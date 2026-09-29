Caleb Flynn, exconcursante de “American Idol”, fue declarado culpable de matar a su esposa

Caleb Flynn enfrenta una posible condena a cadena perpetua sin libertad condicional (Captura de video: WSYX ABC 6).

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Caleb Flynn llamó al 911 en la madrugada del 16 de febrero de 2026 y dijo que un intruso había entrado en su casa y le había disparado a su esposa. La Policía llegó poco después y encontró a Ashley Flynn muerta en el dormitorio, con dos heridas de bala. El arma nunca apareció y tampoco se hallaron rastros de un atacante que hubiera escapado de la vivienda.

Siete meses y ocho días de juicio después, un jurado concluyó que aquella versión no era cierta. Flynn, expastor y concursante de la temporada 12 de American Idol, fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos asesinato agravado, asesinato, homicidio durante la comisión de un delito grave, agresión grave y manipulación de pruebas. La Fiscalía sostuvo que había simulado el allanamiento para encubrir el asesinato de su esposa.

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Flynn, de 40 años, podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando se dicte la sentencia, prevista para el 5 de octubre, informaron FOX News, Associated Press y NBC News.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó a 40 testigos y expuso, entre otras pruebas, mensajes que Flynn había enviado a una mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial. En uno de esos escritos, enviados seis meses antes del asesinato, expresó que había pasado la noche pensando en formas de matar a su esposa sin ir a prisión.

La defensa reconoció la infidelidad, pero alegó que ese dato no demostraba que Flynn hubiera cometido el homicidio. A su vez, cuestionó la falta del arma utilizada en el ataque y argumentó que el caso de la Fiscalía no había probado su responsabilidad más allá de toda duda razonable.

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La versión del intruso y las pruebas de movimiento

El homicidio ocurrió en la vivienda que Flynn compartía con Ashley, maestra y entrenadora de vóleibol de 37 años, y sus dos hijas.

La investigación comenzó a poner en duda el relato de Flynn desde las primeras horas. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron abierta la puerta lateral del garaje y también la consola central de la camioneta, donde él había dicho que guardaba un arma. Sin embargo, no encontraron el arma utilizada para matar a Ashley ni indicios de que un desconocido hubiera irrumpido en la casa.

En grabaciones de las cámaras corporales de los agentes, Flynn describió que estaba acostado en el dormitorio de sus hijas cuando oyó un disparo: “Entré a su habitación y me acosté con ellas durante… ni siquiera sé cuánto tiempo y fue entonces cuando lo escuché”. Además, aseguró que, al levantarse, vio abierta la puerta hacia el garaje, aunque no encontró a nadie.

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Más tarde ese mismo día, Flynn contó a los investigadores que no tenía problemas matrimoniales “en absoluto”.

Ashley Flynn se desempeñaba como maestra y entrenadora de vóleibol antes de ser hallada muerta en su dormitorio (Facebook).

Un experto en informática forense declaró que los aparatos de Flynn habían registrado unos 200 pasos de forma intermitente durante la hora previa a su comunicación con el 911. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando informó que su esposa había sido asesinada, se registraron otros 346 pasos.

Matthew C. Joseph, fiscal adjunto de la Fiscalía del Condado de Miami, manifestó ante el jurado que la historia del acusado era falsa: “Mientras el acusado les dijo a las fuerzas del orden que estaba dormido, sus dispositivos electrónicos documentaron algo diferente. Registraron movimiento y actividad en las horas previas al asesinato de Ashley”.

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Los mensajes con la amante y el móvil del crimen

La Fiscalía también puso bajo la lupa la relación que Flynn mantenía en secreto con Alleigha Botner, una joven que había conocido en su iglesia. Botner, que tenía 24 años al declarar, relató ante el jurado que ambos habían mantenido una relación durante casi dos años y leyó mensajes en los que Flynn expresaba su rechazo hacia su esposa y hablaba de matarla.

En agosto de 2025, escribió: “Anoche estuve despierto hasta las 4 de la mañana llorando, literalmente tratando de pensar en maneras de matarla y no ir a la cárcel”.

Los fiscales plantearon que Flynn quería conservar su relación con Botner, además de mantener la custodia de sus hijas, su empleo en la empresa de la familia de Ashley y su puesto religioso. La Fiscalía afirmó que buscaba aparecer como una víctima cuya esposa había sido asesinada por un desconocido.

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Alleigha Botner, ex amante de Caleb Flynn, declaró que mantuvo una relación con él durante casi dos años (Captura de video).

El día anterior a la muerte de Ashley, Flynn le aseguró a Botner que se divorciaría al día siguiente. Cuando recibió la noticia del homicidio, ella explicó que su corazón “empezó a latir con fuerza” porque le pareció demasiada coincidencia que Ashley muriera el mismo día en que él supuestamente iniciaría el divorcio.

Horas después del crimen, los dos se reunieron en la casa de los suegros de Flynn, donde había miembros de la iglesia. Botner reveló que Flynn la abrazó y le comentó: “No salió como pensábamos, ¿verdad?”.

La relación de Botner con Flynn cambió tras el homicidio. Consultada sobre el motivo, respondió que “lo odiaba” porque “creía que había asesinado a su esposa”.

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Patrick Mulligan, abogado de Flynn, argumentó: “Que le haya sido infiel no equivale a un asesinato” y sostuvo que la investigación carecía de elementos materiales, como el arma utilizada.

Los peritajes informáticos revelaron que los dispositivos del acusado registraron cientos de pasos antes de llamar al 911 (Foto AP, Pool).

Flynn había participado en las audiciones televisadas de Chicago de la temporada 12 de American Idol, en 2013, pero no avanzó a la competencia principal en Hollywood.

Ante los jueces Mariah Carey, Randy Jackson y Nicki Minaj, había contado que Ashley lo impulsó a perseguir su sueño de cantar, precisó Associated Press.

La Fiscalía presentó además el testimonio de la madre de Ashley, Jill Smith. La mujer señaló que, días después del homicidio, las dos hijas preadolescentes de la pareja parecían nerviosas después de pasar tiempo con su padre.

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Cuando una de ellas quedó a solas con su abuela, le confesó que tenía miedo de contar la verdad. Smith relató que entonces llevó a la niña hasta Flynn y le pidió que alentara a la niña a hablar. Según su testimonio, él respondió: “Claro, cariño, se supone que debes decir la verdad”.