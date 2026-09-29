California crea un sello para identificar alimentos no ultraprocesados: cómo funcionará

El gobernador Gavin Newsom afirmó que la medida busca enfocar el sistema de salud en la prevención de enfermedades (REUTERS/Yuri Avila/File Photo)

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California pondrá en marcha un sello voluntario para identificar alimentos no ultraprocesados y los supermercados con ventas brutas superiores a USD 10 millones deberán hacer visibles los productos certificados.

La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, permitirá a los fabricantes solicitar una autorización estatal para incorporar el distintivo en sus envases.

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El programa estará a cargo del Departamento de Salud Pública de California. Los productores deberán presentar sus artículos ante agentes acreditados, que evaluarán si cumplen la definición estatal de alimento no ultraprocesado.

La certificación no obliga a reformular productos ni exige a las empresas sumarse al esquema, según ABC News.

California implementará un sello voluntario estatal para identificar alimentos no ultraprocesados en los envases (REUTERS/Nathan Howard)

La autorización tendrá una vigencia de tres años

La certificación será optativa para los fabricantes. Sin embargo, ningún producto podrá exhibir el sello sin la evaluación y el aval previo de un agente acreditado por el estado.

Una vez concedida, la autorización tendrá una duración de tres años. Al terminar ese período, cada alimento deberá pasar por una renovación para conservar la identificación, informó ABC News.

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La ley AB 2244 fue impulsada por el asambleísta demócrata Jesse Gabriel, representante de Encino.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de California, la norma establece un estándar para determinar qué productos podrán presentarse como no ultraprocesados.

El objetivo es trasladar a la parte frontal del paquete una información que los compradores suelen buscar en las listas de ingredientes, los datos nutricionales y los aditivos.

El estado tomó como referencia el sello orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), aunque ambas certificaciones evalúan condiciones diferentes.

La certificación otorgada por el Departamento de Salud Pública de California tendrá una validez de tres años (REUTERS/Vincent Alban/Archivo)

California combinará la presencia de aditivos con el perfil nutricional

Para el estado, un alimento o bebida ultraprocesado contiene una “sustancia especificada”, como colorantes o estabilizantes, y registra a la vez niveles altos de grasas saturadas, sodio o azúcar añadida.

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Esta categoría también incluye productos con edulcorantes no nutritivos, según explicó ABC News.

Por lo tanto, para acceder al distintivo un artículo deberá ajustarse al estándar definido por California. No será suficiente con que el fabricante lo promocione como natural, saludable u orgánico.

KTLA indicó que la etiqueta se llamará “Non-Ultraprocessed Certified”, mientras que ABC News informó que los envases aprobados llevarán la inscripción “California Certified”.

El comunicado oficial solo aludió a un sello para alimentos certificados como no ultraprocesados, sin precisar el nombre definitivo que aparecerá en los paquetes.

Esa diferencia deja pendiente la presentación final del distintivo. Los materiales divulgados hasta el momento tampoco detallan el procedimiento que deberán seguir los agentes certificadores para comprobar cada requisito.

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Los supermercados con facturación superior a diez millones de dólares deberán exhibir los alimentos certificados en sectores con alta circulación de clientes (Reuters)

Los supermercados deberán exhibir los productos en sectores de alta circulación

La norma alcanza también a los comercios. Los supermercados de California que superen el nivel de facturación establecido tendrán que destacar los artículos certificados en zonas de alta circulación de clientes, según ABC News.

La exigencia busca evitar que la certificación pase inadvertida cuando los alimentos lleguen a las góndolas. KTLA señaló que la legislación no determina si las tiendas deberán emplear carteles, señalización en los estantes u otro sistema de identificación.

“Como la etiqueta orgánica del USDA, este nuevo sello ofrecerá a los consumidores información clara y confiable”, afirmó Gabriel en declaraciones a KTLA.

Siguiendo esta línea, el legislador sostuvo que la medida apunta a facilitar las decisiones de compra de las familias.

“Los padres no deberían necesitar un doctorado en química” para saber qué comen sus hijos, añadió el asambleísta ante el medio local.

Newsom vinculó la medida con la prevención de enfermedades

El estándar estatal exige evaluar tanto la presencia de aditivos como los niveles de grasas saturadas, sodio o azúcar añadida (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

El Gobierno de California incluyó el nuevo programa en un paquete de leyes referidas a la alimentación, la salud infantil, los vapeadores y los suplementos.

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La administración estatal sostiene que esas iniciativas pretenden reforzar la prevención y facilitar el acceso a opciones nutricionales.

“El sistema de salud debería concentrarse en prevenir enfermedades y no solo en tratarlas”, señaló Newsom en el comunicado oficial.

El gobernador relacionó el sello con el acceso a alimentos frescos y con decisiones de compra más simples para las familias.

En declaraciones recogidas por ABC News, Newsom sostuvo además que California debe dar prioridad a la atención sanitaria frente al tratamiento de enfermedades y hacer más accesibles los alimentos integrales y saludables.

La legislación se inscribe en un debate sanitario más amplio. ABC News citó un estudio de 2022 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Universidad de São Paulo, que vinculó una mayor proporción de calorías procedentes de alimentos ultraprocesados con un aumento de las enfermedades cardiovasculares.

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Un estudio de los CDC y la Universidad de São Paulo relacionó las calorías de alimentos ultraprocesados con un aumento de enfermedades cardiovasculares (REUTERS/Richa Naidu)

Organizaciones y críticos reclaman reglas claras para el nuevo distintivo

La Environmental Working Group (EWG) respaldó la promulgación de la norma. Su vicepresidenta sénior para California, Bernadette Del Chiaro, dijo a ABC News que la medida ofrece a las familias una referencia para diferenciar alimentos más cercanos a los preparados en una cocina de aquellos elaborados industrialmente.

“Los consumidores merecen etiquetas en las que puedan confiar”, afirmó Del Chiaro al medio estadounidense. La organización consideró que el sistema mejora la identificación de los alimentos.

También surgieron advertencias sobre los límites de estas herramientas. KTLA recogió cuestionamientos de críticos que apuntan a que los distintos programas de certificación pueden utilizar definiciones, estándares y mecanismos de verificación diferentes.

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El alcance práctico del sello dependerá de la claridad y consistencia de los criterios estatales, así como de los detalles de su implementación.

La certificación tendrá que traducir esos requisitos en una señal comprensible para quienes compran los productos.