzó los 4,19 dólares por galón, lo que representa un aumento superior a un dólar frente al año anterior (REUTERS/Nathan Howard)
El precio medio de la gasolina en Georgia alcanzó los 4,19 dólares por galón, lo que representa un aumento superior a un dólar frente al año anterior (REUTERS/Nathan Howard)

La decisión ocurre mientras el precio medio de un galón de gasolina en Georgia alcanza aproximadamente USD 4,19, de acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) citados por CBS Atlanta. Esa cifra se ubica unos 28 centavos por debajo del promedio nacional, aunque representa un alza de 10 centavos frente a la semana anterior.

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El nivel actual también contrasta con los valores registrados un año atrás. Para esta misma época de 2025, el combustible costaba alrededor de USD 2,87 por galón en el estado, por lo que el aumento interanual supera el dólar por galón, conforme a las cifras reproducidas por el canal.

Kemp sostuvo que la administración estatal mantiene su objetivo de ayudar a las familias y a los comercios frente a la presión sobre sus gastos cotidianos. “Durante los últimos años, con la ayuda de nuestros socios en la Asamblea General, hemos podido otorgar miles de millones de dólares en alivio a los georgianos que trabajan”, afirmó el gobernador en una declaración difundida por CBS Atlanta.

El mandatario añadió que el Gobierno estatal seguirá respaldando a quienes atraviesan dificultades económicas. “Nos hemos mantenido comprometidos con ayudarlos a ellos y a nuestras pequeñas empresas a enfrentar los tiempos difíciles, y por eso tomo esta medida para brindar un alivio adicional”, aseguró.

El superávit estatal cubrirá los fondos destinados a rutas y puentes

El estado de Georgia utilizará su superávit acumulado para compensar la pérdida de ingresos destinados al mantenimiento de rutas y puentes (REUTERS/Ken Cedeno)
El estado de Georgia utilizará su superávit acumulado para compensar la pérdida de ingresos destinados al mantenimiento de rutas y puentes (REUTERS/Ken Cedeno)

El impuesto a los combustibles constituye una fuente de recursos para obras viales en Georgia, incluidas la construcción y el mantenimiento de carreteras y puentes. Ante la interrupción temporal de esa recaudación, el Estado recurrirá a su superávit acumulado para compensar los ingresos que dejará de percibir, señaló el reporte de CBS Atlanta.

La flexibilización de los límites de carga para camiones comerciales acompaña la suspensión tributaria. La disposición permite transportar una mayor cantidad de mercadería por viaje dentro de los parámetros establecidos por la orden, con la intención de disminuir costos logísticos que pueden trasladarse al precio de los bienes.

No es la primera vez que Kemp utiliza esta herramienta. La más reciente suspensión del gravamen se produjo en marzo y se extendió hasta el feriado por el Día de los Caídos, celebrado a fines de mayo en Estados Unidos. En ese momento, el beneficio también tuvo carácter temporal.

Kemp ya había aplicado suspensiones durante otras subas de precios

El gobernador suspendió el impuesto en 2022, cuando los precios de la energía se elevaron tras el inicio de la guerra en Ucrania. También dispuso una exención en 2023, en un contexto de inflación elevada, y aplicó una medida breve en 2024 después del paso del huracán Helene, recordó CBS Atlanta.

La nueva orden estará vigente hasta el 19 de octubre, salvo que las autoridades estatales determinen otra modificación. Hasta entonces, los consumidores no abonarán el componente estatal del impuesto incluido habitualmente en cada galón de gasolina o diésel.

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