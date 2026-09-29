Wall Street cerró con bajas moderadas ante el alza de los bonos del Tesoro

La bolsa de Nueva York cerró con pérdidas moderadas debido al avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

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La bolsa de Nueva York cerró con pérdidas moderadas el martes, presionada por el avance sostenido en los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores esperaban datos clave sobre inflación y empleo que podrían definir el próximo movimiento de tasas de la Reserva Federal. En paralelo, los precios del petróleo retrocedieron ante señales de una recuperación en las exportaciones de crudo desde Oriente Medio.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a más largo plazo subieron durante la jornada. El bono a 30 años alcanzó 5,6206%, su nivel más alto desde junio de 2002, mientras que la deuda de referencia a 10 años avanzó a 5,293%, un máximo desde junio de 2007.

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Sin embargo, esos retornos retrocedieron desde sus valores iniciales durante la tarde, en línea con la caída del petróleo y luego de declaraciones de John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, quien sostuvo que el banco central tiene margen para evaluar los datos disponibles antes de definir una nueva suba de tasas.

Tras esas declaraciones, las expectativas de un incremento de al menos 25 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de octubre cayeron a 51,5%, frente a casi 70% al inicio de la sesión, según la herramienta CME FedWatch. Esta semana se conocerán varios indicadores relevantes para el mercado, entre ellos el índice de precios de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio, previsto para el miércoles, además de una serie de reportes sobre el mercado laboral que culminará con el informe oficial de empleo del viernes.

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Según datos preliminares, el índice S&P 500 perdió 11,12 puntos, o 0,14%, hasta 7.672,57 unidades. El Nasdaq Composite cedió 17,72 puntos, o 0,08%, hasta 26.802,66 unidades, y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 136,10 puntos, o 0,26%, hasta 51.345,41 unidades.

Las expectativas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal disminuyeron tras declaraciones oficiales. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial concentraron buena parte de la atención de la jornada. El prospecto de la oferta pública inicial de Anthropic reveló un fuerte crecimiento del laboratorio durante el último año, aunque también mostró pérdidas más abultadas. La compañía aspira a una valoración superior a los 2 billones de dólares, una cifra que podría sentar un precedente sobre cómo Wall Street evalúa a los principales actores del sector de la inteligencia artificial.

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Las acciones de Meta subieron pese a que OpenAI presentó unos agentes activos de forma permanente, denominados “dots”, capaces de perseguir los objetivos del usuario a través de distintas aplicaciones de manera autónoma. La novedad fue considerada competencia directa de Muse, la herramienta lanzada recientemente por Meta.

Los precios del petróleo cerraron a la baja el martes debido a señales de recuperación en el flujo de exportaciones de crudo desde Oriente Medio, después de que Arabia Saudita reactivara el oleoducto Este-Oeste tras ataques con drones que lo habían paralizado. El barril de Brent cedió 2,56% hasta 102,59 dólares y el WTI cayó 3,48% hasta 89,38 dólares, pese a que persiste el impase diplomático entre Estados Unidos e Irán.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzaron sus niveles más altos en más de quince años. (REUTERS/Jeenah Moon)

Durante la sesión, el Brent llegó a bajar 1,38 dólares, o 1,3%, hasta 103,88 dólares por barril a las 1703 GMT, mientras que el WTI perdía 2,04 dólares, o 2,16%, hasta 90,58 dólares. Ambos referenciales se encaminan, de todos modos, a cerrar septiembre con ganancias mensuales cercanas a 15% y 5,7%, respectivamente.

Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones comerciales de BOK Financial, explicó que el crudo estuvo “bajo presión... debido a las noticias de que el flujo en el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita ha aumentado”. Kissler agregó: “Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán también continúan y, aunque parecen estar muy distantes, ambas partes buscan una salida; a medida que fluya más petróleo desde Oriente Medio, menor será el poder de negociación de Irán”.

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Arabia Saudita reanudó la carga de petroleros en su puerto de Yanbu, en el mar Rojo, tras reiniciar las operaciones del oleoducto Este-Oeste, de acuerdo con fuentes comerciales y datos de transporte marítimo. Esa infraestructura resulta clave para evitar el paso por el estrecho de Ormuz. Las exportaciones de crudo de los principales productores de Oriente Medio ascendieron a 16,328 millones de barriles por día en septiembre, la cifra más alta desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, según cifras preliminares del proveedor de datos Kpler difundidas el lunes.

Analistas de JPMorgan señalaron: “Gracias al restablecimiento del flujo a través del oleoducto Este-Oeste saudita, las exportaciones regionales están ahora solo un 11% por debajo de los niveles previos a la guerra, una recuperación considerable para una región aún en guerra”.

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El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, indicó ante inversores: “Hay más actores dispuestos a intentar salir del estrecho de Ormuz”. Pouyanné precisó que entre marzo y julio circulaban por esa vía alrededor de cinco millones de barriles diarios y que actualmente esa cifra se ubica “cerca de los diez (millones)”, aunque aclaró que el volumen “es fluctuante”.

David Morrison, de Trade Nation, remarcó que “los operadores continúan atentos a la más mínima señal de que Estados Unidos e Irán progresan en sus discusiones”, aunque hasta el momento persiste el impase diplomático entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no ha ofrecido nada a Irán para poner fin a la guerra, en desmentida a informaciones periodísticas que, citando a funcionarios estadounidenses, sostenían que Washington estaba dispuesto a suavizar las sanciones y desbloquear fondos congelados a cambio de medidas “concretas” respecto del programa nuclear iraní.

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