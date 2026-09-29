Qué universidades volvieron a exigir el SAT y por qué más estudiantes de California rindieron el examen en 2026

Un total de 138.763 estudiantes de la promoción 2026 en California rindieron el examen SAT, lo que representa un aumento del 12,6 por ciento (REUTERS/Daniel Cole)

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Los estudiantes de California que terminarán la secundaria en 2026 rindieron el SAT en una cifra de 138.763 personas, un 12,6 % más que la promoción anterior y el mayor incremento de los últimos tres años.

El aumento coincide con la vuelta de requisitos de exámenes estandarizados en universidades selectivas, aunque los dos sistemas públicos más grandes del estado, la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California (CSU), mantienen una política sin pruebas para decidir admisiones.

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Los datos, difundidos el martes por el College Board, muestran que el repunte no responde a una sola regla universitaria.

Para los aspirantes californianos, el examen volvió a ser obligatorio en algunas instituciones, opcional en otras y prescindible para ingresar a los campus de UC y CSU.

Esa diferencia resulta central para entender por qué más alumnos buscan conservar sus alternativas de postulación.

Los sistemas públicos de UC y CSU continúan con la política de prescindir de pruebas estandarizadas para definir el ingreso (REUTERS/Daniel Cole)

Texas, Stanford y Caltech volvieron a pedir resultados del SAT o ACT

La Universidad de Texas en Austin, Stanford University y el Instituto de Tecnología de California (Caltech) restablecieron el requisito de presentar una prueba estandarizada para la admisión, después de las suspensiones adoptadas en la pandemia.

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Dentro de la Ivy League, seis de sus ocho universidades ya recuperaron esa condición; Princeton University y Columbia University anunciaron que la repondrán para el ciclo académico 2027-2028.

En estas instituciones, los postulantes deben presentar resultados del SAT o del ACT como parte de su solicitud.

Priscilla Rodriguez, vicepresidenta sénior de Evaluaciones de Preparación Universitaria del College Board, explicó a Los Angeles Times que muchos estudiantes quieren contar con un puntaje para mantener abiertas sus posibilidades de ingreso. “Quieren tener un puntaje para mantener abiertas todas esas opciones”, afirmó.

La Universidad del Sur de California (USC) queda en una categoría distinta. Conserva una política de admisión opcional respecto de las pruebas: los aspirantes pueden remitir sus resultados si consideran que fortalecen su solicitud, pero no tienen la obligación de hacerlo.

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Instituciones como Stanford restablecieron la obligatoriedad de presentar el examen SAT (REUTERS/Beck Diefenbach)

UC y CSU no usan el SAT para admitir alumnos, aunque pueden usarlo para ubicar cursos

La política de la UC y de la CSU es diferente de la de las universidades que recuperaron el examen.

Ninguno de los dos sistemas emplea el SAT o el ACT para resolver quién es admitido. Ambos eliminaron esos requisitos en 2020, durante la pandemia, y más tarde abandonaron su uso de forma permanente tras el debate sobre la relación entre los puntajes, la raza y los ingresos familiares.

Las calificaciones de las pruebas pueden usarse para asignar cursos, como determinar si un estudiante inicia matemáticas introductorias o contenidos avanzados, pero no influyen en la admisión.

La distinción también se refleja en los destinos de los puntajes enviados por alumnos californianos.

USC recibió la mayor cantidad, seguida por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la Universidad de Texas en Austin, Stanford y la Universidad de California en Irvine.

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Los estudiantes pueden enviar sus notas tanto a instituciones que las exigen como a aquellas que no las usan en su proceso de selección.

La discusión sobre las pruebas estandarizadas enfrenta el riesgo de sesgo socioeconómico con la búsqueda de un parámetro común de evaluación (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Los regentes de la UC revisan si deben recuperar el requisito ante dudas por la preparación académica

La Universidad de California revisa ahora su política de admisión sin pruebas después de que profesores alertaran sobre dificultades de preparación, en especial en matemáticas y razonamiento.

Los regentes abrieron un proceso de análisis que prevén extender por varios meses; la discusión no ha modificado hasta ahora la regla vigente, que excluye al SAT y al ACT de las decisiones de admisión.

Rodriguez señaló que la revisión comenzó cuando la mayoría de los alumnos de la promoción de 2026 ya había rendido el examen, por lo que no atribuyó a ese debate el crecimiento divulgado.

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Aun así, dijo que el College Board espera una nueva suba de participantes este año. “Estamos preparados para eso”, sostuvo.

El debate enfrenta dos enfoques. Los defensores de excluir las pruebas argumentan que las calificaciones de la secundaria reflejan mejor la preparación académica y que los exámenes pueden favorecer a alumnos que pueden pagar tutorías o cursos privados.

Quienes respaldan su retorno sostienen que aportan una medición común para comparar candidatos de escuelas con estándares de evaluación distintos.

La participación en el SAT creció un 12,6 % entre la promoción que finalizará la secundaria, impulsada por instituciones privadas que recuperaron las pruebas estandarizadas en sus procesos de admisión (REUTERS/Faith Ninivaggi/Foto de archivo)

La participación latina fue la mayor entre quienes rindieron la prueba en California

Entre los graduados californianos de 2026 que realizaron el SAT, el 40,6 % se identificó como latino, el 21,7 % como asiático, el 21,4 % como blanco y el 4,2 % como negro.

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Los alumnos asiáticos registraron los puntajes más altos, seguidos por quienes se identificaron con dos o más razas, los blancos, los isleños del Pacífico, los indígenas estadounidenses, los latinos y los negros.

Rodriguez indicó que esas brechas también aparecen en otros indicadores estandarizados y las vinculó con desigualdades de la educación primaria y secundaria en Estados Unidos.

El College Board amplió sus acuerdos con organizaciones sin fines de lucro para ofrecer preparación gratuita, incluidas tutorías virtuales en vivo.

En la secundaria Linda Marquez de Huntington Park, los estudiantes pueden rendir el examen sin costo durante la jornada escolar.

Jacqueline Villatoro, consejera universitaria del establecimiento, dijo al diario que más alumnos comenzaron a repetir la prueba durante el último año para mejorar sus notas, debido a que universidades privadas de su interés volvieron a exigirla. “Cuando pasaron al sistema opcional, los chicos ya no la rendían otra vez”, afirmó.

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