Pidió disculpas antes de morir: Florida ejecutó a un hombre de 77 años por un asesinato cometido en 1995

El condenado de 77 años pidió disculpas por sus errores antes de recibir la inyección letal en la Prisión Estatal de Florida (AP foto/Curt Anderson)

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Curtis Wilkie Beasley pidió disculpas antes de morir ejecutado en Florida por el asesinato de Carolyn Monfort, cometido en 1995.

El hombre, de 77 años, recibió una inyección letal el martes 29 de septiembre en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, después de que la justicia rechazara sus últimos recursos.

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“Quiero pedir disculpas por todos los errores que cometí”, declaró Beasley ante funcionarios, un asesor espiritual y testigos reunidos para el procedimiento, según informó The Associated Press.

La ejecución se concretó pese a que su defensa había alegado que su edad y deterioro cognitivo impedían aplicar la pena capital.

Curtis Wilkie Beasley fue ejecutado en Florida por el asesinato de Carolyn Monfort cometido en 1995 (Florida Department of Corrections)

Beasley fue declarado muerto doce minutos después de iniciada la ejecución

La cámara de ejecución se abrió a las 18.00, con Beasley sujeto a una camilla y una vía intravenosa colocada en un brazo. El asesor espiritual permaneció junto a sus pies mientras el condenado pronunciaba sus últimas palabras.

Luego de la declaración, un alcaide ordenó administrar los fármacos. De acuerdo con el relato de The Associated Press, el preso respiró con fuerza durante los primeros instantes y después dejó de hacerlo.

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El alcaide revisó sus ojos y lo llamó sin obtener respuesta. Un médico entró a la cámara a las 18.11 y confirmó la muerte a las 18.12.

NBC News informó que Florida utiliza una combinación de tres medicamentos para las ejecuciones: un sedante, un paralizante y una sustancia destinada a detener el corazón. La muerte de Beasley fue la decimosexta ejecución realizada en Florida durante 2026.

Según CBS News, que citó un despacho de AP, el procedimiento elevó a 29 la cifra de personas ejecutadas en Estados Unidos en lo que va del año; todas eran hombres.

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El procedimiento convirtió a Beasley en el decimosexto ejecutado en el estado de Florida durante 2026 (AP Photo/David Fischer)

La defensa había pedido frenar la pena por su edad y deterioro cognitivo

Los abogados de Beasley sostuvieron que ejecutarlo a los 77 años y con deterioro cognitivo constituía un castigo cruel e inusual. La Corte Suprema de Florida rechazó ese argumento antes del cumplimiento de la condena.

La Corte Suprema de Estados Unidos tampoco suspendió la ejecución el martes. Antes del procedimiento, ABC News había informado que todavía se esperaba una decisión sobre una apelación presentada ante el máximo tribunal federal.

Con esta sentencia, Beasley se convirtió en el séptimo preso de más de 70 años ejecutado en Florida en 2026.

El estado se acerca al registro de 19 ejecuciones de 2025, el mayor desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976, señaló NBC News.

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Florida concentró más de la mitad de las ejecuciones del país este año. En julio, el estado ejecutó a dos condenados en una misma jornada, una situación que no ocurría en Estados Unidos desde hacía casi una década.

El asesinato de Carolyn Monfort ocurrió en la vivienda donde Beasley se alojaba

Las autoridades hallaron el cuerpo de Carolyn Monfort en su casa de Dundee con impactos de un martillo (X)

Carolyn Monfort vivía sola en Dundee, al sur de Orlando. En agosto de 1995, Beasley se hospedaba temporalmente en su casa mientras realizaba tareas de limpieza a presión y pintura en complejos de apartamentos cercanos, propiedad del yerno de la víctima.

La hija de Monfort fue a la vivienda al no poder comunicarse con ella durante dos días. Encontró el cuerpo en el cuarto de lavado, donde había manchas de sangre.

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La investigación estableció que la mujer recibió múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente. Los agentes encontraron cerca del cuerpo una cabeza de martillo ensangrentada, envuelta en una toalla.

La policía comenzó a buscar a Beasley después de que un testigo afirmara haberlo visto conducir el automóvil de Monfort. Las autoridades determinaron que viajó a Miami y posteriormente a Alabama.

Los investigadores lo arrestaron en ese estado mientras trabajaba con una identidad falsa para una empresa eléctrica.

Un tribunal lo condenó a muerte en 1998 por asesinato en primer grado, robo y hurto de vehículo, según registros judiciales citados por The Associated Press.

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Florida tiene otras dos ejecuciones previstas para octubre

El gobernador Ron DeSantis pausó de forma temporal la ejecución de William Lee Thompson para someterlo a evaluaciones psiquiátricas (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

La próxima ejecución programada corresponde a William Lee Thompson, de 74 años, condenado por la violación y el homicidio de una mujer en un motel de Florida en 1976. La fecha estaba fijada para el 13 de octubre.

El gobernador republicano Ron DeSantis suspendió de forma temporal ese procedimiento después de que un médico planteara que Thompson podría padecer demencia.

Ordenó que un panel de tres psiquiatras determine si el preso tiene las condiciones mentales para ser ejecutado.

De acuerdo con ABC News, DeSantis ya había dispuesto suspensiones similares en 2023 y 2025. En ambos casos, las ejecuciones se llevaron a cabo después de las evaluaciones médicas.

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La otra ejecución prevista es la de William Reaves, de 77 años. Florida planea aplicar la pena capital el 20 de octubre por el asesinato a tiros de un agente de policía frente a una tienda de conveniencia en 1986.