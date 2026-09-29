Estados Unidos

Condenaron a 20 años de prisión a un adolescente por matar a su hermana en Milwaukee

Hezile Frison, de 16 años, recibió además 10 años de supervisión extendida por el homicidio de Ashley Hudson, ocurrido durante una disputa familiar en junio de 2025

Un juez del condado de Milwaukee condenó a Hezile Frison a 20 años de prisión por el homicidio de su hermana Ashley Hudson (Departamento de Policía de Milwaukee)
Un juez del condado de Milwaukee condenó a Hezile Frison a 20 años de prisión por el homicidio de su hermana Ashley Hudson (Departamento de Policía de Milwaukee)
Guardar

Un adolescente de 16 años recibió una condena de 20 años de prisión por la muerte de su hermana, Ashley Hudson, de 30 años, tras un tiroteo ocurrido en junio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. La sentencia incluye además 10 años de supervisión extendida una vez que termine su pena de cárcel, informó People.

Hezile Frison fue condenado tras declararse culpable

El adolescente de 16 años procesado como adulto se declaró culpable de homicidio imprudente en primer grado
El adolescente de 16 años procesado como adulto se declaró culpable de homicidio imprudente en primer grado

Hezile Frison fue sentenciado el 25 de septiembre por el juez del condado de Milwaukee, David Borowski, luego de declararse culpable en julio de homicidio imprudente en primer grado. Inicialmente, la fiscalía lo había acusado de homicidio intencional en primer grado y lo procesó como adulto, señaló el medio estadounidense.

PUBLICIDAD

La víctima era su hermana mayor, Ashley Hudson, de 30 años. El caso se remonta a la noche del 16 de junio de 2025, cuando una discusión familiar derivó en un enfrentamiento en la vía pública y terminó con el disparo que causó su muerte.

El juez impuso dos décadas de prisión, 10 años de supervisión y una restitución de USD 1.800, de acuerdo con la información difundida por People. Durante la audiencia, Borowski sostuvo que, aunque la edad de Frison debía ser considerada, el hecho tenía consecuencias irreversibles.

Señor Frison, reconozco que una parte de esto es su edad, pero mató a su propia hermana y no mostró remordimiento”, expresó el magistrado, tal como recogió la publicación.

PUBLICIDAD

La disputa familiar quedó registrada en un video

El enfrentamiento se habría originado por una publicación en redes sociales, informó el Milwaukee Journal Sentinel, citado por People. El altercado involucró a varios integrantes de la familia y fue grabado en video, conforme a la denuncia penal reseñada por la cadena local Fox 6.

En medio de la pelea, una persona golpeó a Hudson con un bate de béisbol. Después, ella fue hasta su automóvil y tomó un cuchillo, detalló la acusación. A continuación, Frison apuntó con un arma de fuego contra su hermana y le disparó en el pecho a corta distancia.

Los registros del caso indican que Hudson retrocedía cuando el adolescente se acercó. Varias personas que aparecían en la grabación le pedían que no disparara, según la denuncia citada por Fox 6. La mujer alcanzó a correr unos pasos antes de desplomarse en una esquina de la ciudad.

El medio local afirmó que el adolescente habría tomado el arma del automóvil de su madre. Tras el disparo, Hudson murió en el lugar. La investigación determinó que el tiroteo ocurrió durante una pelea entre familiares, una circunstancia que fue central en el proceso judicial posterior.

El juez cuestionó la falta de remordimiento del adolescente

El juez cuestiona la falta de remordimiento del joven condenado por el homicidio de su hermana
El juez cuestiona la falta de remordimiento del joven condenado por el homicidio de su hermana

Durante la audiencia de sentencia, Frison manifestó su deseo de poder revertir lo sucedido. “Quiero traerla de vuelta”, dijo, de acuerdo con lo publicado por People. Borowski le respondió: “Pero no puede traerla de vuelta”.

Las autoridades también tuvieron en cuenta las declaraciones que Frison habría dado a los investigadores después del homicidio. En un primer momento, negó haber estado en el lugar del disparo. Sin embargo, cuando fue identificado en capturas de pantalla del video, aseguró que su hermana “se le vino encima”, según consta en la denuncia penal.

Cuando los agentes le comunicaron que Hudson había muerto, el joven respondió: “¿Y eso qué tiene que ver conmigo?”, según la documentación judicial difundida por la prensa local. Consultado sobre si sentía arrepentimiento, habría contestado: “No, solo estoy listo para cumplir la condena porque cometí el delito”.

La madre y otra hermana también fueron procesadas

Otras dos integrantes de la familia enfrentaron cargos vinculados con el hecho. Aaliyah J. Frison, hermana del adolescente, se declaró culpable de agresión agravada con un arma peligrosa. En enero fue condenada a dos años de prisión, dos años de supervisión extendida y dos años de libertad condicional, informó People.

Por su parte, Tara T. Hudson, madre de los involucrados, se declaró culpable de resistirse u obstruir a un agente. En octubre de 2025 recibió una pena de siete meses en un centro correccional y un año de libertad condicional.

La resolución contra Frison cierra la instancia de sentencia por el homicidio de Ashley Hudson, aunque deberá cumplir primero los 20 años de prisión establecidos por el tribunal antes de pasar al período de supervisión ordenado por el juez.

Temas Relacionados

WisconsinMilwaukeeHomicidioCondenaEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un error provocó que un exempleado de limpieza de MARTA recibiera 620.000 dólares en concepto de horas extras

La agencia de transporte de Atlanta atribuyó el pago irregular a un error administrativo, inició una demanda civil para recuperar el dinero y anunció cambios en sus controles internos

Un error provocó que un exempleado de limpieza de MARTA recibiera 620.000 dólares en concepto de horas extras

“Centren la atención en los tres ángeles”: el jurado clave del caso Lindsay Clancy rompe el silencio a horas de la audiencia

Michael Desronvil, el único integrante del jurado que votó en contra de absolver a la exenfermera, rechazó públicamente las críticas de sus compañeros. Los fiscales de Massachusetts definirán hoy si impulsan un nuevo juicio por asesinato

“Centren la atención en los tres ángeles”: el jurado clave del caso Lindsay Clancy rompe el silencio a horas de la audiencia

Un hombre de 60 años embiste con su auto la entrada de un Kroger en Texas y confiesa el motivo: una urgencia por ir al baño

James Mansell Lancaster Jr., residente de Natchez, quedó detenido en el lugar tras el impacto ocurrido de madrugada del domingo, cuando el establecimiento permanecía cerrado y ningún empleado resultó lesionado durante el episodio

Un hombre de 60 años embiste con su auto la entrada de un Kroger en Texas y confiesa el motivo: una urgencia por ir al baño

Pese a la falta de acuerdo entre EEUU y China, el Consejo de Seguridad vota hoy al futuro secretario General de la ONU

Será la cuarta ronda en dos meses, adonde Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett, Rafael Grossi y Olara Otunnu sobresalen como candidatos. Las diferencias entre Trump y Xi podrían extender la incertidumbre respecto al sucesor de Antonio Guterres

Pese a la falta de acuerdo entre EEUU y China, el Consejo de Seguridad vota hoy al futuro secretario General de la ONU

Mató a sus tres hijos 19 días después de recibir el alta psiquiátrica: el caso de Lindsay Clancy y qué es la psicosis posparto

Las alucinaciones, las creencias extrañas y las variaciones repentinas del ánimo pueden anunciar un cuadro que requiere traslado urgente a un centro especializado

Mató a sus tres hijos 19 días después de recibir el alta psiquiátrica: el caso de Lindsay Clancy y qué es la psicosis posparto

TECNO

Rockstar estaría preparando una nueva entrega de L.A. Noire después de publicar GTA 6: esto se conoce

Rockstar estaría preparando una nueva entrega de L.A. Noire después de publicar GTA 6: esto se conoce

Elton John inaugura el Apple Music Hall: un recinto avanzado con audio espacial y grabación multicámara

Apple estaría trabajando en unas nuevas Vision Pro, pero su lanzamiento no llegaría hasta 2029

Trump reúne en la Casa Blanca a líderes de Nvidia, Anthropic, OpenAI y Meta para debatir el futuro de la IA

Piden a OpenAI frenar el desarrollo de nuevos modelos de IA: esta es la solicitud de la Fiscalía de Florida

ENTRETENIMIENTO

100 dominadas, carreras extenuantes y la rivalidad con Chris Hemsworth: los extremos entrenamientos de Tom Hiddleston

100 dominadas, carreras extenuantes y la rivalidad con Chris Hemsworth: los extremos entrenamientos de Tom Hiddleston

Zac Efron habló de sus rutinas de ejercicio, recuperación y las exigencias físicas de Hollywood

Willow Smith explicó por qué aceptó participar en “Slime” y recordó su interés juvenil por la animación y la música

Casey Affleck admite que llamó a Christopher Nolan para resolver una discusión con su hijo: “Después me sentí avergonzado”

Un actor de ‘Vengadores: Doomsday’ asegura que “no entendió nada del argumento” y que ni siquiera actuó junto a Florence Pugh: “Era su doble de acción”

MUNDO

Estonia denunció un sabotaje de Rusia tras el ataque incendiario contra un fabricante de drones para Ucrania

Estonia denunció un sabotaje de Rusia tras el ataque incendiario contra un fabricante de drones para Ucrania

La OTAN instó a mantener la calma ante la campaña de sabotaje rusa en Europa: “Rusia sabe que somos más fuertes”

Tensión en Corea por tres soldados heridos: el Sur acusa al Norte tras las explosiones de minas terrestres en la zona desmilitarizada

Israel abatió a Izz al-Din al-Beik, jefe de la Brigada Norte del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Un ataque en un colegio de Eslovaquia dejó al menos un muerto y dos heridos