Condenaron a 20 años de prisión a un adolescente por matar a su hermana en Milwaukee

Un juez del condado de Milwaukee condenó a Hezile Frison a 20 años de prisión por el homicidio de su hermana Ashley Hudson (Departamento de Policía de Milwaukee)

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Un adolescente de 16 años recibió una condena de 20 años de prisión por la muerte de su hermana, Ashley Hudson, de 30 años, tras un tiroteo ocurrido en junio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. La sentencia incluye además 10 años de supervisión extendida una vez que termine su pena de cárcel, informó People.

Hezile Frison fue condenado tras declararse culpable

El adolescente de 16 años procesado como adulto se declaró culpable de homicidio imprudente en primer grado

Hezile Frison fue sentenciado el 25 de septiembre por el juez del condado de Milwaukee, David Borowski, luego de declararse culpable en julio de homicidio imprudente en primer grado. Inicialmente, la fiscalía lo había acusado de homicidio intencional en primer grado y lo procesó como adulto, señaló el medio estadounidense.

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La víctima era su hermana mayor, Ashley Hudson, de 30 años. El caso se remonta a la noche del 16 de junio de 2025, cuando una discusión familiar derivó en un enfrentamiento en la vía pública y terminó con el disparo que causó su muerte.

El juez impuso dos décadas de prisión, 10 años de supervisión y una restitución de USD 1.800, de acuerdo con la información difundida por People. Durante la audiencia, Borowski sostuvo que, aunque la edad de Frison debía ser considerada, el hecho tenía consecuencias irreversibles.

“Señor Frison, reconozco que una parte de esto es su edad, pero mató a su propia hermana y no mostró remordimiento”, expresó el magistrado, tal como recogió la publicación.

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La disputa familiar quedó registrada en un video

El enfrentamiento se habría originado por una publicación en redes sociales, informó el Milwaukee Journal Sentinel, citado por People. El altercado involucró a varios integrantes de la familia y fue grabado en video, conforme a la denuncia penal reseñada por la cadena local Fox 6.

En medio de la pelea, una persona golpeó a Hudson con un bate de béisbol. Después, ella fue hasta su automóvil y tomó un cuchillo, detalló la acusación. A continuación, Frison apuntó con un arma de fuego contra su hermana y le disparó en el pecho a corta distancia.

Los registros del caso indican que Hudson retrocedía cuando el adolescente se acercó. Varias personas que aparecían en la grabación le pedían que no disparara, según la denuncia citada por Fox 6. La mujer alcanzó a correr unos pasos antes de desplomarse en una esquina de la ciudad.

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El medio local afirmó que el adolescente habría tomado el arma del automóvil de su madre. Tras el disparo, Hudson murió en el lugar. La investigación determinó que el tiroteo ocurrió durante una pelea entre familiares, una circunstancia que fue central en el proceso judicial posterior.

El juez cuestionó la falta de remordimiento del adolescente

El juez cuestiona la falta de remordimiento del joven condenado por el homicidio de su hermana

Durante la audiencia de sentencia, Frison manifestó su deseo de poder revertir lo sucedido. “Quiero traerla de vuelta”, dijo, de acuerdo con lo publicado por People. Borowski le respondió: “Pero no puede traerla de vuelta”.

Las autoridades también tuvieron en cuenta las declaraciones que Frison habría dado a los investigadores después del homicidio. En un primer momento, negó haber estado en el lugar del disparo. Sin embargo, cuando fue identificado en capturas de pantalla del video, aseguró que su hermana “se le vino encima”, según consta en la denuncia penal.

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Cuando los agentes le comunicaron que Hudson había muerto, el joven respondió: “¿Y eso qué tiene que ver conmigo?”, según la documentación judicial difundida por la prensa local. Consultado sobre si sentía arrepentimiento, habría contestado: “No, solo estoy listo para cumplir la condena porque cometí el delito”.

La madre y otra hermana también fueron procesadas

Otras dos integrantes de la familia enfrentaron cargos vinculados con el hecho. Aaliyah J. Frison, hermana del adolescente, se declaró culpable de agresión agravada con un arma peligrosa. En enero fue condenada a dos años de prisión, dos años de supervisión extendida y dos años de libertad condicional, informó People.

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Por su parte, Tara T. Hudson, madre de los involucrados, se declaró culpable de resistirse u obstruir a un agente. En octubre de 2025 recibió una pena de siete meses en un centro correccional y un año de libertad condicional.

La resolución contra Frison cierra la instancia de sentencia por el homicidio de Ashley Hudson, aunque deberá cumplir primero los 20 años de prisión establecidos por el tribunal antes de pasar al período de supervisión ordenado por el juez.