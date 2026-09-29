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Merz aseguró que Rusia “no tiene ningún interés” en negociar el fin de la guerra en Ucrania

El canciller alemán señaló que el reciente encuentro diplomático entre ambos países en la ONU confirmó esa postura y ratificó el respaldo de Berlín a Kiev

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, durante una conferencia de prensa en la Cancillería en Berlín, Alemania. 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Lisi Niesner)
El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, durante una conferencia de prensa en la Cancillería en Berlín, Alemania. 29 de septiembre de 2026 (REUTERS/Lisi Niesner)
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El canciller alemán Friedrich Merz afirmó este martes que Rusia no muestra “ningún interés” en negociaciones serias para poner fin a la guerra en Ucrania y advirtió que, de persistir esa postura, el apoyo europeo a Kiev se mantendrá “por mucho tiempo”.

Merz realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en Berlín, tras un encuentro bilateral con el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev. El canciller vinculó su afirmación con la reunión que mantuvieron el pasado fin de semana en Nueva York el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su par ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Se trató del primer contacto de este tipo entre ambos países desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

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Durante ese encuentro, Wadephul instó a Moscú a abandonar su “peligrosa senda de escalada” frente a Alemania, Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y transmitió la determinación alemana de continuar respaldando a Ucrania. Sin embargo, la valoración que hizo el Kremlin de ese diálogo fue, según Merz, la prueba de que el gobierno de Vladímir Putin carece por el momento de voluntad para encarar negociaciones serias.

El ministro ruso Serguéi Lavrov sostuvo ante la Asamblea General de la ONU que Moscú alcanzará todos los objetivos de su operación militar. (EFE/Sarah Yenesel)
El ministro ruso Serguéi Lavrov sostuvo ante la Asamblea General de la ONU que Moscú alcanzará todos los objetivos de su operación militar. (EFE/Sarah Yenesel)

Horas después de ese contacto, Lavrov utilizó su discurso ante la Asamblea General para acusar a los países europeos de obstaculizar las gestiones diplomáticas y sostuvo que “se alcanzarán los objetivos de la operación militar especial”, en alusión a la denominación que emplea Rusia para referirse a la guerra. En sintonía con esa lectura, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, había señalado ese mismo martes que el jefe de la diplomacia rusa se había “burlado y desacreditado” de los esfuerzos de negociación, sin ofrecer “ningún avance, solo burlas”.

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Frente a ese escenario, Merz insistió en su reclamo para que Moscú se siente a negociar. “Pero si Rusia no está dispuesta, estamos en condiciones de apoyar a Ucrania por un largo tiempo. Rusia no ganará esta guerra y sufrirá ella misma daños masivos en su economía, la cual ya vemos hoy en qué situación precaria se encuentra. Rusia pagará el precio si continúa con esta guerra”, apuntó.

El canciller también señaló que la principal carencia actual de las fuerzas ucranianas radica en los sistemas de defensa antiaérea, por lo que pidió a otros jefes de Estado y de Gobierno que refuercen la cooperación en ese ámbito. “Ucrania es parte de Europa y, si Ucrania cae, la paz y la libertad de todo el continente estarán en peligro”, remarcó.

Alemania pidió a otros gobiernos que refuercen el envío de sistemas de defensa antiaérea a las fuerzas ucranianas. (REUTERS/Annegret Hilse)
Alemania pidió a otros gobiernos que refuercen el envío de sistemas de defensa antiaérea a las fuerzas ucranianas. (REUTERS/Annegret Hilse)

Tokáyev, por su parte, se manifestó a favor de congelar las hostilidades a lo largo de las líneas actuales del frente como paso previo para retomar “la ruta de la diplomacia y las negociaciones”. El mandatario kazajo describió a Putin como una “personalidad política sobresaliente” con la que mantiene “muy buenas relaciones”, aunque remarcó que su gobierno insiste en el respeto a la integridad territorial de todos los Estados, conforme a la carta de las Naciones Unidas.

El presidente de Kazajistán había protagonizado en julio un gesto inusual al pedirle públicamente a Putin que cesaran los combates. Este martes reiteró que su país está “preocupado por la situación en Ucrania desde el principio” y valoró la cultura, la tradición, la historia y la lengua ucranianas.

Al mismo tiempo, justificó el peso de los vínculos con Moscú por la existencia de una frontera compartida de más de 7.000 kilómetros, la más extensa del mundo, y por la presencia de 2,7 millones de habitantes de origen ruso en territorio kazajo. “Pase lo que pase en Ucrania, nunca olvidaremos que Rusia y Ucrania son nuestros amigos”, concluyó.

(Con información de AFP y EFE)

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