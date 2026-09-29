Estados Unidos

Un error provocó que un exempleado de limpieza de MARTA recibiera 620.000 dólares en concepto de horas extras

La agencia de transporte de Atlanta atribuyó el pago irregular a un error administrativo, inició una demanda civil para recuperar el dinero y anunció cambios en sus controles internos

La Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta demandó a un exempleado de limpieza para recuperar 620.000 dólares pagados por error en concepto de horas extra
La Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta demandó a un exempleado de limpieza para recuperar 620.000 dólares pagados por error en concepto de horas extra
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Una demanda civil presentada por la Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta (MARTA) busca recuperar USD 620.000 pagados por error como horas extra a un exempleado encargado de la limpieza de estaciones. La agencia sostiene que el dinero llegó a la nómina del trabajador a raíz de una equivocación administrativa y que, pese a los intentos de resolver el caso fuera de los tribunales, los fondos no fueron devueltos.

La información fue confirmada por funcionarios de MARTA a CBS News Atlanta, que informó el 28 de septiembre de 2026 que tanto el empleado que recibió el dinero como la persona vinculada al error ya no trabajan para la entidad.

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MARTA reclama la devolución de USD 620.000 por pagos de horas extra

Vista lateral de un autobús blanco de MARTA con franjas azules y naranjas, número 1617, estacionado al aire libre bajo un cielo azul claro
Tanto el extrabajador que recibió el dinero como la persona vinculada al fallo administrativo ya no forman parte de la empresa pública (Captura de video)

El organismo de transporte de Atlanta, en el estado de Georgia, indicó que el exlimpiador de estaciones recibió USD 620.000 en horas extra no ganadas. La cifra fue incorporada a sus pagos debido a lo que la agencia describió como un “error administrativo”.

MARTA no detalló cómo se produjo la falla, cuánto tiempo transcurrió hasta que fue detectada ni en qué período se efectuaron los desembolsos. Tampoco divulgó la identidad del trabajador que recibió el dinero ni la de la persona que habría cometido el error.

Un portavoz de la entidad explicó al medio estadounidense que la empresa pública intentó recuperar el monto antes de iniciar acciones judiciales. “Trabajamos con el empleado para recuperar esos fondos y esperábamos resolver el asunto sin una acción legal”, afirmó el vocero en una declaración recogida por CBS News Atlanta.

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De acuerdo con esa versión, las conversaciones no alcanzaron un acuerdo para restituir los recursos. “Lamentablemente, el empleado todavía no ha devuelto los fondos a MARTA”, aseguró el representante de la agencia.

La agencia de transporte acudió a la Justicia tras no recuperar los fondos

Vista lateral trasera de un autobús articulado gris de MARTA con el número 1708 y ruta 39 bajo un cielo azul. Árboles verdes al fondo y un cartel de STOP
La presentación judicial contempla únicamente la vía civil para recobrar el monto y no atribuye públicamente un delito al demandado (Captura de video)

Ante la falta de devolución, MARTA presentó una demanda civil con el objetivo de recuperar los USD 620.000 que considera pagados indebidamente. La acción busca que la Justicia determine el mecanismo para reintegrar a la entidad el dinero depositado en concepto de horas extra.

La agencia no informó si el reclamo contempla intereses, costos judiciales u otras compensaciones asociadas al proceso. Tampoco precisó si existen investigaciones internas adicionales o si el caso fue remitido a autoridades penales.

La presentación judicial se limita, por ahora, a una vía civil destinada a recobrar el monto. La información difundida por el organismo no atribuye públicamente una conducta delictiva al exempleado, sino que sitúa el origen del caso en una equivocación dentro de los procesos administrativos de la institución.

El caso expone un fallo en los controles vinculados con la carga, revisión y aprobación de pagos extraordinarios. Aunque MARTA no explicó qué procedimiento permitió que el dinero fuera acreditado, reconoció que revisará sus mecanismos operativos después de lo ocurrido.

El organismo anunció capacitación y cambios en sus controles internos

Como respuesta al episodio, la autoridad de transporte comunicó que capacitará nuevamente a su personal y reforzará sus procesos para evitar que una situación similar se repita. La medida alcanza los circuitos internos que intervienen en la gestión de la nómina y en la autorización de horas extra.

La entidad no difundió el alcance de esa capacitación ni una fecha para la implementación de los cambios. Tampoco indicó si ya detectó otras irregularidades en los pagos a trabajadores o si la revisión se concentrará exclusivamente en el error relacionado con el exlimpiador.

MARTA opera servicios de transporte público en el área metropolitana de Atlanta, por lo que el reclamo involucra recursos administrados por una agencia de carácter público. Hasta la publicación de la nota de CBS News Atlanta, no se habían dado a conocer declaraciones del ex empleado ni detalles sobre su respuesta frente a la demanda.

El proceso civil será la instancia en la que la agencia intentará obtener la restitución de los fondos, mientras avanza con los ajustes internos anunciados para los controles de su sistema de pagos.

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